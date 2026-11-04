यूपी की महिलाओं की दिवाली-होली होगी खास, दोनों त्योहारों पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, CM योगी ने किया ऐलान

LPG Subsidy: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में, लोगों को LPG कुकिंग गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं हैं।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में 1.89 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को LPG रिफिल सब्सिडी बांटी गई। इस मौके पर UP सरकार ने घोषणा की कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत पात्र परिवारों को दिवाली और होली पर एक-एक LPG सिलेंडर फ्री दिया जाएगा।
इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले का समय याद कीजिए; कांग्रेस सरकार के दौर में कुकिंग गैस कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसमें कई तरह की मुश्किलें आती थीं। एक एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए लोगों को अक्सर 25,000, 35,000 या 50,000 रुपये तक 'ब्लैक मनी' (काले धन) के रूप में देना पड़ता था।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के समय एक गैस कनेक्शन पाने के लिए भी लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हमने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, और यही सुशासन है। आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सुशासन वह है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि जो पैसा पहले रिश्वतखोरी और फिजूलखर्च में चला जाता था। वह अब गरीब परिवारों के लिए बचत बन रहा है।
विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश में लगभग 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब वे ऐसी स्थिति में हैं जहाँ वे एक सामान्य और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के कार्यकाल की आलोचना करते हुए योगी ने कहा कि साल 2014 से पहले, युवा बेरोजगार थे। किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। गरीब लोग भूख से मरने के लिए विवश थे। लोगों के पास काम नहीं था और महिलाओं के पास आत्मनिर्भर बनने का कोई जरिया नहीं था। विकास रुक गया था और देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था।
भ्रष्टाचार चरम पर था। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G (स्पेक्ट्रम) घोटाला और कोयला घोटाला जैसे मामले शामिल थे। लेकिन, 2014 के बाद मोदी जी ने भ्रष्टाचार और इन घोटालों पर प्रभावी रोक लगा दी। देश की जनता ने मोदी जी पर जो भरोसा जताया था, वह और भी मज़बूत होता गया।