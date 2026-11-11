तमिलनाडु के इस मशहूर हिल स्टेशन पर बड़े वाहनों की एंट्री बंद, 1 दिसंबर से लागू होगा नियम

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला प्रशासन ने कोडईकनाल जाने वाले रास्तों पर 12 मीटर से ज्यादा लंबे वाहनों के चलने पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य कोडईकनाल में लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना और पर्यटकों के साथ आम लोगों की यात्रा को सुरक्षित बनाना है। यह प्रतिबंध 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।
डिंडीगुल जिला कलेक्टर दुर्गामूर्ति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। प्रशासन ने तमिलनाडु मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 370 (1) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है। इस नियम के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला कलेक्टर को ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, 12 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले यात्री वाहन और मालवाहक वाहन कोडईकनाल जाने वाले निर्धारित रास्तों पर नहीं चल सकेंगे। इनमें निर्धारित लंबाई से बड़े बस और माल ढोने वाले वाहन भी शामिल हैं।
प्रशासन ने जिन रास्तों पर यह प्रतिबंध लगाया है, उनमें शामिल हैं:
1. बटलगुंडु से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
2. अय्यम्पालयम-धर्मथुपट्टी-थंडिकुडी से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
3. सित्तरेवु-पंड्रिमलाई से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
4. ओड्डनछत्रम-पचालुर होते हुए मनलूर-थंडिकुडी से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
5. वडकावुंजी होते हुए पलानी-सावरिकाडु से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
6. अडुक्कम होते हुए पेरियाकुलम-कुंबकरई से कोडईकनाल जाने वाला रास्ता।
जिला कलेक्टर दुर्गामूर्ति ने वाहन संचालकों से अपील की है कि वे इन रास्तों पर 12 मीटर से ज्यादा लंबे यात्री और मालवाहक वाहन न चलाएं। हालांकि, 12 मीटर या इससे कम लंबाई वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ऐसे वाहन पहले की तरह इन रास्तों पर चल सकेंगे।
इस संबंध में डिंडीगुल के पुलिस अधीक्षक एस. जयकुमार ने भी अलग से अधिसूचना जारी की है। उन्होंने आम लोगों, पर्यटकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे कोडईकनाल आने-जाने के लिए 12 मीटर या इससे कम लंबाई वाले यात्री और मालवाहक वाहनों का ही इस्तेमाल करें।