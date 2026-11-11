Kulgam Terror Attack Video: 15 सेकेंड में 30 गोलियां… कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले का CCTV वीडियो आया सामने

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया। तीन जवान घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। सीसीटीवी में हमलावरों को 15 सेकेंड में करीब 30 राउंड फायरिंग करते देखा गया। सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान शुरू किया।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 06:07 PM IST
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आतंकवादी हमले का CCTV वीडियो
आतंकवादी हमले का CCTV वीडियो

Kulgam Terror Attack CCTV Video: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आज मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए। इसमें से एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। CRPF के अखरान कैंप में जांच चौकी पर हुए आतंकी हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकवादियों ने 15 सेकेंड में करीब 30 राउंड फायरिंग की।

कितने बजे हुआ आतंकी हमला?

एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने फरार हुए हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये हमला अपराह्न लगभग दो बजकर 15 मिनट पर मीर बाजार के निकट हुआ, जो यहां से लगभग 75 किलोमीटर दूर है और कड़ी सुरक्षा वाले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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उन्होंने बताया कि घायल जवानों को हमले वाली जगह से लगभग 22 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक जवान के पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल हुए हैं।उन्होंने बताया कि गोली एक जवान की बांह में लगी, जबकि दूसरे के पैर में लगी है।

कुलगाम के CRPF कैंप पर हुए 7 बड़े हमले

क्र.तारीखजगहक्या हुआ था?
11 जून 2007नेहामाCRPF कैंप में ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इसमें 2 जवान शहीद और 3 घायल हुए।
211 मार्च 2018दमहाल हॉजीपोराCRPF की 18वीं बटालियन की गार्ड पोस्ट पर ग्रेनेड फेंका गया। कोई हताहत नहीं हुआ।
36 फरवरी 2019लारूCRPF की 18वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ। इसमें एक जवान घायल हुआ।
417 अगस्त 2020नेहामाCRPF कैंप के बाहर बने बंकर पर फायरिंग हुई। इसमें एक ASI घायल हुए।
57 नवंबर 2021नेहामा चौकआतंकियों ने CRPF की 18वीं बटालियन के जवानों पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड सड़क किनारे फटा और कोई जवान घायल नहीं हुआ।
626 अप्रैल 2022ब्राजलू ब्रिजCRPF की 18वीं बटालियन की बुलेटप्रूफ बस पर ग्रेनेड फेंका गया। बस को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जवान घायल नहीं हुआ।
724 मई 2022यारीपोरापुलिस और CRPF की संयुक्त नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला और फायरिंग हुई। ग्रेनेड भीड़ में फटा, जिसमें 13 लोग घायल हुए।
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2024 से अब तक जम्मू-कश्मीर में 548 आतंकी घटनाएं दर्ज

सालआतंकी घटनाएंमारे गए आतंकीशहीद जवान
20242106926
20251894617
2026*149232
कुल54813845

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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