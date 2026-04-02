KKR vs SRH IPL 2026 Live Update: सनराइजर्स ने कोलकाता को 65 रनों से रौंदा, ईडन गार्डन्स में KKR का सूपड़ा साफ

KKR vs SRH IPL 2026 Scorecard: आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में आज ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर रनों की जबरदस्त बारिश देखने को मिली, जिसका अंत सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत के साथ हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 226/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में, 227 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत तो तूफानी रही, लेकिन बीच के ओवरों में तालमेल की कमी और विकेटों की झड़ी ने टीम की कमर तोड़ दी।
आखिर में केकेआर की पूरी टीम 161 रनों पर सिमट गई और हैदराबाद ने 65 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। ईडन की सपाट पिच पर केकेआर के बल्लेबाजों की यह अग्निपरीक्षा आज विफल रही, जबकि हैदराबाद ने अपनी घातक गेंदबाजी और फील्डिंग से सीजन की पहली शानदार जीत दर्ज की।
sunrisers hyderabad vs kolkata knight riders match scorecard
Live Score:
KKR: 161/10 (16)
SRH: 226/8 (20)
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ईडन गार्डन्स में खेला गया आईपीएल 2026 का छठा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के नाम रहा। 10वां विकेट गिरते ही कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी 161 रनों पर सिमट गई और हैदराबाद ने 65 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: 9वां विकेट गिरने के साथ ही अब मैच में केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने आज ईडन गार्डन्स में कहर बरपाते हुए मेजबान टीम को उनके घर में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक के बाद एक गिरते विकेटों ने ईडन गार्डन्स के दर्शकों को खामोश कर दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी और केकेआर के निचले क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी पूरी तरह बिखर गई है। रिंकू सिंह के आउट होने के तुरंत बाद सातवां बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुका है। हैदराबाद के गेंदबाजों ने आज ईडन की पिच पर अपना खौफ पैदा कर दिया है, जिससे केकेआर का घरेलू मैदान पर ही सरेंडर नजर आ रहा है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स के 'फिनिशर' रिंकू सिंह भी आज चमत्कार करने में नाकाम रहे। रिंकू के आउट होते ही ईडन गार्डन्स के घरेलू दर्शकों की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत बेहद खराब हो गई है। पांचवां विकेट गिरने के साथ ही केकेआर का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। रघुवंशी के बाद अनुकूल भी आउट हो गए हैं।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कैमरून ग्रीन के रन आउट होने के तुरंत बाद अब अंगकृष रघुवंशी भी अपना विकेट गंवा बैठे हैं।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ईडन गार्डन्स में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है। पहले लगा कि अंगकृष रघुवंशी आउट हुए हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि कैमरून ग्रीन रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: फिन एलन के आउट होने के बाद अभी पारी संभल ही रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने एक और महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर केकेआर को बैकफुट पर धकेल दिया है।
लगातार दो विकेट गिरने से ईडन गार्डन्स के दर्शकों में खामोशी छा गई है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स को 227 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पहला बड़ा झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज फिन एलन एक बेहद आक्रामक और तेज पारी खेलने के बाद आउट हो गए हैं।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने उम्मीद के मुताबिक बेहद आक्रामक शुरुआत की है। शुरुआती पावरप्ले के ओवरों में कोलकाता ने तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 226 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। ट्रेविस हेड की आक्रामक शुरुआत और हेनरिक क्लासन के शानदार अर्धशतक की बदौलत हैदराबाद ने कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर खबर ली।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: बल्लेबाज हेनरिक क्लासन आखिरकार पवेलियन लौट चुके हैं। क्लासन ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से ईडन गार्डन्स में समां बांध दिया था और 52 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने सही समय पर स्ट्राइक करते हुए उन्हें आउट कर दिया।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: हैदराबाद का छठा बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुका है। शुरुआती आक्रामक शुरुआत के बाद अब रनों का सूखा पड़ गया है और विकेटों की झड़ी लग गई है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: एक अच्छी साझेदारी पनप ही रही थी कि केकेआर ने फिर से स्ट्राइक की और हैदराबाद का 5वां विकेट चटका दिया है
