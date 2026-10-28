Train Timings Change: नौचंदी से हमसफर तक... 45 ट्रेनों की बदल गई टाइमिंग, चेक करें आपकी ट्रेन भी तो नहीं हुई रीशेड्यूल?

Train Timings 2026 Change: अगर आप भी भारतीय रेलवे से सफर करते हैं या फिर आने वाले दिनों में करने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर रेलवे ने 45 ट्रेनों की टाइमिंग और रास्तों में बदलाव किया है। रेलवे ने बताया कि ये बदलाव आज 28 अक्तूबर से अगले साल जनवरी तक लागू रहेगा।
भारतीय रेवले की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन बदले गए हैं, तो कुछ ट्रेनों के आने की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। वहीं कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं, जिनके स्टेशन से जाने की टाइमिंग भी बदली गई है।इसका असर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की जानकारी जरूर कर लें।
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|स्टेशन और नया समय
|लागू होने की तारीख
|ललितग्राम–नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस
|15565
|गाजियाबाद आगमन 05:58, प्रस्थान 06:00; नई दिल्ली आगमन 06:45
|28 अक्टूबर 2026
|रीवा–आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस
|12427
|गाजियाबाद आगमन 06:18, प्रस्थान 06:20; आनंद विहार आगमन 06:55
|28 अक्टूबर 2026
|प्रयागराज–नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस
|12417
|गाजियाबाद आगमन 06:28, प्रस्थान 06:30; नई दिल्ली आगमन 07:15
|28 अक्टूबर 2026
|आजमगढ़–दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस
|12225
|गाजियाबाद आगमन 06:38, प्रस्थान 06:40
|28 अक्टूबर 2026
|भागलपुर–आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस
|12367
|आनंद विहार आगमन 07:35
|28 अक्टूबर 2026
|राजेंद्र नगर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस
|12309
|नई दिल्ली आगमन 07:55
|28 अक्टूबर 2026
|राजेंद्र नगर–नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
|12393
|नई दिल्ली आगमन 08:05
|28 अक्टूबर 2026
|लखनऊ–नई दिल्ली लखनऊ मेल
|12229
|गाजियाबाद आगमन 06:01
|28 अक्टूबर 2026
|बठिंडा–गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस
|12556
|कानपुर सेंट्रल आगमन 03:00, प्रस्थान 03:10
|28 अक्टूबर 2026
|आनंद विहार–रीवा एक्सप्रेस
|12428
|आनंद विहार से प्रस्थान 22:10
|28 अक्टूबर 2026
|नई दिल्ली–प्रयागराज एक्सप्रेस
|12418
|नई दिल्ली से प्रस्थान 22:15
|28 अक्टूबर 2026
|नई दिल्ली–प्रयागराज हमसफर सुपरफास्ट
|12276
|नई दिल्ली से प्रस्थान 23:05; प्रयागराज आगमन 07:45
|28 अक्टूबर 2026
|गाजियाबाद–दिल्ली जंक्शन ईएमयू
|64437
|गाजियाबाद से प्रस्थान 05:45; दिल्ली जंक्शन आगमन 07:35
|28 अक्टूबर 2026
|दिल्ली जंक्शन–सतरौद पैसेंजर
|54085
|दिल्ली जंक्शन से प्रस्थान 06:35; रेवाड़ी आगमन 09:25
|28 अक्टूबर 2026
|भुवनेश्वर–नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस
|12281
|नई दिल्ली आगमन 06:55
|28 अक्टूबर 2026
|खुर्जा–शकूरबस्ती ईएमयू
|64111
|गाजियाबाद आगमन 07:29; शकूरबस्ती आगमन 09:15
|28 अक्टूबर 2026
|मगध एक्सप्रेस
|20802
|प्रयागराज आगमन 06:15; प्रस्थान 06:20
|28 अक्टूबर 2026
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|स्टेशन और नया समय
|लागू होने की तारीख
|प्रयागराज–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस
|12275
|नई दिल्ली आगमन 06:35
|29 अक्टूबर 2026
|पूर्वा एक्सप्रेस
