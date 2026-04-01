LSG vs DC IPL 2026 Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को 6 विकेट से रौंदा, समीर रिजवी की शानदार पारी ने LSG को चटाई धूल

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: IPL 2026 के रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया। 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए DC का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया था, लेकिन समीर रिजवी ने संकटमोचक बन शानदार अर्धशतक जड़ा और टीम को यादगार जीत दिलाई।

Priya Shandilya
अपडेटेड1 Apr 2026, 11:08:49 PM IST
IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में कांटे की टक्कर
IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में कांटे की टक्कर(AFP)

IPL 2026 Live Score DC vs LSG: इकाना स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 5वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही थी और टीम ने पावरप्ले में ही अपने टॉप विकेट गंवा दिए थे, लेकिन समीर रिजवी के नाबाद अर्धशतक ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया और दिल्ली को एक शानदार जीत दिलाई।

lucknow super giants vs delhi capitals match scorecard

Live Score:

DC: 145/4 (17.1)

LSG: 141/10 (18.4)

LSG vs DC IPL 2026 Scorecard:

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) स्कोरकार्ड

बल्लेबाजरनगेंदचौकेछक्केआउट
मिचेल मार्श352823कैच
एडेन मार्करम11-01बोल्ड
ऋषभ पंत7---रन आउट
आयुष बडोनी0---कैच
निकोलस पूरन8---बोल्ड
मुकुल चौधरी14-20कैच
अब्दुल समद362531कैच
मोहम्मद शमी1---कैच
एनरिच नॉर्किया0---आउट
मोहसिन खान0---आउट

कुल स्कोर: 141/10 (18.4 ओवर)

दिल्ली कैपिटल्स (DC) स्कोरकार्ड

बल्लेबाजरनगेंदचौकेछक्केआउट
केएल राहुल0100कैच
पाथुम निसांका1---कैच
नितीश राणा15--1कैच
अक्षर पटेल0---बोल्ड
समीर रिजवी70*4754नाबाद
ट्रिस्टन स्टब्स39*3231नाबाद

कुल स्कोर: 145/4 (17.1 ओवर)

नतीजा: दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से जीत दर्ज की

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
1 Apr 2026, 11:05:39 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की धमाकेदार जीत

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स ने हारी हुई बाजी पलटते हुए शानदार जीत दर्ज की है। 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही थी और एक समय टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई थी, लेकिन समीर रिजवी की शानदार पारी ने मैच का पासा पलट दिया और दिल्ली को जीत दिलाई।

1 Apr 2026, 10:47:46 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: समीर रिजवी ने दिल्ली की पारी को संभाला

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: मुश्किल वक्त में समीर रिजवी दिल्ली कैपिटल्स के लिए संकटमोचक बनकर उभरे हैं। लगातार गिरते विकेटों के बीच उन्होंने शानदार अर्धशतक जड़कर न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि दिल्ली की मैच में वापसी भी करा दी है।

1 Apr 2026, 09:55:06 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स के 4 विकेट गिरे

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मानो विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई है। टीम का टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर, कोई भी बल्लेबाज लखनऊ के गेंदबाजों की फिरकी और गति का सामना नहीं कर पा रहा है। अब तक चार विकेट गिर चुके हैं।

1 Apr 2026, 09:52:44 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: बैक-टू-बैक झटकों से बैकफुट पर DC

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: केएल राहुल के पहले ही गेंद पर आउट होने के बाद, अब दिल्ली का तीसरा विकेट भी गिर चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही दिल्ली के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी है।

1 Apr 2026, 09:47:14 PM IST

DC vs LSG IPL 2026 Live Score: केएल राहुल के बाद दूसरा विकेट गिरा

DC vs LSG IPL 2026 Live Score: 142 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कमजोर दिख रही है। पहली ही गेंद पर केएल राहुल के विकेट के बाद अब दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका भी लग गया है।

1 Apr 2026, 09:27:07 PM IST

DC vs LSG IPL 2026 Live Score: पहली ही गेंद पर झटका, केएल राहुल आउट

DC vs LSG IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत में ही बड़ा झटका लग गया है। पहली ही गेंद पर केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई है।

1 Apr 2026, 09:11:59 PM IST

DC vs LSG IPL 2026 Live Score: 141 पर सिमटी लखनऊ

DC vs LSG IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम 141 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन लगातार गिरते विकेटों ने पारी को संभलने नहीं दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने 142 रन का लक्ष्य है।

1 Apr 2026, 09:08:54 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ को बैक टू बैक एक और झटका

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स को नौवां झटका भी लग गया है और अब टीम पूरी तरह संकट में है। लगातार गिरते विकेटों ने मैच में उनकी स्थिति बेहद कमजोर कर दी है। अब आखिरी बल्लेबाज के सहारे ही किसी तरह स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश होगी।

