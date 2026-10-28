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Train Timings Change: नौचंदी से हमसफर तक... 45 ट्रेनों की बदल गई टाइमिंग, चेक करें आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई रीशेड्यूल?

45 Trains Timing Changed: उत्तर रेलवे ने 28 अक्टूबर से जनवरी तक 45 ट्रेनों के समय और मार्ग में बदलाव किया है। नई दिल्ली, आनंद विहार, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी से यात्रा करने वाले यात्री सफर से पहले ट्रेन की जानकारी 139 पर लें।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 05:20 PM IST
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इन ट्रेन की टाइमिंग में किया गया बदलाव
इन ट्रेन की टाइमिंग में किया गया बदलाव
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Train Timings 2026 Change: अगर आप भी भारतीय रेलवे से सफर करते हैं या फिर आने वाले दिनों में करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर रेलवे ने 45 ट्रेनों की टाइमिंग और रास्तों में बदलाव किया है। रेलवे ने बताया कि ये बदलाव आज 28 अक्तूबर से अगले साल जनवरी तक लागू रहेगा।

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भारतीय रेवले की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन बदले गए हैं, तो कुछ ट्रेनों के आने की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। वहीं कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं, जिनके स्टेशन से जाने की टाइमिंग भी बदली गई है।इसका असर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की जानकारी जरूर कर लें।

28 अक्टूबर से ट्रेनों के समय में बदलाव की पूरी लिस्ट

ट्रेन का नामट्रेन नंबरस्टेशन और नया समयलागू होने की तारीख
ललितग्राम–नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस15565गाजियाबाद आगमन 05:58, प्रस्थान 06:00; नई दिल्ली आगमन 06:4528 अक्टूबर 2026
रीवा–आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस12427गाजियाबाद आगमन 06:18, प्रस्थान 06:20; आनंद विहार आगमन 06:5528 अक्टूबर 2026
प्रयागराज–नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस12417गाजियाबाद आगमन 06:28, प्रस्थान 06:30; नई दिल्ली आगमन 07:1528 अक्टूबर 2026
आजमगढ़–दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस12225गाजियाबाद आगमन 06:38, प्रस्थान 06:4028 अक्टूबर 2026
भागलपुर–आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस12367आनंद विहार आगमन 07:3528 अक्टूबर 2026
राजेंद्र नगर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस12309नई दिल्ली आगमन 07:5528 अक्टूबर 2026
राजेंद्र नगर–नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस12393नई दिल्ली आगमन 08:0528 अक्टूबर 2026
लखनऊ–नई दिल्ली लखनऊ मेल12229गाजियाबाद आगमन 06:0128 अक्टूबर 2026
बठिंडा–गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस12556कानपुर सेंट्रल आगमन 03:00, प्रस्थान 03:1028 अक्टूबर 2026
आनंद विहार–रीवा एक्सप्रेस12428आनंद विहार से प्रस्थान 22:1028 अक्टूबर 2026
नई दिल्ली–प्रयागराज एक्सप्रेस12418नई दिल्ली से प्रस्थान 22:1528 अक्टूबर 2026
नई दिल्ली–प्रयागराज हमसफर सुपरफास्ट12276नई दिल्ली से प्रस्थान 23:05; प्रयागराज आगमन 07:4528 अक्टूबर 2026
गाजियाबाद–दिल्ली जंक्शन ईएमयू64437गाजियाबाद से प्रस्थान 05:45; दिल्ली जंक्शन आगमन 07:3528 अक्टूबर 2026
दिल्ली जंक्शन–सतरौद पैसेंजर54085दिल्ली जंक्शन से प्रस्थान 06:35; रेवाड़ी आगमन 09:2528 अक्टूबर 2026
भुवनेश्वर–नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस12281नई दिल्ली आगमन 06:5528 अक्टूबर 2026
खुर्जा–शकूरबस्ती ईएमयू64111गाजियाबाद आगमन 07:29; शकूरबस्ती आगमन 09:1528 अक्टूबर 2026
मगध एक्सप्रेस20802प्रयागराज आगमन 06:15; प्रस्थान 06:2028 अक्टूबर 2026
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29 अक्टूबर से बदलने वाली ट्रेनें