|12304
|शकूरबस्ती से प्रस्थान 16:35; नई दिल्ली आगमन 17:15, प्रस्थान 17:40
|29 अक्टूबर 2026
|मधुपुर–आनंद विहार बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर
|22465
|आनंद विहार आगमन 06:45
|29 अक्टूबर 2026
|आनंद विहार–प्रयागराज हमसफर सुपरफास्ट
|22438
|आनंद विहार से प्रस्थान 23:15; कानपुर आगमन 04:10; प्रयागराज आगमन 07:55
|29 अक्टूबर 2026
|बठिंडा–बालुरघाट फरक्का एक्सप्रेस
|15744
|दिल्ली जंक्शन आगमन 21:30; गाजियाबाद आगमन 22:27
|29 अक्टूबर 2026
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|स्टेशन और नया समय
|लागू होने की तारीख
|पूर्वा एक्सप्रेस
|12381
|नई दिल्ली से प्रस्थान 06:45
|28 अक्टूबर 2026 से
|पूर्वा एक्सप्रेस
|12382
|शकूरबस्ती से प्रस्थान 16:35; नई दिल्ली आगमन 17:15, प्रस्थान 17:40
|30 अक्टूबर 2026
|पूर्वा एक्सप्रेस
|12303
|नई दिल्ली आगमन 06:20, प्रस्थान 06:45; शकूरबस्ती आगमन 07:20
|30 अक्टूबर 2026
|हावड़ा–नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस
|12273
|नई दिल्ली आगमन 06:55
|30 अक्टूबर 2026
|मुजफ्फरपुर–आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस
|12557
|आनंद विहार आगमन 07:45
|30 अक्टूबर 2026
|गाजीपुर सिटी–आनंद विहार सुहेलदेव एक्सप्रेस
|22419
|गाजियाबाद और आनंद विहार के समय में बदलाव
|30 अक्टूबर 2026
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|स्टेशन और नया समय
|लागू होने की तारीख
|मधुपुर–आनंद विहार बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर
|22459
|प्रयागराज आगमन 22:20, प्रस्थान 22:22
|3 नवंबर 2026
|वाराणसी–नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस
|22417
|गाजियाबाद और नई दिल्ली के समय में बदलाव
|31 अक्टूबर 2026
|नई दिल्ली–ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस
|15566
|ऐशबाग आगमन 04:10
|23 दिसंबर 2026
|गोरखपुर–लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|20104
|ऐशबाग आगमन 04:03, प्रस्थान 04:13
|23 दिसंबर 2026
|उधना–दानापुर एक्सप्रेस
|20933
|प्रयागराज जंक्शन से प्रस्थान 04:25
|22 दिसंबर 2026
|बनारस–देहरादून एक्सप्रेस
|15119
|बनारस से प्रस्थान 08:30
|23 दिसंबर 2026
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|बदलाव
|लागू होने की तारीख
|आजमगढ़–दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस
|14025
|ट्रेन नंबर बदलेगा
|1 जनवरी 2027
|दिल्ली–आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस
|14026
|ट्रेन नंबर बदलेगा
|1 जनवरी 2027
|प्रयागराज–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस
|12275
|अंतिम स्टेशन नई दिल्ली की जगह आनंद विहार टर्मिनल; आगमन 06:25
|1 जनवरी 2027
|नई दिल्ली–प्रयागराज हमसफर सुपरफास्ट
|12276
|आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान 23:15; प्रयागराज आगमन 07:45
|2 जनवरी 2027
|सहारनपुर–प्रयागराज नौचंदी एक्सप्रेस
|14242
|बदले मार्ग से चलेगी और लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा
|1 जनवरी 2027
|प्रयागराज–सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस
|14241
|लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं; आलमनगर आगमन 22:25
|1 जनवरी 2027
|उधना जंक्शन–बनारस एक्सप्रेस
|20929
|वाराणसी आगमन 20:30, प्रस्थान 20:35
|1 जनवरी 2027
अगर जनवरी तक आपका किसी ट्रेन में रिजर्वेशन हैं, तो सबसे पहले एक बार 139 पर कॉल करके अपनी ट्रेन की जानकारी ले लें। ऐसा करने से आपको स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा।