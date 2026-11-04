यूपी की महिलाओं की दिवाली-होली होगी खास, दोनों त्योहारों पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, CM योगी ने किया ऐलान

LPG Subsidy: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में, लोगों को LPG कुकिंग गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं हैं।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में 1.89 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को LPG रिफिल सब्सिडी बांटी गई। इस मौके पर UP सरकार ने घोषणा की कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत पात्र परिवारों को दिवाली और होली पर एक-एक LPG सिलेंडर फ्री दिया जाएगा।
इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले का समय याद कीजिए; कांग्रेस सरकार के दौर में कुकिंग गैस कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसमें कई तरह की मुश्किलें आती थीं। एक एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए लोगों को अक्सर 25,000, 35,000 या 50,000 रुपये तक 'ब्लैक मनी' (काले धन) के रूप में देना पड़ता था।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के समय एक गैस कनेक्शन पाने के लिए भी लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, और यही सुशासन है। आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सुशासन वह है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि जो पैसा पहले रिश्वतखोरी और फिजूलखर्च में चला जाता था। वह अब गरीब परिवारों के लिए बचत बन रहा है।
विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश में लगभग 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब वे ऐसी स्थिति में हैं जहाँ वे एक सामान्य और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के कार्यकाल की आलोचना करते हुए योगी ने कहा कि साल 2014 से पहले, युवा बेरोजगार थे। किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। गरीब लोग भूख से मरने के लिए विवश थे। लोगों के पास काम नहीं था और महिलाओं के पास आत्मनिर्भर बनने का कोई जरिया नहीं था। विकास रुक गया था और देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था।
भ्रष्टाचार चरम पर था। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G (स्पेक्ट्रम) घोटाला और कोयला घोटाला जैसे मामले शामिल थे। लेकिन, 2014 के बाद मोदी जी ने भ्रष्टाचार और इन घोटालों पर प्रभावी रोक लगा दी। देश की जनता ने मोदी जी पर जो भरोसा जताया था, वह और भी मज़बूत होता गया।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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