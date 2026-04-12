RCB vs MI Score Highlights: 18 रनों से जीत गई RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगे ढेर हुई MI की पलटन, यहां देखिए स्कोर

MI vs RCB IPL 2026 Live Score: आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। आरसीबी के धुरंधर ने क्रीज पर पकड़ मजबूत करते हुए बाद में पूरे मैच पर कब्जा जमा लिया। RCB ने आज का मैच 18 रनों से अपने नाम कर लिाय।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड12 Apr 2026, 11:58:45 PM IST
RCB vs MI का लाइव स्कोर
RCB vs MI का लाइव स्कोर

MI vs RCB Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 में आज का मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई को भारी पड़ गया। मुंबई के गेंदबाज आज कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 240 रन ठोक दिए, लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज धीमी पारी खेलने की वजह से आज का मैच हार गए। आज मुंबई बनाम बेंगलुरु का मैच RCB 18 रनों से जीत गई है।

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12 Apr 2026, 11:58:11 PM IST

RCB के मैच जीतने पर जश्न मनाती दिखें फैंस

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12 Apr 2026, 11:53:33 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 रनों से जीत गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में 18 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ आरसीबी ने मजबूत प्रदर्शन दिखाते हुए मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा।

12 Apr 2026, 11:51:23 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुंबई इंडियंस को 2 बॉल में चाहिए मुंबई को 32 रन

मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मुकाबले में स्थिति बेहद कठिन हो गई है। आखिरी दो गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 32 रन चाहिए, जो लगभग असंभव सा लक्ष्य है।

12 Apr 2026, 11:26:25 PM IST

MI vs RCB Live Score: 115 रन पर मुंबई इंडियंस के गिरे 5 विकेट

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चल रहे मैच में मुंबई की हालत पतली होती दिख रही है। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के 5 विकेट गिरा दिए हैं।

12 Apr 2026, 10:43:45 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुंबई इंडियंस का लाइव स्कोर- 99-2(10)

12 Apr 2026, 10:42:41 PM IST

MI vs RCB Live Score: सूर्यकुमार यादव ने जड़ दिए 4 चौके, जानिए स्कोर

सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक लय में नजर आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने मात्र 16 गेंदों में 26 रन की पारी खेलकर क्रीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस दौरान उन्होंने 4 चौके भी जड़े हैं।

12 Apr 2026, 10:37:37 PM IST

MI vs RCB Live Score: 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे तिलक वर्मा, जानिए MI का स्कोर

मुंबई इंडियंस के प्लेयर तिलक वर्मा पवेलियन लौट गए हैं। सुयश शर्मा की गेंद पर जैकब डफी ने उनका कैच पकड़ा। तिलक ने 3 गेंदों में केवल 1 रन बनाया। उनके आउट होने के समय टीम का स्कोर 7.5 ओवर में 74/2 था।

12 Apr 2026, 10:25:14 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुंबई इंडियंस का लाइव स्कोर- 72-0(7)

12 Apr 2026, 10:06:05 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर डटे, जानिए कितना पहुंचा स्कोर

मुंबई इंडियंस (MI) ने पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है और शुरुआती 3.2 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 43 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं। सलामी बल्लेबाजों ने आते ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए हैं।

12 Apr 2026, 09:45:06 PM IST

MI vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को दिया 241 रन का टार्गेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 241 रनों का टार्गेट दिया है। वानखेड़े स्टेडियम में एक बार फिर रनों का सैलाब आया और RCB ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों को दिल जीत लिया।

12 Apr 2026, 09:24:17 PM IST

MI vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रनरेट 12 के पार, जानिए लाइव स्कोर

आरसीबी का रन रेट 12 के पार बना हुआ है, जिससे ये साफ है कि बेंगलुरु की नजर अब एक ऐतिहासिक और विशाल स्कोर खड़ा करने पर है। मुंबई के गेंदबाज इस समय पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं।

RCB का लाइव स्कोर- 223-3(18.3)

12 Apr 2026, 09:20:00 PM IST

MI vs RCB Live Score: आग उगल रहा RCB का बल्ला,जानिए कितना पहुंची स्कोर

वानखेड़े के मैदान पर RCB का बल्ला आग उगल रहा है। शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने महज 17.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना लिए हैं।

12 Apr 2026, 09:13:22 PM IST

MI vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 205-3(17.1)

12 Apr 2026, 09:12:10 PM IST

MI vs RCB Live Score: RCB को लगा दूसरा झटका, विराट कोहली हुए आउट

विराट कोहली ने 38 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन 14.4 ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर सूर्यकुमार यादव को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने तक टीम का स्कोर 2 विकेट पर 185 रन हो चुका था, जिससे बेंगलुरु अब एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

12 Apr 2026, 09:01:17 PM IST

MI vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर- 188-2(15.1)

12 Apr 2026, 08:33:24 PM IST

MI vs RCB Live Score: टूट गई फिलिप सॉल्ट- कोहली की जोड़ी, हार्दिक पंडया ने सॉल्ट को किया आउट