1 Apr 2026, 09:07:05 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: आठवां विकेट डाउन! बिखरी लखनऊ की पारी

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लगातार विकेट गिरने से लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी पूरी तरह बिखर गई है। आठवां विकेट गिरते ही टीम गहरे संकट में नजर आ रही है और अब 150 का स्कोर भी दूर लगता दिख रहा है। निचले क्रम पर अब किसी तरह रन जोड़ने की जिम्मेदारी है।

1 Apr 2026, 09:04:29 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: सातवां झटका! लखनऊ की पारी बिखरी, फैंस हुए निराश

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स को सातवां झटका लगते ही हालात और बिगड़ गए हैं। लगातार गिरते विकेटों से फैंस भी काफी निराश नजर आ रहे हैं। अब टीम के लिए सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन गई है।

1 Apr 2026, 08:40:57 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ का छठा विकेट भी गिरा

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी लगातार लड़खड़ा रही है और अब छठा विकेट भी गिर गया है। एक के बाद एक झटकों से टीम दबाव में आ गई है और रन बनाना भी मुश्किल हो गया है। अब आखिरी बल्लेबाजों पर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की जिम्मेदारी है।

1 Apr 2026, 08:25:16 PM IST

IPL 2026 Live Score LSG vs DC: मिचेल मार्श आउट! लड़खड़ाई लखनऊ की टीम

IPL 2026 Live Score LSG vs DC: लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका लगा है, मिचेल मार्श आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं। अच्छी शुरुआत के बाद उनका विकेट गिरना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बाकी बल्लेबाजों पर पारी संभालने की जिम्मेदारी आ गई है।

1 Apr 2026, 08:19:17 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ का चौथा विकेट भी गिरा

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा झटका लगते ही मैच का रुख दिल्ली कैपिटल्स की ओर झुकता नजर आ रहा है। लगातार विकेट गिरने से बल्लेबाजी लड़खड़ा गई है और रन गति भी थम सी गई है। अब लखनऊ के लिए यहां से वापसी करना आसान नहीं होगा।

1 Apr 2026, 08:06:36 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: तीसरा विकेट भी गिरा

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली के गेंदबाजों ने इकाना की पिच पर अपना शिकंजा कस लिया है और अब लखनऊ के मिडिल ऑर्डर पर मैच बचाने की भारी जिम्मेदारी आ गई है।

1 Apr 2026, 08:02:41 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ को लगा दूसरा बड़ा झटका

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका लगा है, जिससे टीम की रन गति पर लगाम लग गई है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी सटीक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से लखनऊ के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया।

1 Apr 2026, 07:49:13 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: कप्तान ऋषभ पंत हुए आउट

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत से फैंस को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे पंत बिना बड़ा स्कोर बनाए ही आउट हो गए। लखनऊ के लिए अब मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ गया है और टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है।

1 Apr 2026, 07:38:14 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: शुरू हुआ मैच

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का हाई-वोल्टेज मुकाबला शुरू हो चुका है। सबकी निगाहें ऋषभ पंत पर हैं, जो अपनी नई टीम लखनऊ के लिए पहली बार ओपनिंग कॉम्बिनेशन और मिडिल ऑर्डर की रणनीति सेट करते दिखेंगे। दूसरी ओर, अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली के गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

1 Apr 2026, 07:19:29 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेइंग XI (Lucknow Super Giants Playing XI)

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, एनरिच नॉर्किया, प्रिंस यादव

1 Apr 2026, 07:18:17 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग XI (Delhi Capital Playing XI)

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: केएल राहुल (विकेटकीपर), पाथुम निसांका, नीतिश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एंगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार

1 Apr 2026, 07:05:17 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसका मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ की टीम इस मौके का फायदा उठाकर बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है या नहीं।

1 Apr 2026, 06:52:17 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड (DC Squad)

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: केएल राहुल (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, डेविड मिलर, विपराज निगम, दुष्मंता चामीरा, काइल जैमीसन, टी नटराजन, लुंगी एंगिडी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, नीतिश राणा, करुण नायर, पाथुम निसांका, साहिल पारख, समीर रिज़वी, माधव तिवारी, आकिब नबी दर, त्रिपुराना विजय, अजय जादव मंडल

1 Apr 2026, 06:48:04 PM IST

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड (LSG Squad)

LSG vs DC IPL 2026 Live Score: एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, आवेश खान, एनरिच नॉर्किया, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, अक्षत रघुवंशी, मोहम्मद शमी, मैथ्यू ब्रीट्जके, जोश इंगलिस, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, अर्जुन सचिन तेंदुलकर, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक प्रभु यादव, आकाश महाराज सिंह

