RSKMP MP Board 5th, 8th Result 2026 OUT: यहां से डाउनलोड करें 5वीं और 8वीं के मार्कशीट

MP Board 5th 8th Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश बोर्ड ने 5वीं और 8वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार पांचवी कक्षा में 95.14% जबकि 8वीं कक्षा में 93.83% परीक्षार्थियों को सफलता मिली है।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड25 Mar 2026, 01:54:47 PM IST
MP बोर्ड 5वीं और 8वीं कक्षा के मार्कशीट कैसे करें डाउनलोड, जानें स्टेप बाय स्टेप
MP बोर्ड 5वीं और 8वीं कक्षा के मार्कशीट कैसे करें डाउनलोड, जानें स्टेप बाय स्टेप

MP Board 5th, 8th board results 2026 OUT : आज मध्य प्रदेश 5वीं और 8वीं बोर्ड के रिजल्ट आ गए। वर्ष 2026 की परीक्षा में 5वीं क्लास के 95.14% जबकि 8वीं क्लास के 93.83% विद्यार्थी पास हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज दोपहर 1.30 बजे दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी किए।

कहां देखें 5वीं और 8वीं के रिजल्ट्स?

मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं और 8वीं क्लास के रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए हैं। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र की इस वेबसाइट से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। https://www.rskmp.in/result.aspx

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इन दो में से किसी एक जानकारी जरूरी है:

  • रोल नंबर (Roll Number)
  • समग्र आईडी (Samagra ID)

कैसे चेक करें रिजल्ट?

• नतीजे चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर जाएं।

• होमपेज पर "Class 5th/8th Annual Exam Result 2026" के लिए एक ही लिंक है।

• यहां अपनी समग्र आईडी (Samagra ID) या रोल नंबर दर्ज करें।

• स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और 'Show' बटन पर क्लिक करें।

• आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर होगी, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

मुख्य घटनाएँ

25 Mar 2026, 01:28 PM IST
25 Mar 2026, 09:54 AM IST
25 Mar 2026, 09:48 AM IST
25 Mar 2026, 09:45 AM IST
25 Mar 2026, 09:43 AM IST
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25 Mar 2026, 01:54:47 PM IST

RSKMP 5th Class Result 2026 OUT: सरकारी, निजी और मदरसा आधारित 5वीं के रिजल्ट जानें

25 Mar 2026, 01:49:49 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 OUT: सरकारी, निजी और मदरसा आधारित रिजल्ट जानें

25 Mar 2026, 01:47:39 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 OUT: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है।

  • ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rskmp.in/result.aspx पर जाएं
  • यहां दो खाने हैं। ध्यान रहे यहीं 5वीं और 8वीं दोनों के रिजल्ट्स दिखेंगे।
  • अब पहले खाने में अपना समग्र आईडी या रोल नंबर डालें।
  • दूसरे खाने में कैप्चा कोड भरें जो बगल में लाल रंग से लिखा है।
  • कैप्चा कोड के बगल में Show बटन है।
  • वहां क्लिक करने पर आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा।
  • अब आप अपना मार्कशीट डाउनलोड करके सेव कर लें।
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25 Mar 2026, 01:36:15 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 OUT: 5वीं में 95.14% 8वीं में 93.83% विद्यार्थी पास

25 Mar 2026, 01:34:19 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 OUT: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए नीचे स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है।

  • ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rskmp.in/result.aspx पर जाएं
  • यहां दो खाने दिखेंगे।
  • पहले खाने में अपना समग्र आईडी या रोल नंबर डालें।
  • दूसरे खाने में कैप्चा कोड भरें जो बगल में लाल रंग से लिखा है।
  • कैप्चा कोड के बगल में Show बटन है।
  • वहां क्लिक करने पर आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा।
  • अब आप अपना मार्कशीट डाउनलोड करके सेव कर लें।
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25 Mar 2026, 01:31:17 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 OUT: आ गया रिजल्ट

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25 Mar 2026, 01:28:01 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: मोबाइल पर कैसे देखें रिजल्ट?

  • मोबाइल पर रिजल्ट देखने के लिए पहले मोबाइल का स्कैनर ऐप खोलें।
  • स्कैनर आप के बॉक्स को इस क्यूआर कोड के सामने लाएं।
  • क्यूआर कोड स्कैन होने पर ब्राउजर ओपेन करने का ऑप्शन आएगा।
  • आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो यह वेबसाइट https://www.rskmp.in/result.aspx खुल जाएगी।
  • यहां आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
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25 Mar 2026, 01:25:33 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: मोबाइल से कैसे चेक करें रिजल्ट?

एमपी बोर्ड 8वीं और 5वीं कक्षा के परीक्षार्थी, शिक्षक या अभिभावक मोबाइल से रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहां क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

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25 Mar 2026, 01:23:16 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: 2025 में श्रेणीगत सफलता की दर

2025 में 5वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की सफलता की दर इस प्रकार रही थी।

अनुसूचित जाति (SC): 90.55%

अनुसूचित जनजाति (ST): 93.94%

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 92.85%

सामान्य वर्ग: 92.72%

25 Mar 2026, 01:21:05 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: 2025 में किस श्रेणी के कितने परीक्षार्थी रहे थे सफल?

