Hello User साइन इन साइन इन

साइन आउट टॉप सेक्शन मार्केट

मनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

वेब स्टोरीज़ View Less - Copyright © HT Digital Streams Limited

All Rights Reserved.

एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 10th, 12th 2025 LIVE: 10वीं में प्रज्ञा तो 12 वीं प्रियल ने किया टॉप, जानिए कितने नंबर आए मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आज जारी हो गए हैं। पहले ये रिजल्ट शाम को 5 बजे जारी होना था लेकिन परीक्षा के परिणाम के वक्त में बोर्ड ने बदलाव किया और अब ये रिजल्ट सुबह 10 बजे जारी किया गया। Anuj Shrivastava आज जारी होगा मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के नतीजे( HT ) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) के 10 वीं और 12 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करते हुए टॉपर्स के नाम का ऐलान किया। छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे mpresults.nic.in और mpbse.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर और अन्य जानकारी देकर रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश प्रदेश के 10वीं और 12 का रिजल्ट 24 अप्रैल को जारी हुआ था। मुख्य घटनाएँ मिंट हिंदी से डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप यहां अपडेट्स फॉलो करें : एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कैसा रहा? इस बार 10वीं का पास प्रतिशत 76.22% और 12वीं का 74.48% रहा। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल कर टॉप किया, जबकि 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने 492 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: 12वीं परीक्षा में प्रियल द्विवेदी रहे टॉपर एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। उन्होंने कुल 500 में से 492 अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया है और पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: 10वीं कक्षा में प्रज्ञा जायसवाल ने किया टॉप सिंगरौली की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। प्रज्ञा ने 500 में से पूरे 500 अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि से न केवल स्कूल बल्कि जिले का भी नाम रोशन हुआ है। यह प्रेरणादायक सफलता है। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में मारी बाजी मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस बार भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप किया है। और पढ़ें एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: कुछ देर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव करेंगे 10वीं और 12वीं केटॉपर्स के नाम का ऐलान एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: चंद मिनटों में शुरू होगी रिजल्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एमपी बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी घोषित की जाएगी। सभी छात्र और अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: रिजल्ट देखने के लिए तैयार रखें ये चीजें रिजल्ट देखने से पहले कुछ जरूरी चीजें तैयार रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम तुरंत देख सकें। सबसे पहले अपना रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर पास में रखें, क्योंकि इन्हीं की मदद से रिजल्ट लॉगिन किया जाएगा। इसके अलावा, एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि वेबसाइट खुलने में कोई दिक्कत न आए। अगर आप मोबाइल फोन से रिजल्ट देख रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें PDF व्यूअर ऐप इंस्टॉल हो, ताकि आप मार्कशीट को आसानी से खोल और सेव कर सकें। मिंट हिंदी से डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: चंद मिनटों में जारी हुआ मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। छात्र अपना परिणाम देखने के लिए MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जा सकते हैं। वहां वे अपने रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने की प्रक्रिया: सबसे पहले mpbse.nic.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर MP Board 10th/12th Result 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप सेव या प्रिंट भी कर सकते हैं। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 LIVE: बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं छात्र रिजल्ट, जानिए तरीका रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट पर एक साथ लाखों छात्र लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जिससे साइट धीमी हो सकती है या कभी-कभी क्रैश भी हो जाती है। ऐसे हालात में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बिना इंटरनेट के भी अपना रिजल्ट मोबाइल के जरिए एसएमएस से चेक कर सकते हैं। इसके लिए अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं और इस फॉर्मेट में टाइप करें: MPBSE10<स्पेस>रोल नंबर (दसवीं के लिए) या MPBSE12<स्पेस>रोल नंबर (बारहवीं के लिए)। इसके बाद यह मैसेज 56263 नंबर पर भेज दें। कुछ ही मिनटों में आपके रिजल्ट की जानकारी आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेज दी जाएगी। MP Board Result 2025: टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी जैसे पुरस्कारों से किया जाता है सम्मानित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर साल बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। राज्य में, जो छात्र दसवीं और बारहवीं कक्षा में टॉप करते हैं, उन्हें लैपटॉप या स्कूटी जैसी आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। MP Board Result 2025: कुछ घंटों में जारी होने वाले हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे MP Board Result 2025: डिजिलॉकर से कैसे देखें अपना रिजल्ट? अगर एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट धीमी हो या खुल न रही हो, तो छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉकर के ज़रिए भी आसानी से देख सकते हैं। डिजिलॉकर पर रिजल्ट चेक करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें: सबसे पहले digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अगर पहले से अकाउंट है, तो लॉगिन करें। नहीं है तो नया अकाउंट बनाएं—इसके लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। लॉगिन के बाद होमपेज पर दिए गए "Education" या "Result" सेक्शन में जाएं। वहां “MP Board, Class 10th/12th Result 2025” लिंक पर क्लिक करें। अब रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें। कुछ ही सेकंड में आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड या सेव किया जा सकता है। MP Board 10वीं की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें? MP बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर जाना होगा। होमपेज पर "MP Board 10th Result 2025" लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। सही जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहां से आप अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यह मार्कशीट केवल अस्थायी उपयोग के लिए होती है। MP Board Result 2025: कब और कौन करेगा रिजल्ट जारी? मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा आज, सुबह 10 बजे की जाएगी। इस बार रिजल्ट को विशेष रूप से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जारी किया जाएगा। रिजल्ट घोषणा का कार्यक्रम भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास, समत्व भवन में आयोजित किया जाएगा। उनके साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। छात्र-छात्राएं अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर ऑनलाइन देख सकेंगे। MP Board Result 2025: पिछले 5 साल कैसा रहा रिजल्ट, जानिए मध्य प्रदेश बोर्ड के बीते पांच वर्षों के परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो पास प्रतिशत में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। साल 2021 में कोरोना महामारी के चलते सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था, जिस कारण उस वर्ष का पास प्रतिशत 100% रहा। इसके बाद 2022 में यह आंकड़ा गिरकर 72.72% रहा। 2023 में रिजल्ट और भी नीचे आया और पास प्रतिशत 55.28% तक पहुंच गया। साल 2024 में इसमें थोड़ी बढ़त देखी गई और यह 58.10% दर्ज किया गया। अब 2025 के रिजल्ट को लेकर छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार का पास प्रतिशत बेहतर रहेगा। पहले शाम 5 बजे आने वाला था रिजल्ट मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आज शाम को 5 बजे जारी होने वाला था लेकिन बाद में बोर्ड की तरफ से नया वक्त दिया गया। जिसके अनुसार अब 10वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा रिजल्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह 10 बजे समत्व भवन (सीएम निवास) से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates. Trends बिजनेस न्यूज़ एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025 10th, 12th 2025 LIVE: 10वीं में प्रज्ञा तो 12 वीं प्रियल ने किया टॉप, जानिए कितने नंबर आए More Less

Story Url has been added to your clipboard