1 Apr 2026, 06:45:31 PM IST

LSG vs DC IPL Live Score: बस कुछ ही देर में टॉस

LSG vs DC IPL Live Score: आईपीएल 2026 के इस मुकाबले से पहले अब सबकी नजर टॉस पर है, जो कुछ ही देर में होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही टीमें नए कप्तानों के साथ मैदान में उतर रही हैं, ऐसे में टॉस जीतकर सही फैसला लेना मैच की दिशा तय कर सकता है। फैंस को अब बस कुछ ही देर में असली एक्शन का इंतजार है।

1 Apr 2026, 06:36:30 PM IST

DC vs LSG Live Score IPL 2026 Updates: दिल्ली की नजर स्थिरता और संतुलन पर

DC vs LSG Live Score IPL 2026 Updates: दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती टॉप ऑर्डर की स्थिरता रही है। इस बार केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, लेकिन उनके जोड़ीदार को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। मध्यक्रम में डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे, वहीं गेंदबाजी में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और लुंगी एंगिडि जैसे मैच विनर दिल्ली को संतुलन देते हैं।

1 Apr 2026, 06:24:17 PM IST

IPL 2026 Live Score: बल्लेबाजी में LSG का पलड़ा भारी!

IPL 2026 Live Score: लखनऊ की बल्लेबाजी इस बार काफी मजबूत दिख रही है। मिचेल मार्श और एडेन मार्करम की जोड़ी टीम को तेज शुरुआत दे सकती है। कप्तान ऋषभ पंत इस बार नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि निकोलस पूरन मध्यक्रम को मजबूती देंगे, जिससे रन बनाने की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से बंटी हुई है।

1 Apr 2026, 06:15:54 PM IST

IPL Live Updates DC vs LSG: मजबूत गेंदबाजी से लखनऊ को बढ़त की उम्मीद

IPL Live Updates DC vs LSG: इस सीजन में मोहम्मद शमी और एनरिच नॉर्किया जैसे अनुभवी गेंदबाजों की एंट्री से लखनऊ का आक्रमण मजबूत हुआ है। मयंक यादव और मोहसिन खान फिट होकर लौटे हैं, जबकि युवा गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रभाव छोड़ा है, जिससे टीम का संतुलन बेहतर नजर आ रहा है।

1 Apr 2026, 05:56:40 PM IST

IPL 2026 Live Score DC vs LSG: कप्तान ऋषभ पंत पर रहेगा सबसे ज्यादा दबाव

IPL 2026 Live Score DC vs LSG: इस मैच में कप्तान ऋषभ पंत पर खास नजरें रहेंगी। पिछले सीजन में वह कप्तान और बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे। चोटिल खिलाड़ियों की वजह से टीम भी कमजोर रही थी, लेकिन इस बार उनके पास संतुलित और फिट स्क्वॉड है।

1 Apr 2026, 05:45:33 PM IST

IPL Live Updates DC vs LSG: आज LSG और DC की सीधी टक्कर

IPL Live Updates DC vs LSG: आईपीएल 2026 में आज 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स अपने अभियान की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करेगी। दोनों ही टीमें नए सीजन में नई उम्मीदों और बदली रणनीति के साथ उतर रही हैं, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है।

About the Author

Priya Shandilya

नोटपैड, कैमरा और जमीनी खबरों की तलाश से शुरू हुआ प्रिया शांडिल्य का पत्रकारिता सफर आज डिजिटल मीडिया की दुनिया तक पहुंच चुका है। अखबार की ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल न्यूजरूम के डेस्क तक, प्रिया को पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों का अनुभव है। प्रिया ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रभात खबर में पहले इंटर्नशिप की और फिर यहीं रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्होंने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मेडिकल बीट पर डेढ़ साल तक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने गल्गोटियाज यूनिवर्सिटी, नोएडा से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट किया जहां उन्होंने Womeniaworld.com के लिए फ्रीलांस लेखन और फिर अमर उजाला में ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में काम किया। साल 2019 में प्रिया ने Aajtak.in में न्यूज सब एडिटर के रूप में डिजिटल मीडिया में कदम रखा। यहां उन्होंने एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग और ओपिनियन सेक्शन में खबरें लिखीं और संपादित कीं। इसके बाद वह बोस्टन बेस्ड अंग्रेजी वेबसाइट जय-हो.कॉम से जुड़ीं और कुछ रीजनल वेबसाइट्स के लिए फ्रीलान्स भी किया। 2023–24 के दौरान प्रिया ने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए एक करियर गाइड बुक पर घोस्ट राइटर के रूप में काम किया। वर्तमान में प्रिया लाइवमिंट हिंदी में कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे बिजनेस, राजनीति, ट्रेंडिंग, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे विषयों पर सरल और तथ्यात्मक कंटेंट लिखती हैं। काम के अलावा प्रिया एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और साथ ही लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं।

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