पिछले वर्ष 8वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की सफलता दर इस प्रकार थी।

अनुसूचित जाति (SC): 87.42%

अनुसूचित जनजाति (ST): 89.74%

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 90.61%

सामान्य वर्ग: 92.29%

25 Mar 2026, 01:14:04 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: 2025 की परीक्षा में टॉप 5 जिले

पिछले वर्ष 2025 की 8वीं परीक्षा में नरसिंहपुर जिला टॉप पर रहा था।

नरसिंहपुर: 98.63%

अलिराजपुर: 98%

डिंडोरी: 97.80%

झाबुआ: 97.17%

बालाघाट: 96.93%

25 Mar 2026, 12:34:00 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: पिछले वर्ष कक्षा 8 का कैसा रहा था रिजल्ट?

वर्ष 2025 में कक्षा 8 का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता की दर इस प्रकार रही थी।

शहरी क्षेत्र

कुल परीक्षार्थी : 8,24,598

पास : 7,74,839

पास पर्सेंटेज : 93.97%

ग्रामीण

कुल परीक्षार्थी : 3,33,133

पास : 2,93,380

पास पर्सेंटेज : 88.07%

25 Mar 2026, 12:09:13 PM IST

RSKMP 5th, 8th Class Result 2026 LIVE: 20 से 28 फरवरी तक चली थी परीक्षा

MP बोर्ड कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी को शुरू हुई और 26 फरवरी, 2026 को समाप्त हुई थी। MP बोर्ड कक्षा 8 की परीक्षा 20 फरवरी को शुरू होकर 28 फरवरी, 2026 को समाप्त हुई थी। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक की एक ही पाली में आयोजित की गई थी। पूरे राज्य में कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं में 10 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे।

25 Mar 2026, 11:30:50 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: दो घंटे देर से आएंगे रिजल्ट्स

अब 1.30 बजे जारी होंगे 5वीं और 8वीं के नतीजे। पहले 11.30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब दो घंटे आगे कर दिया गया है।

25 Mar 2026, 11:26:26 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: बस कुछ मिनट बाकी और आ जाएंगे रिजल्ट

एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं के रिजल्ट्स आने में बस कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं। आप यहां https://www.rskmp.in/result.aspx क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

25 Mar 2026, 10:33:29 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: इस बार जल्दी आ रहा है रिजल्ट

पिछले वर्ष 2025 में 5वीं और 8वीं के नतीजे 28 मार्च को घोषित किए गए थे। इस बार कॉपियों के मूल्यांकन का काम और जल्दी निपटा लिया गया। इस कारण वर्ष 2026 के 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम 25 मार्च को ही घोषित किए जा रहे हैं।

25 Mar 2026, 09:55:57 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: ये काम जरूर करें परीक्षार्थी

  • आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें।
  • रिजल्ट के समय वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है।
  • अगर पेज लोड न हो, तो दोबारा कोशिश करें।
  • सही जानकारी के लिए हमेशा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
  • एडमिशन या भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने स्कोरकार्ड की कॉपी डाउनलोड जरूर करें।
25 Mar 2026, 09:54:03 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: कैसे डाउनलोड करें मार्कशीट?

रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड

  • ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rskmp.in/result.aspx पर जाएं
  • Class 5th Result 2026 या Class 8th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें
  • अपना रोल नंबर या समग्र ID डालें
  • Submit बटन पर क्लिक करें
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा
  • इसे डाउनलोड कर लें।
25 Mar 2026, 09:48:15 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: क्यूआर कोड से कैसे चेक करें रिजल्ट?

  • मोबाइल के स्कैनर ऐप को खोलें।
  • स्कैनर आप के बॉक्स को इस क्यूआर कोड के सामने लाएं।
  • क्यूआर कोड स्कैन होने पर ब्राउजर ओपेन करने का ऑप्शन आएगा।
  • आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो यह वेबसाइट https://www.rskmp.in/result.aspx खुल जाएगी।
  • यहां आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
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25 Mar 2026, 09:45:08 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: क्यूआर कोड से देखें रिजल्ट?

एमपी स्कूली शिक्षा विभाग ने मोबाइल से रिजल्ट देखने के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

25 Mar 2026, 09:43:52 AM IST

MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: कहां देखें रिजल्ट?

एमपी स्कूली शिक्षा विभाग ने बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षाओं के परीक्षार्थी आज अपने रिजल्ट्स https://www.rskmp.in/result.aspx पर चेक कर सकते हैं।

25 Mar 2026, 09:38:59 AM IST

MP Board 5th, 8th Results 2026 Live: शिक्षा विभाग ने बताया, आज जारी होंगे रिजल्ट्स

About the Author

Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।

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