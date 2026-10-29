Karwa Chauth Moonrise Timing 2026: दिल्ली से बिहार तक, आज कितने बजे निकल सकता है चांद? जानिए देशभर की टाइमिंग

Karwa Chauth Moonrise Timing Citiwise 2026: आज देशभर में करवाचौथ का व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का व्रत करके शाम को चांद को देखकर अपना व्रत खोलती है। ऐसे में आज 29 अक्तूबर का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज चांद कितने बजे निकलेगा? अगर आप भी इसका जवाब खोज रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आज देशभर के बड़े शहरों में चांद के कितने बजे निकलने की उम्मीद है।
|शहर (City)
|चांद निकलने का समय (Moonrise Time)
|कोलकाता
|रात 7:47 बजे
|पटना
|रात 7:52 बजे
|गया
|रात 7:55 बजे
|कानपुर
|रात 8:05 बजे
|लखनऊ
|रात 8:06 बजे
|प्रयागराज
|रात 8:06 बजे
|हरिद्वार
|रात 8:09 बजे
|चंडीगढ़
|रात 8:12 बजे
|जम्मू
|रात 8:14 बजे
|नोएडा
|रात 8:16 बजे
|दिल्ली
|रात 8:17 बजे
|गुरुग्राम
|रात 8:18 बजे
|अमृतसर
|रात 8:18 बजे
|रायपुर
|रात 8:18 बजे
|जयपुर
|रात 8:28 बजे
|भोपाल
|रात 8:31 बजे
|इंदौर
|रात 8:39 बजे
|अहमदाबाद
|रात 8:52 बजे
|पुणे
|रात 8:58 बजे
|मुंबई
|रात 9:00 बजे
नोट- टेबल में दी गई चांद निकलने की टाइमिंग संभावित है। आसमान में बादल होने की वजह से चांद देरी से भी निकल सकता है।