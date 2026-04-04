MI vs DC IPL 2026 Score Highlight: 6 विकेट से दिल्ली ने जीता मुकाबला, यहां पढ़िए MI vs DC मैच की पूरी रिपोर्ट

Mumbai indian vs Delhi capital Match Live Score: आईपीएल 2026 में आज का पहला मैच दिन में 3:30 मिनट पर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 162 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के टार्गेट का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 6 विकेट से मैच जीत लिया।
आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस)
|श्रेणी
|खेले गए मैच
|दिल्ली की जीत
|मुंबई की जीत
|कुल आईपीएल रिकॉर्ड
|37
|16
|21
|अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली)
|13
|7
|6
मुंबई इंडियंस का स्कोर कार्ड
|खिलाड़ी / गेंदबाज़
|रन/ओवर
|गेंद
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट / इकॉनॉमी
|विकेट / आउट होने का तरीका
|Ryan Rickelton (wk)
|9
|11
|2
|0
|81.82
|कैच – अक्षर पटेल, गेंद – मुकेश कुमार
|रोहित शर्मा
|35
|26
|5
|1
|134.62
|कैच – नितीश राणा, गेंद – अक्षर पटेल
|तिलक वर्मा
|0
|2
|0
|0
|0.00
|कैच और गेंद – मुकेश कुमार
|सूर्यकुमार यादव (c)
|51
|36
|3
|2
|141.67
|LBW – लुंगी एनगिडी
|शेरफेन रदरफोर्ड
|5
|7
|1
|0
|71.43
|कैच – मुकेश कुमार, गेंद – विप्रज निगम
|नमन धीर
|28
|21
|2
|1
|133.33
|कैच – ट्रिस्टन स्टब्स, गेंद – टी नटराजन
|मिचेल सैंटनर
|18*
|13
|2
|0
|138.46
|नॉट आउट
|कॉर्बिन बॉश
|11*
|4
|2
|0
|275.00
|नॉट आउट
|Extras (अतिरिक्त)
|5
|-
|-
|-
|-
|(बाई 0, लेग बाई 1, वाइड 4)
|कुल स्कोर
|162-6 (20 ओवर, रन रेट 8.1)
आज दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के धुरंधरों को 6 विकेट से मात दे दी है। मैच आखिरी ओवरों में काफी रोमांचक हो गया था।
दिल्ली कैपिटल्स अब जीत की दहलीज पर खड़ी है और उसे मैच जीतने के लिए महज 16 गेंदों में 6 रनों की दरकार है।
दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका लग गया है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे समीर रिज़वी शतक से चूक गए और 90 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के समीर रिवी का तूफान देखने को मिल रहा है। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 47 गेंदों में 81 रन ठोक दिए हैं। रिवी की इस पारी में 7 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 33 गेंदों में 36 रनों की दरकार है। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों की कोशिश होगी कि बिना जोखिम उठाए सिंगल-डबल के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ें और अपनी टीम को जीत दिलाएं।
दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पथुम निसांका अर्धशतक से चूक गए और 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें मिचेल सैंटनर की गेंद पर मयंक मारकंडे ने कैच आउट किया
दिल्ली कैपिटल्स ने 11.3 ओवर में अपने 100 रन पूरे कर लिए हैं और इस दौरान टीम ने 3 विकेट गंवाए हैं। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज तेजी से रन बनाकर मैच को अपनी पकड़ में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने संभलकर शुरुआत की है और 5.2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट पर 40 रन है। फिलहाल पथुम निसांका 22 गेंदों में 37 रन बनाकर आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं, जबकि समीर रिज़वी अभी खाता खोलना बाकी हैं। दिल्ली को अब जीत के लिए 88 गेंदों में 123 रनों की जरूरत है और उनका मौजूदा रन रेट 7.50 है।
दिल्ली कैपिटल्स कोएक और बड़ा झटका लगा है। नीतीश राणा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं, उन्हें जसप्रीत बुमराह ने शानदार तरीके से रन आउट किया है।
दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका लगा है। केएल राहुल महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें दीपक चाहर की गेंद पर रयान रिकलटन ने कैच आउट कर दिया।
मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने 162 रनों की पारी खेली है।
मुंबई इंडियंस ने अपनी पारी के 19 ओवर समाप्त होने के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बना लिए हैं।
मुंबई इंडियंस की पारी अंत में लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। नमन धीर 21 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें टी नटराजन की गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने कैच आउट किया।
मुंबई इंडियन की आधी टीम पवेलियन लौट गई है। 15.3 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 122/5 है।
मुंबई इंडियंस को 5वां झटका भी लग गया है। सूर्यकुमार यादव 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें लुंगी एनगिडी ने एलबीडब्ल्यू (lbw) आउट किया।
मुंबई इंडियंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं> शेरफेन रदरफोर्ड भी सस्ते में पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें विपराज निगम की गेंद पर मुकेश कुमार ने कैच आउट किया। 11.5 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 85/4 है।
मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे रोहित शर्मा 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें अक्षर पटेल की गेंद पर नीतीश राणा ने कैच आउट किया।
मुंबई इंडियंस ने अपनी पारी के 10.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए हैं। टीम फिलहाल संकट से उबरने की कोशिश कर रही है।
मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है। तिलक वर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें मुकेश कुमार ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। 2.5 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 18/2 है।
मुंबई की टीम ने हार्दिक की जगह दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट की जगह कोर्बिन बोश और अल्लाह मोहम्मद गजनफर की जगह मिचेल सेंटनर को मौका दिया है।
मुंबई इंडियंस ने अपनी पारी की तेज शुरुआत की है और केवल 1.4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 17 रन बना लिए हैं। रयान रिकलटन और रोहित शर्मा की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है और टीम वर्तमान में 10.20 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रही है।
मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज हो चुका है और दिल्ली कैपिटल्स के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद रोहित शर्मा और रयान रिकलटन क्रीज पर हैं। रिकलटन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 गेंदों में 1 चौके की मदद से 4 रन बना लिए हैं, जिससे टीम का स्कोर 0.2 ओवर में 4 रन है।
दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच 1 मिनट में शुरू होने जा रहा है। फैंस स्टेडियम में जमा हो गए हैं।
आज मुंबई इंडियंस की टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए वो आज इस मैच का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह आज सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे।
के.एल. राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसंका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, मुकेश कुमार
रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह
दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल मैच का टॉस जीत लिया है। टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होने वाला है। आज मैच के वक्त आसमान में बादल छाए रहने वाले हैं। वहीं, बारिश की संभावना सिर्फ 4% है।
अरुण जेटली स्टेडियम पर दिल्ली का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, यहां दोनों टीमों के बीच खेले गए 13 मैचों में दिल्ली ने 7 और मुंबई ने 6 जीत दर्ज की हैं। आज भी दिल्ली अपने होम ग्राउंड में जीत के इरादे से उतरेगी।
दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल इतिहास में अब तक 37 बार एक-दूसरे का सामना किया है। इसमें मुंबई ने 21 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली को 16 जीत मिली है।
दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के लिए टॉस कुछ ही देर में 3 बजे होगा। उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम सबसे पहले बल्लेबाजी करेगी।
दिल्ली बनाम मुंबई का ये मैच राजधानी में होने जा रहा है। कुछ देर में दोनों टीम के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस होगा।
आईपीएल 2026 में आज का मैच बेहद ही खास होने जा रहा है। आज दिल्ली की टक्कर मुंबई से होने वाली है। ये रामांचक मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।