LSG vs DC IPL 2026 Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को 6 विकेट से रौंदा, समीर रिजवी की शानदार पारी ने LSG को चटाई धूल

Priya Shandilya

नोटपैड, कैमरा और जमीनी खबरों की तलाश से शुरू हुआ प्रिया शांडिल्य का पत्रकारिता सफर आज डिजिटल मीडिया की दुनिया तक पहुंच चुका है। अखबार की ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल न्यूजरूम के डेस्क तक, प्रिया को पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों का अनुभव है। प्रिया ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रभात खबर में पहले इंटर्नशिप की और फिर यहीं रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मेडिकल बीट पर डेढ़ साल तक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने गल्गोटियाज यूनिवर्सिटी, नोएडा से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट किया जहां उन्होंने Womeniaworld.com के लिए फ्रीलांस लेखन और फिर अमर उजाला में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। साल 2019 में प्रिया ने Aajtak.in में न्यूज सब एडिटर के रूप में डिजिटल मीडिया में कदम रखा। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग और ओपिनियन सेक्शन में खबरें लिखीं और संपादित कीं। इसके बाद वह बोस्टन बेस्ड अंग्रेजी वेबसाइट जय-हो.कॉम से जुड़ीं और कुछ रीजनल वेबसाइट्स के लिए फ्रीलान्स भी किया। 2023–24 के दौरान प्रिया ने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक करियर गाइड बुक पर घोस्ट राइटर के रूप में काम किया। वर्तमान में प्रिया लाइवमिंट हिंदी में कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे बिजनेस, राजनीति, ट्रेंडिंग, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे विषयों पर सरल और तथ्यात्मक कंटेंट लिखती हैं। काम के अलावा प्रिया एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और साथ ही लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं।