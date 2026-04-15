MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 OUT: कितने देर पढ़ती थीं मध्य प्रदेश के 10वीं की टॉपर? यहां देखें अपना रिजल्ट

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) ने आज बुधवार 15 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परिणाम सुबह 11 बजे जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इस साल का रिजल्ट

Manali Rastogi
अपडेटेड15 Apr 2026, 12:39:47 PM IST
मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी
मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने आज सुबह 11:00 बजे मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के 2026 के परिणाम 2026 जारी कर दिया है। सभी छात्र अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट देख सकेंगे।

बोर्ड ने बड़ी संख्या में छात्रों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट देखने के कई तरीके उपलब्ध कराए हैं। आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा, मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिजल्ट देखा जा सकेगा।

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 का रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?

  • छात्र MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट्स mpbse.mponline.gov.in, mpresults.nic.in और mpbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
  • होमपेज पर जाकर ‘Exam Results’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  • कक्षा 10 के छात्र ‘High School Certificate Examination’ लिंक चुनें
  • कक्षा 12 के छात्र ‘Higher Secondary’ रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें
  • इसके बाद जरूरी जानकारी भरते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

मुख्य घटनाएँ

15 Apr 2026, 11:57 AM IST
15 Apr 2026, 11:40 AM IST
15 Apr 2026, 11:03 AM IST
15 Apr 2026, 08:58 AM IST
यहां अपडेट्स फॉलो करें:
15 Apr 2026, 12:19:39 PM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद आई मध्य प्रदेश के 10वीं की टॉपर प्रतिभा सिंह सोलंकी की तस्वीर

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15 Apr 2026, 12:17:01 PM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: कितने देर पढ़ती थीं मध्य प्रदेश के 10वीं की टॉपर प्रतिभा सिंह सोलंकी?

प्रतिभा सिंह सोलंकी रोज रात 8 से 11 बजे तक पढ़ती थी और सुबह के समय भी 2 घंटे रोजाना पढ़ाई को देती थीं। प्रतिभा ने 10वीं में टॉप करने का पूरा अपने शिक्षकों और परिवार को दिया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में ही उनके सभी डाउट्स हल हो जाते थे, जिससे उन्हें घर पर रिवीजन करने में काफी मदद मिलती थी।

15 Apr 2026, 12:10:45 PM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: डिजिलाॅकर पर ऐसे चेक करें मध्य प्रदेश के 10वीं -12वीं का रिजल्ट

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15 Apr 2026, 11:57:57 AM IST

MP Board 10th Topper List: मध्य प्रदेश के 10वीं की टॉपर लिस्ट

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15 Apr 2026, 11:52:25 AM IST

MP Board 10th Result 2026: मध्य प्रदेश में इस साल 1st डिवीजन से कितने छात्र हुए पास

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15 Apr 2026, 11:50:10 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के 10वीं का रिजल्ट कैसे देखें?

स्टेप 1- सबसे पहले एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in, mpresults.nic.in या mponline.mpbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- अब वेबसाइट खुलने पर होमपेज पर ‘Exam Results’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब यहां पर उपलब्ध लिंक MP Board 10th Result 2026 और Higher Secondary Certificate Examination (HSSC)- 12th Result 2026 पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें और Submit पर जाएं।

स्टेप 5- आपका रिजल्ट सामने दिख जाएगा। इसे आप चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

15 Apr 2026, 11:44:19 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: कौन से स्कूल में पढ़ती हैं मध्य प्रदेश के 12वीं की टॉपर खुशी

कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी खुशी राय ने कॉमर्स विषय का अध्ययन शासकीय सुभाष कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल में किया है।

15 Apr 2026, 11:40:12 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: इस साल कैसा रहा मध्य प्रदेश के 12वीं का रिजल्ट?

इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 76.01 पर्सेंट परीक्षार्थी सफल रहे। 72.39 पर्सेंट छात्र जबकि 79.41 पर्सेंट छात्राएं सफल रहीं।

15 Apr 2026, 11:33:20 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के 12वीं में खुशी राय ने किया टॉप

मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं में बेटियों ने बाजी मार ली है। इस बार 12वीं की परीक्षा में खुशी राय टॉपर बनी हैं।

15 Apr 2026, 11:27:49 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: बीते 16 सालों से बेहतर रहा मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं का इस साल का रिजल्ट

इस साल शासकीय विद्यालयों ने निजी विद्यालयों से अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार रिजल्ट बीते 16 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आया है। 10वीं परीक्षा में 235 छात्राएं, 143 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है।

15 Apr 2026, 11:26:51 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं की परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में बेटियों ने इस बार भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।10वीं परीक्षा में 73.42 र्सेंट परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिसमें 77.52 प्रतिशत छात्राओं ने पास किया है। वहीं 69.31 पर्सेंट छात्रों ने सफलता हासिल की है।

15 Apr 2026, 11:24:28 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश में बेटियों ने मारी बाजी,प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 10वीं में किया टॉप

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर बेटियों ने अपना परचम लहराया है। इस गौरवशाली उपलब्धि में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने प्रदेश की मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर न केवल अपनी मेहनत का लोहा मनवाया, बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है।

15 Apr 2026, 11:20:23 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट हुई डाउन

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15 Apr 2026, 11:18:02 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर की मदद से कैसे देखें अपना मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं का रिजल्ट

डिजिलॉकर से रिजल्ट देखने के लिए डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर जाएं और वहां एमपी बोर्ड रिजल्ट सर्च करें।

वहां 10वीं और 11वीं रिजल्ट के अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे।

आप जिस कक्षा का रिजल्ट जानना चाहते हैं, उस ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करने के लिए इस लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digilocker.android&hl=en_IN पर क्लिक करें।

15 Apr 2026, 11:16:27 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के 10वीं -12वीं की परीक्षा में फेल होने वाले छात्र मई में फिर से दे सकेंगे परीक्षा

मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में फेल होने वाले छात्रो के पास एक मौका बचा हुआ है। मई में फिर से परीक्षा होगी। यानी फेल होने वाले या अंक सुधारने की इच्छा रखने वाले परीक्षार्थियों को एक महीने में ही दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

15 Apr 2026, 11:14:29 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, यहां देखें अपना रिजल्ट

मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

15 Apr 2026, 11:09:23 AM IST

MPBSE MP Board 10th Result 2026 LIVE: SMS के जरिए कैसे देखें अपना रिजल्ट

मध्य प्रदेश के 10वीं के छात्र नीचे बताए स्टेप्स के जरिए SMS के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपना मैसेज टाइप करें- MPBSE1010 (स्पेस) रोल नंबर।

अब इसे 56263 पर भेज दें।

एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट एसएमएस के रूप में भेजा जाएगा।

15 Apr 2026, 11:04:43 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं का रिजल्ट सीएम मोहन यादव करेंगे जारी

मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कुछ देर में 10वीं 12वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी करेंगे।

15 Apr 2026, 11:03:23 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस

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15 Apr 2026, 10:57:00 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 LIVE: कुछ देर में शुरू होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस

मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं के रिजल्ट के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। बस कुछ मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी।

15 Apr 2026, 10:47:20 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: कुछ मिनटों में जारी होगा मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं का रिजल्ट

मध्य प्रदेश के 10वीं-12वीं के सभी छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ मिनटों बाद ही MP के 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

15 Apr 2026, 10:43:40 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026: कक्षा 12वीं MP बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र सीधे लिंक या आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर “MP Board Class 10 Result 2026” या “Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
  • अपना रोल नंबर, आवेदन नंबर और परीक्षा का प्रकार चुनें
  • “Submit” पर क्लिक करें
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा
15 Apr 2026, 10:33:20 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026: MPBSE मार्कशीट में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

  • छात्र का पूरा नाम
  • पिता और माता का नाम
  • जन्म तिथि
  • रोल नंबर और आवेदन नंबर
  • स्कूल का नाम और कोड
  • विषयवार अंक (थ्योरी + प्रैक्टिकल/आंतरिक)
  • कुल प्राप्त अंक
  • प्रतिशत / CGPA
  • रिजल्ट स्टेटस (पास / फेल / कंपार्टमेंट)
  • ग्रेड (MPBSE ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार)
  • डिवीजन (फर्स्ट / सेकंड / थर्ड)
15 Apr 2026, 10:32:40 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026: MPBSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट कौन घोषित करेगा?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 15 अप्रैल को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करेंगे।

15 Apr 2026, 10:23:20 AM IST

MPBSE MP Board 10th 12th Result: मार्कशीट करेक्शन

MPBSE MP Board 10th 12th Result: यदि छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट में कोई गलती नजर आए (जैसे नाम में गलती, जन्मतिथि गलत होना या नंबरों में चूक), तो उन्हें तुरंत अपने स्कूल प्रशासन या मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

15 Apr 2026, 10:19:36 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026: 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाएं कब हैं?

क्लास 12वीं के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 7 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वे रिजल्ट घोषित होने के बाद एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह जानकारी एमपी बोर्ड की ओर से जारी की गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें।

15 Apr 2026, 09:41:11 AM IST

MP Board 10th Result 2026: पिछले साल 2025 में सफलता की दर

एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में पिछले साल 76.22% परीक्षार्थी सफल रहे थे। यह 2024 के मुकाबले यह अच्छा पास पर्सेंटेज था।

15 Apr 2026, 09:26:22 AM IST

MPBSE MP Board 10th Result 2026: 2025 में कैसा रहा था एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

पिछले साल 2025 में फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से पास हुए बच्चों की संख्या आप चेक कर सकते हैं।

  • 4,32,585 परीक्षार्थी फर्स्ट डिविजन से पास हुए थे।
  • 2,03,046 परीक्षार्थी सेकंड डिवीजन से पास हुए थे।
  • जबकि 15,436 परीक्षार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुए थे।
15 Apr 2026, 09:17:33 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: कब हुई थीं 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं?

कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च, 2026 तक आयोजित की गईं, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च, 2026 तक आयोजित की गईं। दोनों कक्षाओं में हिंदी विषय पहला पेपर था।

15 Apr 2026, 08:58:27 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: एमपी बोर्ड रिजल्ट्स यहां डायरेक्ट चेक करें

15 Apr 2026, 08:56:34 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: पास होने के लिए चाहिए कितना मार्क्स?

मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम अंक आने पर परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।

15 Apr 2026, 08:16:29 AM IST

MP Board 10th 12th Result 2026 Live Updates: SMS से कैसे चेक करें रिजल्ट?

मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट चेक करने की सुविधा देता है।

  • 10वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए अपने मोबाइल एसएमएस ऐप को खोलें।
  • वहां टाइप करें MPBSE10 [रोल नंबर] और उसे 56263 पर भेज दें।
  • इसी तरह, कक्षा 12वीं का नतीजा जाने के लिए के लिए एसएमएस बॉक्स में जाएं।
  • वहां टाइप करें MPBSE12 [रोल नंबर] और उसे 56263 पर भेज दें।
  • ध्यान रहे [रोल नंबर] में कोष्ठक नहीं लगाना है बल्कि MPBSE12 से एक गैप के बाद अपना रोल नंबर लिखना है।

उदाहरण के लिए अगर आप 10वीं का रिजल्ट जानना चाहते हैं और आपका रोल नंबर 01234 है तो आप टाइप करेंगे MPBSE10 01234 और इसे 56263 पर भेजेंगे।

15 Apr 2026, 07:55:47 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव

मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026 के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। बोर्ड ने पारंपरिक सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की जगह 'दूसरी मुख्य परीक्षा' प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत, जो छात्र एक या एक से ज्यादा विषयों में फेल हो जाते हैं, या जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें कम समय के भीतर ही दोबारा परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा। उम्मीद है कि ये परीक्षाएं मई 2026 की शुरुआत में ही आयोजित की जाएंगी। इस कदम से शैक्षिक दबाव कम होने और छात्रों को एक ही प्रयास में खराब प्रदर्शन के कारण पूरा साल बर्बाद होने से बचाने की उम्मीद है।

15 Apr 2026, 07:53:15 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर पर देखें एमपी बोर्ड रिजल्ट्स

15 Apr 2026, 07:25:31 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: 11 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव जारी करेंगे परीक्षा परिणाम

15 Apr 2026, 07:12:19 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: डिजिलॉकर से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट

डिजिलॉकर से रिजल्ट देखने के लिए डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट पर जाएं और वहां एमपी बोर्ड रिजल्ट सर्च करें।

वहां 10वीं और 11वीं रिजल्ट के अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे।

आप जिस कक्षा का रिजल्ट जानना चाहते हैं, उस ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करने के लिए इस लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digilocker.android&hl=en_IN पर क्लिक करें।

15 Apr 2026, 07:00:53 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: ऐप से कैसे देखें रिजल्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड

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15 Apr 2026, 06:51:16 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: 16 लाख से ज्यादा छात्रों को रिजल्ट का इंतजार

इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 16 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। परीक्षा 3,856 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर और एप्लिकेशन नंबर की मदद से ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।

15 Apr 2026, 06:50:51 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: पास होने के बाद भी सुधार का मौका

जो छात्र परीक्षा पास कर चुके हैं, वे भी अपने अंक सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत वे किसी भी विषय में फिर से परीक्षा दे सकते हैं और बेहतर अंक ही फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाएंगे।

15 Apr 2026, 06:50:36 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं मिलेगा

छात्र अपने रिजल्ट सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप और DigiLocker के जरिए भी देख सकेंगे। इससे वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने पर भी रिजल्ट आसानी से मिल सकेगा। ऑनलाइन मार्कशीट को अस्थायी (प्रोविजनल) रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

15 Apr 2026, 06:50:21 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: ‘बेस्ट ऑफ टू’ नियम से छात्रों को फायदा

‘बेस्ट ऑफ टू’ नियम के तहत अगर कोई छात्र एक ही विषय की परीक्षा दो बार देता है, तो उसमें मिले बेहतर अंक ही फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। इससे छात्रों को नुकसान नहीं होगा, भले ही दूसरी बार प्रदर्शन कमजोर हो।

15 Apr 2026, 06:50:08 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: करीब 7 लाख छात्रों ने दी परीक्षा

इस साल एमपी बोर्ड (MPBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में लगभग 7 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। इन सभी का रिजल्ट ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा। परीक्षा के दौरान बोर्ड ने सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी और सही व्यवस्था सुनिश्चित की।

15 Apr 2026, 06:30:05 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: DigiLocker के जरिए रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

  • DigiLocker ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं
  • लॉगिन करें
  • MPBSE 2025 Results सेक्शन में जाएं
  • अपनी जानकारी (credentials) भरें
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा
  • इसे डाउनलोड करके सेव कर लें
15 Apr 2026, 06:30:05 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: SMS के जरिए MP बोर्ड रिजल्ट कैसे देखें?

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं:

  • अपने मोबाइल का मैसेज ऐप खोलें
  • टाइप करें: MPBSE10 (स्पेस) रोल नंबर
  • इसे 56263 पर भेज दें
  • आपको SMS के जरिए आपका रिजल्ट मिल जाएगा
15 Apr 2026, 06:30:05 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: मार्कशीट में दी जाने वाली जानकारी

  • छात्र का नाम
  • रोल नंबर
  • कुल अंक (Aggregate Marks)
  • विषयवार अंक (Subject-wise Marks)
  • पास/फेल स्थिति (Qualifying Status)
15 Apr 2026, 06:30:05 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: रिजल्ट देखने की वेबसाइट्स

  • mpbse.nic.in
  • mpresults.nic.in
  • mpbse.mponline.gov.in
15 Apr 2026, 06:30:05 AM IST

MPBSE MP Board Result 2026 LIVE: MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट Madhya Pradesh Board of Secondary Education की साइट mpbse.nic.in पर जाएं।
  • ‘MP Board 10th and 12th Results’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • आपको लॉगिन पेज पर भेज दिया जाएगा।
  • यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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