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई है और हैदराबाद का एक और सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ईडन गार्डन्स में KKR के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की है। शुरुआती आक्रामक बल्लेबाजी के बाद हैदराबाद की टीम का तीसरा विकेट गिर गया है। लगातार गिरते विकेटों ने SRH को बैकफुट पर धकेल दिया है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ट्रेविस हेड के बाद अब ईशान किशन (14 रन, 9 गेंद) भी पवेलियन लौट चुके हैं। ब्लेसिंग मुजारबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को आउट कर सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका दिया है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: केकेआर को पहली बड़ी सफलता मिली है। तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। ईडन गार्डन्स में हेड के विकेट के साथ ही कोलकाता ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत की है। ईडन की सपाट पिच पर गेंद सीधे बल्ले पर आ रही है और बाउंड्री की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी शुरू हो चुकी है। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, जिसका फायदा उठाने के लिए हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतर आए हैं। शुरुआती ओवरों में ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए हैं।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, ताकि कोलकाता के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सके।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: अब से बस कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। शाम 7 बजे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन मैदान के बीचों-बीच होंगे, जहां टॉस की भूमिका आज काफी अहम होने वाली है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: SRH के खिलाफ मुकाबले से पहले KKR की भरोसेमंद स्पिन जोड़ी सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती दबाव में नजर आ रही है। हाल के मैचों में दोनों का प्रदर्शन फीका रहा है, खासकर चक्रवर्ती रन लुटा रहे हैं और विकेट नहीं ले पा रहे हैं।
तेज गेंदबाजों के चोटिल होने से जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ऐसे में ईडन गार्डन्स पर दोनों से वापसी की उम्मीद है, हालांकि SRH कोच डेनियल विटोरी ने भी इन्हें कम आंकने से मना किया है।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: केकेआर ने अपने पहले मैच में 220 रन बनाने के बावजूद हार झेली थी, जिससे साफ है कि उनकी गेंदबाजी में सुधार की सख्त जरूरत है। वहीं, पैट कमिंस की गैर-मौजूदगी में हैदराबाद का गेंदबाजी आक्रमण भी संघर्ष करता दिख रहा है। आज के मैच में जीत उसी टीम की होगी जिसका गेंदबाजी यूनिट दबाव के क्षणों में खुद को शांत रख पाएगा।
KKR vs SRH IPL 2026 Live Score: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज रनों की बारिश तय मानी जा रही है। 220 रन बनाने के बावजूद पिछला मैच हारने वाली केकेआर आज अपनी गेंदबाजी में सुधार करना चाहेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद अपनी पावर-हिटिंग के दम पर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेलने के इरादे से मैदान में उतरेगी।
नोटपैड, कैमरा और जमीनी खबरों की तलाश से शुरू हुआ प्रिया शांडिल्य का पत्रकारिता सफर आज डिजिटल मीडिया की दुनिया तक पहुंच चुका है। अखबार की ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल न्यूजरूम के डेस्क तक, प्रिया को पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों का अनुभव है। प्रिया ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रभात खबर में पहले इंटर्नशिप की और फिर यहीं रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मेडिकल बीट पर डेढ़ साल तक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने गल्गोटियाज यूनिवर्सिटी, नोएडा से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट किया जहां उन्होंने Womeniaworld.com के लिए फ्रीलांस लेखन और फिर अमर उजाला में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। साल 2019 में प्रिया ने Aajtak.in में न्यूज सब एडिटर के रूप में डिजिटल मीडिया में कदम रखा। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग और ओपिनियन सेक्शन में खबरें लिखीं और संपादित कीं। इसके बाद वह बोस्टन बेस्ड अंग्रेजी वेबसाइट जय-हो.कॉम से जुड़ीं और कुछ रीजनल वेबसाइट्स के लिए फ्रीलान्स भी किया। 2023–24 के दौरान प्रिया ने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक करियर गाइड बुक पर घोस्ट राइटर के रूप में काम किया। वर्तमान में प्रिया लाइवमिंट हिंदी में कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे बिजनेस, राजनीति, ट्रेंडिंग, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे विषयों पर सरल और तथ्यात्मक कंटेंट लिखती हैं। काम के अलावा प्रिया एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और साथ ही लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं।