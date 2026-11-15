Mumbai CNG Price Hike: मुंबई में CNG का नया झटका! 15 नवंबर से ₹1.50 महंगी हुई गैस, जानिए नए दाम

Mumbai CNG Price Hike: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार, 15 नवंबर से सीएनजी के दाम 1.50 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। इसके बाद एक किलो सीएनजी के लिए अब 91.50 रुपये चुकाना होगा। खास बात यह है कि पिछले ढाई महीने में गैस की कीमतों में कुल 5.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक साल में 8 बार CNG के दाम बढ़ चुके हैं।
इसका सीधा असर ऑटो, टैक्सी चालकों और निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों की जेब पर पड़ेगा। इस साल जनवरी में, CNG की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद, कुल वृद्धि 11 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।
इसका मतलब है कि 11 महीने से भी कम समय में CNG लगभग 14 फीसदी महंगी हो गई है। जनवरी में 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम से शुरू होकर, अब इसकी कीमत 91.50 रुपये तक पहुंच गई है।
सीएनजी की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में चलने वाले करीब 12.93 लाख सीएनजी गाड़ियों पर पड़ेगा। इनमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट कारें और सार्वजनिक परिवहन के वाहन शामिल हैं। गैस महंगी होने से ऑटो और टैक्सी चालकों का रोजाना का खर्च बढ़ेगा। इसका असर भविष्य में यात्रियों के किराये पर भी पड़ सकता है।
MGL ने इस साल फरवरी में 50 पैसे और अप्रैल में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद मई में दो बार 2-2 रुपये और सितंबर में 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ाए गए। अक्टूबर और 1 नवंबर को भी 1-1 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब 15 नवंबर को 1.50 रुपये प्रति किलो की नई बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की कीमत इस साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।
महानगर गैस ने स्पष्ट किया है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इंटरनेशनल हालात और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, घरेलू गैस सप्लाई में कमी और विदेशों से महंगी दरों पर गैस इंपोर्ट करने की वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। यह कीमत बढ़ोतरी खास तौर पर CNG के लिए जरूरी गैस की कीमत बढ़ने की वजह से की गई है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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