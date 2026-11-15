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Mumbai CNG Price Hike: मुंबई में CNG का नया झटका! 15 नवंबर से ₹1.50 महंगी हुई गैस, जानिए नए दाम

Mumbai CNG Price Hike: मुंबई और आसपास के इलाकों में CNG की कीमत 1.50 रुपये प्रति किलो बढ़कर 91.50 रुपये हो गई है। महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने 15 नवंबर से नई दरें लागू कर दी हैं। इस साल जनवरी से अब तक सीएनजी के दाम आठ बार बढ़ चुके हैं और कुल 11 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड15 Nov 2026, 01:31 PM IST
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Mumbai CNG Price Hike: 11 महीने से भी कम समय में CNG लगभग 14 फीसदी महंगी हो गई है।
Mumbai CNG Price Hike: 11 महीने से भी कम समय में CNG लगभग 14 फीसदी महंगी हो गई है।
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Mumbai CNG Price Hike: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार, 15 नवंबर से सीएनजी के दाम 1.50 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। इसके बाद एक किलो सीएनजी के लिए अब 91.50 रुपये चुकाना होगा। खास बात यह है कि पिछले ढाई महीने में गैस की कीमतों में कुल 5.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक साल में 8 बार CNG के दाम बढ़ चुके हैं।

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इसका सीधा असर ऑटो, टैक्सी चालकों और निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों की जेब पर पड़ेगा। इस साल जनवरी में, CNG की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद, कुल वृद्धि 11 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

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इसका मतलब है कि 11 महीने से भी कम समय में CNG लगभग 14 फीसदी महंगी हो गई है। जनवरी में 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम से शुरू होकर, अब इसकी कीमत 91.50 रुपये तक पहुंच गई है।

12.93 लाख वाहनों पर पड़ेगा असर

सीएनजी की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में चलने वाले करीब 12.93 लाख सीएनजी गाड़ियों पर पड़ेगा। इनमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट कारें और सार्वजनिक परिवहन के वाहन शामिल हैं। गैस महंगी होने से ऑटो और टैक्सी चालकों का रोजाना का खर्च बढ़ेगा। इसका असर भविष्य में यात्रियों के किराये पर भी पड़ सकता है।

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जानें इस साल कब-कब बढ़े दाम

MGL ने इस साल फरवरी में 50 पैसे और अप्रैल में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद मई में दो बार 2-2 रुपये और सितंबर में 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ाए गए। अक्टूबर और 1 नवंबर को भी 1-1 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब 15 नवंबर को 1.50 रुपये प्रति किलो की नई बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की कीमत इस साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़े CNG के दाम

महानगर गैस ने स्पष्ट किया है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इंटरनेशनल हालात और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, घरेलू गैस सप्लाई में कमी और विदेशों से महंगी दरों पर गैस इंपोर्ट करने की वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। यह कीमत बढ़ोतरी खास तौर पर CNG के लिए जरूरी गैस की कीमत बढ़ने की वजह से की गई है।

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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