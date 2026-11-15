Mumbai CNG Price Hike: मुंबई में CNG का नया झटका! 15 नवंबर से ₹1.50 महंगी हुई गैस, जानिए नए दाम

Mumbai CNG Price Hike: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार, 15 नवंबर से सीएनजी के दाम 1.50 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। इसके बाद एक किलो सीएनजी के लिए अब 91.50 रुपये चुकाना होगा। खास बात यह है कि पिछले ढाई महीने में गैस की कीमतों में कुल 5.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक साल में 8 बार CNG के दाम बढ़ चुके हैं।
इसका सीधा असर ऑटो, टैक्सी चालकों और निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों की जेब पर पड़ेगा। इस साल जनवरी में, CNG की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद, कुल वृद्धि 11 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।
इसका मतलब है कि 11 महीने से भी कम समय में CNG लगभग 14 फीसदी महंगी हो गई है। जनवरी में 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम से शुरू होकर, अब इसकी कीमत 91.50 रुपये तक पहुंच गई है।
सीएनजी की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में चलने वाले करीब 12.93 लाख सीएनजी गाड़ियों पर पड़ेगा। इनमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट कारें और सार्वजनिक परिवहन के वाहन शामिल हैं। गैस महंगी होने से ऑटो और टैक्सी चालकों का रोजाना का खर्च बढ़ेगा। इसका असर भविष्य में यात्रियों के किराये पर भी पड़ सकता है।
MGL ने इस साल फरवरी में 50 पैसे और अप्रैल में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद मई में दो बार 2-2 रुपये और सितंबर में 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ाए गए। अक्टूबर और 1 नवंबर को भी 1-1 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब 15 नवंबर को 1.50 रुपये प्रति किलो की नई बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की कीमत इस साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।
महानगर गैस ने स्पष्ट किया है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इंटरनेशनल हालात और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, घरेलू गैस सप्लाई में कमी और विदेशों से महंगी दरों पर गैस इंपोर्ट करने की वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। यह कीमत बढ़ोतरी खास तौर पर CNG के लिए जरूरी गैस की कीमत बढ़ने की वजह से की गई है।