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Karwa Chauth Moonrise Timing 2026: दिल्ली से बिहार तक, आज कितने बजे निकल सकता है चांद? जानिए देशभर की टाइमिंग

Delhi To Patna Karwa Chauth Moonrise Timing 2026: करवाचौथ पर महिलाएं दिनभर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चांद के दर्शन कर व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं कि आज देशभर के बड़े शहरों में चांद कितने बजे निकल सकता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड29 Oct 2026, 12:25 PM IST
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दिल्ली से पटना तक करवाचौथ के चांद के निकलने की टाइमिंग
दिल्ली से पटना तक करवाचौथ के चांद के निकलने की टाइमिंग
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Karwa Chauth Moonrise Timing Citiwise 2026: आज देशभर में करवाचौथ का व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का व्रत करके शाम को चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। ऐसे में आज 29 अक्तूबर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज चांद कितने बजे निकलेगा? अगर आप भी इसका जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आज देशभर के बड़े शहरों में चांद के कितने बजे निकलने की उम्मीद है।

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दिल्ली-मुंबई, पटना समेत देशभर में चांद के निकलने की संभावित टाइमिंग- Aaj Chand Kitne Baje Niklega 29 October in Delhi, Patna, Mumbai and Other Cities

शहर (City)चांद निकलने का समय (Moonrise Time)
कोलकातारात 7:47 बजे
पटनारात 7:52 बजे
गयारात 7:55 बजे
कानपुररात 8:05 बजे
लखनऊरात 8:06 बजे
प्रयागराजरात 8:06 बजे
हरिद्वाररात 8:09 बजे
चंडीगढ़रात 8:12 बजे
जम्मूरात 8:14 बजे
नोएडारात 8:16 बजे
दिल्लीरात 8:17 बजे
गुरुग्रामरात 8:18 बजे
अमृतसररात 8:18 बजे
रायपुररात 8:18 बजे
जयपुररात 8:28 बजे
भोपालरात 8:31 बजे
इंदौररात 8:39 बजे
अहमदाबादरात 8:52 बजे
पुणेरात 8:58 बजे
मुंबईरात 9:00 बजे

Karwa Chauth 2026: Puja Muhurat And Moonrise Time

  • करवा चौथ: गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
  • करवा चौथ पूजा मुहूर्त: शाम 5:54 बजे से 7:08 बजे तक
  • पूजा मुहूर्त की अवधि: 1 घंटा 14 मिनट
  • व्रत का समय: सुबह 6:12 बजे से रात 8:55 बजे तक
  • व्रत की कुल अवधि: 14 घंटे 43 मिनट
  • चांद निकलने का समय: रात 8:55 बजे
  • चतुर्थी तिथि शुरू: 29 अक्टूबर 2026 को रात 1:06 बजे
  • चतुर्थी तिथि समाप्त: 29 अक्टूबर 2026 को रात 10:09 बजे

आज बिहार के शहरों में कितने बजे निकलेगा चांद? Karwa Chauth 2026 Moon Rise Time in Bihar

  • पूर्णिया- शाम 7:42 बजे
  • भागलपुर- शाम 7:40 बजे
  • दरभंगा- शाम 7:41 बजे
  • बेगूसराय- शाम 7:49 बजे
  • मुजफ्फरपुर-शाम 7:50 बजे
  • मोतिहारी- शाम 7:50 बजे
  • पटना-शाम 7:36 बजे
  • छपरा- शाम 7:53 बजे
  • आरा- शाम 7:54 बजे
  • सीवान- शाम 7:54 बजे
  • गया- शाम 7:55 बजे

मध्य प्रदेश के आज शहरों में चांद कितने बजे निकलेगा

  • रीवा- रात 8:11 बजे
  • ग्वालियर-रात 8:15–8:20 बजे
  • जबलपुर-रात 8:15–8:20 बजे
  • भोपाल-रात 8:26 बजे
  • उज्जैन-रात 8:33–8:38 बजे
  • इंदौर-रात 8:34 बजे

यूपी के शहरों में आज कितने बजे निकेलगा चांद?

  • अयोध्या- रात 8:01 बजे
  • आगरा- रात 8:18 बजे
  • मथुरा- रात 8:18 बजे
  • मेरठ- रात 8:14 बजे
  • अलीगढ़- रात 8:15 बजे
  • बरेली- रात 8:08 बजे
  • मुरादाबाद- रात 8:10 बजे
  • सहारनपुर- रात 8:11 बजे
  • मुजफ्फरनगर- रात 8:12 बजे
  • फिरोजाबाद- रात 8:16 बजे
  • झांसी- रात 8:20 बजे
  • लखनऊ- रात 8: 06 बजे

नोट- टेबल में दी गई चांद निकलने की टाइमिंग संभावित है। आसमान में बादल होने की वजह से चांद देरी से भी निकल सकता है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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