ट्रेन का नामट्रेन नंबरस्टेशन और नया समयलागू होने की तारीख
प्रयागराज–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस12275नई दिल्ली आगमन 06:3529 अक्टूबर 2026
पूर्वा एक्सप्रेस12304शकूरबस्ती से प्रस्थान 16:35; नई दिल्ली आगमन 17:15, प्रस्थान 17:4029 अक्टूबर 2026
मधुपुर–आनंद विहार बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर22465आनंद विहार आगमन 06:4529 अक्टूबर 2026
आनंद विहार–प्रयागराज हमसफर सुपरफास्ट22438आनंद विहार से प्रस्थान 23:15; कानपुर आगमन 04:10; प्रयागराज आगमन 07:5529 अक्टूबर 2026
बठिंडा–बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस15744दिल्ली जंक्शन आगमन 21:30; गाजियाबाद आगमन 22:2729 अक्टूबर 2026

30 अक्टूबर से बदलने वाली ट्रेनें

ट्रेन का नामट्रेन नंबरस्टेशन और नया समयलागू होने की तारीख
पूर्वा एक्सप्रेस12381नई दिल्ली से प्रस्थान 06:4528 अक्टूबर 2026 से
पूर्वा एक्सप्रेस12382शकूरबस्ती से प्रस्थान 16:35; नई दिल्ली आगमन 17:15, प्रस्थान 17:4030 अक्टूबर 2026
पूर्वा एक्सप्रेस12303नई दिल्ली आगमन 06:20, प्रस्थान 06:45; शकूरबस्ती आगमन 07:2030 अक्टूबर 2026
हावड़ा–नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस12273नई दिल्ली आगमन 06:5530 अक्टूबर 2026
मुजफ्फरपुर–आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस12557आनंद विहार आगमन 07:4530 अक्टूबर 2026
गाजीपुर सिटी–आनंद विहार सुहेलदेव एक्सप्रेस22419गाजियाबाद और आनंद विहार के समय में बदलाव30 अक्टूबर 2026
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नवंबर और दिसंबर में बदलने वाली ट्रेनें

ट्रेन का नामट्रेन नंबरस्टेशन और नया समयलागू होने की तारीख
मधुपुर–आनंद विहार बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर22459प्रयागराज आगमन 22:20, प्रस्थान 22:223 नवंबर 2026
वाराणसी–नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस22417गाजियाबाद और नई दिल्ली के समय में बदलाव31 अक्टूबर 2026
नई दिल्ली–ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस15566ऐशबाग आगमन 04:1023 दिसंबर 2026
गोरखपुर–लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस20104ऐशबाग आगमन 04:03, प्रस्थान 04:1323 दिसंबर 2026
उधना–दानापुर एक्सप्रेस20933प्रयागराज जंक्शन से प्रस्थान 04:2522 दिसंबर 2026
बनारस–देहरादून एक्सप्रेस15119बनारस से प्रस्थान 08:3023 दिसंबर 2026

जनवरी 2027 से होने वाले बड़े बदलाव

ट्रेन का नामट्रेन नंबरबदलावलागू होने की तारीख
आजमगढ़–दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस14025ट्रेन नंबर बदलेगा1 जनवरी 2027
दिल्ली–आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस14026ट्रेन नंबर बदलेगा1 जनवरी 2027
प्रयागराज–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस12275अंतिम स्टेशन नई दिल्ली की जगह आनंद विहार टर्मिनल; आगमन 06:251 जनवरी 2027
नई दिल्ली–प्रयागराज हमसफर सुपरफास्ट12276आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान 23:15; प्रयागराज आगमन 07:452 जनवरी 2027
सहारनपुर–प्रयागराज नौचंदी एक्सप्रेस14242बदले मार्ग से चलेगी और लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा1 जनवरी 2027
प्रयागराज–सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस14241लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं; आलमनगर आगमन 22:251 जनवरी 2027
उधना जंक्शन–बनारस एक्सप्रेस20929वाराणसी आगमन 20:30, प्रस्थान 20:351 जनवरी 2027

अगर जनवरी तक आपका किसी ट्रेन में रिजर्वेशन हैं, तो सबसे पहले एक बार 139 पर कॉल करके अपनी ट्रेन की जानकारी ले लें। ऐसा करने से आपको स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा।

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About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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