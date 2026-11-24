Bullet Train Trial Date: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के चलने का इंतजार करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आया है। देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक भारत एक कदम आगे बढ़ गया है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सूरत से बिलिमोरा तक 50 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इस पर ट्रायल भी होने वाला है। बुलेट ट्रेन के ट्रायल को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 50 किलोमीटर का ट्रायल शुरू होने वाला है।अब इस हिस्से में तकनीकी जांच और टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, बुलेट ट्रेन का ट्रायल मई 2027 में शुरू हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आम यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने का मौका कब मिलेगा?
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस पूरे रूट को एक साथ शुरू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से चालू करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर के हिस्से में ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद कॉरिडोर के बाकी हिस्सों को भी धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री के मुताबिक, भारत की पहली हाई स्पीड रेल सेवा 2027 की आखिरी तिमाही में शुरू हो सकती है। यानी मई में ट्रायल शुरू होने के बाद यात्रियों को ट्रेन सेवा के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है।
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) के रास्ते में 12 स्टेशन बनाए गए हैं।
बता दें कि रेल मंत्री ने बताया कि मई 2027 के आखिरी सप्ताह तक सूरत-बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जनवरी के अंत तक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, बिजली आपूर्ति, सिग्नलिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं की जांच होगी।
ये परीक्षण परियोजना के पहले चरण के लिए होगा, पूरे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड गलियारे के लिए नहीं होगा। परीक्षण और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही इस खंड पर व्यावसायिक परिचालन का रास्ता साफ होगा। उन्होंने बताया कि अगले साल के आखिर तक सूरत से वापी तक बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना है, जबकि 2029 तक महाराष्ट्र के पुणे तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.