Bullet Train Trial Date: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के चलने का इंतजार करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आया है। देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक भारत एक कदम आगे बढ़ गया है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सूरत से बिलिमोरा तक 50 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर बिजली पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इस पर ट्रायल भी होने वाला है। बुलेट ट्रेन के ट्रायल को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 50 किलोमीटर का ट्रायल शुरू होने वाला है।अब इस हिस्से में तकनीकी जांच और टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, बुलेट ट्रेन का ट्रायल मई 2027 में शुरू हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आम यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने का मौका कब मिलेगा?
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस पूरे रूट को एक साथ शुरू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से चालू करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर के हिस्से में ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद कॉरिडोर के बाकी हिस्सों को भी धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री के मुताबिक, भारत की पहली हाई स्पीड रेल सेवा 2027 की आखिरी तिमाही में शुरू हो सकती है। यानी मई में ट्रायल शुरू होने के बाद यात्रियों को ट्रेन सेवा के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है।
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) के रास्ते में 12 स्टेशन बनाए गए हैं।
बता दें कि रेल मंत्री ने बताया कि मई 2027 के आखिरी सप्ताह तक सूरत-बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जनवरी के अंत तक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, बिजली आपूर्ति, सिग्नलिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं की जांच होगी।
ये परीक्षण परियोजना के पहले चरण के लिए होगा, पूरे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड गलियारे के लिए नहीं होगा। परीक्षण और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही इस खंड पर व्यावसायिक परिचालन का रास्ता साफ होगा। उन्होंने बताया कि अगले साल के आखिर तक सूरत से वापी तक बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना है, जबकि 2029 तक महाराष्ट्र के पुणे तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।