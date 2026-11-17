Jensen Huang News: दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया के पूर्व CEO जेनसन हुआंग इस्तीफा देने का बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में हुई गलतियों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने सभी से माफी मांगते हुए फिर से सीईओ पद की जिम्मेदारी संभालने की बात की है।

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कंपनी के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग ने मंगलवार को अपने पहले सार्वजनिक बयान में कहा कि उन्हें कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की ओर से दोबारा CEO बनने के लिए समर्थन मिल रहा है। हुआंग ने कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड यह फैसला करता है कि उनकी वापसी शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों, एनवीडिया और अमेरिका के हित में होगी, तो उनके लिए CEO के तौर पर लौटना सम्मान की बात होगी।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पद छोड़ने के बाद से उन्हें कर्मचारियों, निवेशकों, साझेदारों और ग्राहकों की ओर से लगातार ये संदेश मिल रहे हैं कि वे वापस सीईओ के पद पर लौटें। गौरतलब है कि हुआंग ने एनवीडिया के सीईओ पद से इस्तीफा अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ गंभीर व्यक्तिगत विवादों और आंतरिक आचार संहिता के उल्लंघन के चलते दिया था।

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हुआंग 3 दशक तक रहे सीईओ हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनवीडिया का बोर्ड फिलहाल उन्हें दोबारा CEO बनाने पर विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में हुआंग की वापसी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बता दें कि जेनसन हुआंग ने साल 1993 में एनवीडिया की स्थापना की थी और तीन दशक से ज्यादा समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में एनवीडिया ने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के कारोबार से आगे बढ़कर AI चिप बाजार में बड़ी पहचान बनाई। हालांकि अब उनके विवाद ने उनसे सीईओ का पद छीन लिया है।

वहीं एनवीडिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की एक नयी समिति गठित की है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि एनवीडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निर्यात नियंत्रण निगरानी समिति राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और निर्यात नियंत्रण नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी।एनवीडिया के उन्नत चिप की भारी मांग है, क्योंकि ये कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के लिए बेहद जरूरी हैं। हालांकि, चीन को इन चिप की बिक्री पर प्रतिबंध हैं।

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ये समिति हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी और इसमें एनवीडिया के निदेशक मंडल के तीन सदस्य होंगे। कंपनी ने कहा कि यह समिति स्वतंत्र तीसरे पक्ष के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन से जुड़ी कंपनी की मौजूदा टीम को मजबूत करने के प्रयासों की निगरानी करेगी।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।