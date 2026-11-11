तमिलनाडु के इस मशहूर हिल स्टेशन पर बड़े वाहनों की एंट्री बंद, 1 दिसंबर से लागू होगा नियम

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला प्रशासन ने कोडईकनाल जाने वाले रास्तों पर 12 मीटर से ज्यादा लंबे वाहनों के चलने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य कोडईकनाल में लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना और पर्यटकों के साथ आम लोगों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है। यह प्रतिबंध 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।
डिंडीगुल जिला कलेक्टर दुर्गामूर्ति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रशासन ने तमिलनाडु मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 370 (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है। इस नियम के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला कलेक्टर को ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, 12 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले यात्री वाहन और मालवाहक वाहन कोडईकनाल जाने वाले निर्धारित रास्तों पर नहीं चल सकेंगे। इनमें निर्धारित लंबाई से बड़े बस और माल ढोने वाले वाहन भी शामिल हैं।
प्रशासन ने जिन रास्तों पर यह प्रतिबंध लगाया है, उनमें शामिल हैं:
1. बटलगुंडु से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
2. अय्यम्पालयम-धर्मथुपट्टी-थंडिकुडी से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
3. सित्तरेवु-पंड्रिमलाई से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
4. ओड्डनछत्रम-पचालुर होते हुए मनलूर-थंडिकुडी से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
5. वडकावुंजी होते हुए पलानी-सावरिकाडु से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
6. अडुक्कम होते हुए पेरियाकुलम-कुंबकरई से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
जिला कलेक्टर दुर्गामूर्ति ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे इन रास्तों पर 12 मीटर से ज्यादा लंबे यात्री और मालवाहक वाहन न चलाएं। हालांकि, 12 मीटर या इससे कम लंबाई वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसे वाहन पहले की तरह इन रास्तों पर चल सकेंगे।
इस संबंध में डिंडीगुल के पुलिस अधीक्षक एस. जयकुमार ने भी अलग से अधिसूचना जारी की है। उन्होंने आम लोगों, पर्यटकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे कोडईकनाल आने-जाने के लिए 12 मीटर या इससे कम लंबाई वाले यात्री और मालवाहक वाहनों का ही इस्तेमाल करें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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