फिलिप सॉल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 78 रन बनाए। उनकी पारी में ताबड़तोड़ शॉट्स देखने को मिले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका कैच पकड़कर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर उन्हें आउट किया। इस विकेट के साथ स्कोर 10.5 ओवर में 120/1 हो गया।

12 Apr 2026, 08:30:00 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुबई पर कहर बनकर टूट रहे साल्ट, 22 गेंदों में ठोक दिए 47 रन

आरसीबी के बल्लेबाज साल्ट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 213.64 के स्ट्राइक रेट से 47 रन कूटे, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कोहली और साल्ट की इस जुगलबंदी ने मुंबई इंडियंस के लिए मैच में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

12 Apr 2026, 08:28:54 PM IST

MI vs RCB Live Score: RCB ने स्कोर बोर्ड पर टांग दिए 116 रन, मुंबई नहीं गिरा पाई पहला विकेट

आरसीबी ने मुंबई के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत की है। फिलिप साल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। महज 10.1 ओवर में टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 116 रन बोर्ड पर लगा दिए।

12 Apr 2026, 08:03:40 PM IST

MI vs RCB Live Score: फिलिप साल्ट ने मुंबई के गेंदबाजों को किया खूब परेशान

फिलिप साल्ट ने 22 गेंदों में 47 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 213.64 बनता है।

12 Apr 2026, 07:35:15 PM IST

MI vs RCB Live Score: विराट ने क्रीज पर आते ही जड़ा छक्का

मुबंई इंडियंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने शानदार शुरुआत की। विराट कोहली ने आते ही छक्का जड़ दिया है।

RCB का स्कोर- 13-0(1)

12 Apr 2026, 07:26:04 PM IST

MI vs RCB Live Score: हार्दिक पांड्या ने किया टीम में ये बदलाव, जानिए कौन बाहर कौन अंदर

हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विकेट अच्छा दिख रहा है और वानखेड़े में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना हमेशा फायदेमंद रहता है। उन्होंने बताया कि यहां पर पीछा करना अक्सर सफल रहा है, खासकर जब बाद में ओस आती है। टीम ने अच्छी पिचों की मांग की थी और वही मिल रही हैं। इस मुकाबले में मयंक मार्कंडे और मिचेल सैंटनर को मौका दिया गया है, जबकि दीपक चाहर और घजनफर बाहर हुए हैं।

12 Apr 2026, 07:19:25 PM IST

MI vs RCB Live Score: बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है पिच- रजत पाटीदार

रजत पाटीदार का कहना है कि हालांकि वे पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है और इससे खेल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वे एक बड़ा स्कोर बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं। टीम में एक बदलाव किया गया हैहेज़लवुड की जगह डफी को शामिल किया गया है।

12 Apr 2026, 07:04:56 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुबंई इंडियंस ने जीत लिया आज का टॉस, पहले करेगी गेंदबाजी

मुंबई बनाम बेंगलुरु के बीच होने जा रहे मैच का टॉस मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

12 Apr 2026, 06:55:49 PM IST

MI vs RCB Live Score: मुंबई इंडियंस की संभावि प्लेइंग-11

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह. (इम्पैक्ट प्लेयर: ट्रेंट बोल्ट)

12 Apr 2026, 06:55:02 PM IST

MI vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग-11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह/मंगेश यादव, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा।

12 Apr 2026, 06:53:43 PM IST

MI vs RCB Live Score: आरसीबी के पास है कई बेहतरीन बल्लेबाज

बल्लेबाजों की मददगार पिच पर आरसीबी के पास कई बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कप्तान रजत पाटीदार , विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी पारियां खेली है जबकि टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और वेंकटेश अय्यर फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं ।

12 Apr 2026, 06:50:56 PM IST

MI vs RCB Live Score: वानखेड़े स्टेडियम में कितने मैच जीत चुकी है RCB

वानखेड़े स्टेडियम में बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए 12 मैचों में से उन्होंने आठ में जीत हासिल की है।

12 Apr 2026, 06:49:13 PM IST

MI vs RCB Live Score: कैसी है मंबई के वानखेड़े की पिच? यहां जानिए

वानखेड़े की पिच, हमेशा की तरह, रनों की बौछार का वादा करती है। पिछले सीज़न में औसत स्कोर लगभग 175 था, लेकिन आज के ज़माने के बल्लेबाज ऐसे आंकड़ों को महज एक मामूली सुझाव ही मानते हैं। इस सीजन में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का पलड़ा भारी रहा है। 16 में से 14 मैचों में मिली जीत अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है।

12 Apr 2026, 06:46:33 PM IST

MI vs RCB Live Score: किनते बजे शुरू होगा मुंबई बनाम बेंगलुरू का मैच?

आज मुंबई बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। मैच से आधे घंटे पहले टॉस होगा।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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