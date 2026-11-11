Kulgam Terror Attack Video: 15 सेकेंड में 30 गोलियां… कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले का CCTV वीडियो आया सामने

Kulgam Terror Attack CCTV Video: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आज मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों पर गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए। इसमें से एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। CRPF के अखरान कैंप में जांच चौकी पर हुए आतंकी हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आतंकवादियों ने 15 सेकेंड में करीब 30 राउंड फायरिंग की।
एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने फरार हुए हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये हमला अपराह्न लगभग दो बजकर 15 मिनट पर मीर बाजार के निकट हुआ, जो यहां से लगभग 75 किलोमीटर दूर है और कड़ी सुरक्षा वाले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि घायल जवानों को हमले वाली जगह से लगभग 22 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक जवान के पेट में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो अपेक्षाकृत मामूली रूप से घायल हुए हैं।उन्होंने बताया कि गोली एक जवान की बांह में लगी, जबकि दूसरे के पैर में लगी है।
|क्र.
|तारीख
|जगह
|क्या हुआ था?
|1
|1 जून 2007
|नेहामा
|CRPF कैंप में ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इसमें 2 जवान शहीद और 3 घायल हुए।
|2
|11 मार्च 2018
|दमहाल हॉजीपोरा
|CRPF की 18वीं बटालियन की गार्ड पोस्ट पर ग्रेनेड फेंका गया। कोई हताहत नहीं हुआ।
|3
|6 फरवरी 2019
|लारू
|CRPF की 18वीं बटालियन के कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ। इसमें एक जवान घायल हुआ।
|4
|17 अगस्त 2020
|नेहामा
|CRPF कैंप के बाहर बने बंकर पर फायरिंग हुई। इसमें एक ASI घायल हुए।
|5
|7 नवंबर 2021
|नेहामा चौक
|आतंकियों ने CRPF की 18वीं बटालियन के जवानों पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड सड़क किनारे फटा और कोई जवान घायल नहीं हुआ।
|6
|26 अप्रैल 2022
|ब्राजलू ब्रिज
|CRPF की 18वीं बटालियन की बुलेटप्रूफ बस पर ग्रेनेड फेंका गया। बस को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जवान घायल नहीं हुआ।
|7
|24 मई 2022
|यारीपोरा
|पुलिस और CRPF की संयुक्त नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला और फायरिंग हुई। ग्रेनेड भीड़ में फटा, जिसमें 13 लोग घायल हुए।
|साल
|आतंकी घटनाएं
|मारे गए आतंकी
|शहीद जवान
|2024
|210
|69
|26
|2025
|189
|46
|17
|2026*
|149
|23
|2
|कुल
|548
|138
|45