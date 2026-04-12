RCB vs MI Score Highlights: 18 रनों से जीत गई RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगे ढेर हुई MI की पलटन, यहां देखिए स्कोर

MI vs RCB Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 में आज का मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला मुंबई को भारी पड़ गया। मुंबई के गेंदबाज आज कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 240 रन ठोक दिए, लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज धीमी पारी खेलने की वजह से आज का मैच हार गए। आज मुंबई बनाम बेंगलुरु का मैच RCB 18 रनों से जीत गई है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में 18 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ आरसीबी ने मजबूत प्रदर्शन दिखाते हुए मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा।
मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मुकाबले में स्थिति बेहद कठिन हो गई है। आखिरी दो गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 32 रन चाहिए, जो लगभग असंभव सा लक्ष्य है।
मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चल रहे मैच में मुंबई की हालत पतली होती दिख रही है। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के 5 विकेट गिरा दिए हैं।
सूर्यकुमार यादव अपनी आक्रामक लय में नजर आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने मात्र 16 गेंदों में 26 रन की पारी खेलकर क्रीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इस दौरान उन्होंने 4 चौके भी जड़े हैं।
मुंबई इंडियंस के प्लेयर तिलक वर्मा पवेलियन लौट गए हैं। सुयश शर्मा की गेंद पर जैकब डफी ने उनका कैच पकड़ा। तिलक ने 3 गेंदों में केवल 1 रन बनाया। उनके आउट होने के समय टीम का स्कोर 7.5 ओवर में 74/2 था।
मुंबई इंडियंस (MI) ने पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है और शुरुआती 3.2 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 43 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं। सलामी बल्लेबाजों ने आते ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 241 रनों का टार्गेट दिया है। वानखेड़े स्टेडियम में एक बार फिर रनों का सैलाब आया और RCB ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दर्शकों को दिल जीत लिया।
आरसीबी का रन रेट 12 के पार बना हुआ है, जिससे ये साफ है कि बेंगलुरु की नजर अब एक ऐतिहासिक और विशाल स्कोर खड़ा करने पर है। मुंबई के गेंदबाज इस समय पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं।
RCB का लाइव स्कोर- 223-3(18.3)
वानखेड़े के मैदान पर RCB का बल्ला आग उगल रहा है। शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने महज 17.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना लिए हैं।
विराट कोहली ने 38 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन 14.4 ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर सूर्यकुमार यादव को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने तक टीम का स्कोर 2 विकेट पर 185 रन हो चुका था, जिससे बेंगलुरु अब एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
फिलिप सॉल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 78 रन बनाए। उनकी पारी में ताबड़तोड़ शॉट्स देखने को मिले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका कैच पकड़कर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर उन्हें आउट किया। इस विकेट के साथ स्कोर 10.5 ओवर में 120/1 हो गया।
आरसीबी के बल्लेबाज साल्ट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 213.64 के स्ट्राइक रेट से 47 रन कूटे, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कोहली और साल्ट की इस जुगलबंदी ने मुंबई इंडियंस के लिए मैच में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
आरसीबी ने मुंबई के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत की है। फिलिप साल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। महज 10.1 ओवर में टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 116 रन बोर्ड पर लगा दिए।
फिलिप साल्ट ने 22 गेंदों में 47 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 213.64 बनता है।
मुबंई इंडियंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने शानदार शुरुआत की। विराट कोहली ने आते ही छक्का जड़ दिया है।
RCB का स्कोर- 13-0(1)
हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि विकेट अच्छा दिख रहा है और वानखेड़े में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना हमेशा फायदेमंद रहता है। उन्होंने बताया कि यहां पर पीछा करना अक्सर सफल रहा है, खासकर जब बाद में ओस आती है। टीम ने अच्छी पिचों की मांग की थी और वही मिल रही हैं। इस मुकाबले में मयंक मार्कंडे और मिचेल सैंटनर को मौका दिया गया है, जबकि दीपक चाहर और घजनफर बाहर हुए हैं।
रजत पाटीदार का कहना है कि हालांकि वे पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है और इससे खेल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वे एक बड़ा स्कोर बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं। टीम में एक बदलाव किया गया हैहेज़लवुड की जगह डफी को शामिल किया गया है।
मुंबई बनाम बेंगलुरु के बीच होने जा रहे मैच का टॉस मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह. (इम्पैक्ट प्लेयर: ट्रेंट बोल्ट)
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह/मंगेश यादव, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा।
बल्लेबाजों की मददगार पिच पर आरसीबी के पास कई बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कप्तान रजत पाटीदार , विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी पारियां खेली है जबकि टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और वेंकटेश अय्यर फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं ।
वानखेड़े स्टेडियम में बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए 12 मैचों में से उन्होंने आठ में जीत हासिल की है।
वानखेड़े की पिच, हमेशा की तरह, रनों की बौछार का वादा करती है। पिछले सीज़न में औसत स्कोर लगभग 175 था, लेकिन आज के ज़माने के बल्लेबाज ऐसे आंकड़ों को महज एक मामूली सुझाव ही मानते हैं। इस सीजन में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का पलड़ा भारी रहा है। 16 में से 14 मैचों में मिली जीत अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है।
आज मुंबई बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। मैच से आधे घंटे पहले टॉस होगा।
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