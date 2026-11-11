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Jensen Huang Old Video: ‘पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की...’ अफेयर कबूलने के बाद Nvidia CEO का 5 महीने पुराना बयान वायरल

Jensen Huang Podcast Interview: अफेयर के विवाद के बीच जेनसेन हुआंग का एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पत्नी लोरी की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि लोरी ने परिवार संभाला था। अब पत्नी से बेवफाई के बाद उनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 01:49 PM IST
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Jensen Huang का पूराना इंटरव्यू वायरल
Jensen Huang का पूराना इंटरव्यू वायरल
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Jensen Huang Old Interview: एनवीडिया (Nvidia) के को-फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी की वजह से खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही अपने अफेयर के बीच पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। जेनसेन हुआंग के माफी मांगने के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पत्नी लोरी हुआंग की जमकर तारीफ करते हुए दिख रहे हैं।

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‘पत्नी ने कभी नहीं की कोई शिकायत’

जेनसेन हुआंग ने पांच महीने पहले एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पत्नी की तारीख करते हुए कहा कि जब वो एनवीडिया को खड़ा करने में जुटे थे, तब उनकी पत्नी ने घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। इस दौरान उनकी पत्नी ने कभी उनसे शिकायत तक नहीं की। जब उनके बच्चे छोटे थे, तब वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई और कंपनी के काम के बीच वह इतने व्यस्त रहते थे कि बच्चों के बचपन के कई खास पल उनके हाथ से निकल गए।

बच्चे का बड़ा होना किया मिस

जेनसेन हुआंग उसी वक्त बताया कि वो अपने बच्चों के कराटे टूर्नामेंट तक में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के बड़े होने के दौरान वह बहुत कुछ मिस कर गए। हालांकि, उनकी पत्नी ने इस दौरान परिवार को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं तो आपको किसी मजबूत और शानदार इंसान की जरूरत होती है, बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था।

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इंटरव्यू में हुआंग ने ये भी बताया कि उन्हें अपने करियर में बड़े फैसले लेने और जोखिम उठाने का भरोसा परिवार से मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा जोखिम लेने में सुरक्षित महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि घर लौटने पर उनकी पत्नी और बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे। इसके अलावा उन्हें अपने कर्मचारियों पर भी भरोसा था।

अब अफेयर के बाद मांगी माफी

पत्नी की तारीफ करने वाले इंटरव्यू के 5 महीने बाद ही जेनसेन हुआंग का अफेयर विवाद चर्चा में आ गया है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे संदेश में स्वीकार किया कि वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे और उनका अफेयर था। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे इस कदम से उन्हें और हमारे बच्चों को दुख पहुंचा है। मेरे पास अपनी इस गलती का कोई बहाना नहीं है। मुझे इसका बेहद अफसोस है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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