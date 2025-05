Hello User साइन इन साइन इन

Operation Sindoor LIVE updates: पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय के पिता बोले, पाकिस्तान के जहन में ये हमेशा गूंजेगा Operation Sindoor: भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकानों पर हमले किए। भारतीय सेना और वायु सेना ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके एक संयुक्त अभियान चलाया। अभियान में लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के ठिकाने निशाना बने। Naveen Kumar Pandey Operation Sindoor: पाकिस्तान के अंदर भारत का हमला( Mint ) Operation Sindoor Live Updates: कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर (Pok) में आतंकियों के 9 ठिकानों पर रात करीब 1.30 बजे एयर स्ट्राइक की और उनके लॉन्चपैंड्स और हथियारों के नष्ट्र कर दिया। यहां अपडेट्स फॉलो करें : पहलगाम हमले में मारे गए विनय नरवाल के पिता का बयान Operation Sindoor Live updates in hindi: पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने #OperationSindoor पर कहा, "भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, वो बिल्कुल सही है। उनके 9 ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया गया है, यह सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा...'ऑपरेशन सिंदूर' इसका एकदम सटीक नाम रखा गया है..." राजस्थान में जश्न का माहौल Operation Sindoor Live updates in hindi: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राजस्थान में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाते हुए 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। विपक्ष ने भी भारतीय सेना को किया सलाम Operation Sindoor Live updates in hindi: ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ से भारतीय सेना को बधाइयां दी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद!" भारत ने अन्य देशों को दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी Operation Sindoor Live updates in hindi: वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने कई देशों में अपने समकक्षों से बात की है और उन्हें भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE और रूस शामिल हैं। और पढ़ें पाकिस्तानी सेना ने नागरिक क्षेत्रों को बनाया निशाना Operation Sindoor Live updates in hindi: जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे एक गांव से वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया है। पहलगाम हमले के पीड़ितों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद Operation Sindoor LIVE updates in hindi: पहलगाम हमले में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। जम्मू-पुंछ में स्कूल-कॉलेज बंद Operation Sindoor LIVE updates in hindi: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' के मद्देनजर आज जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रखने का ऐलान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल बख्शी का बयान रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल बख्शी ने #OperationSindoor पर कहा, "एयरफोर्स ने करके दिखाया, 9 साइट्स पर स्ट्राइक की है। यह एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक है...पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान ने कहानियां बनानी शुरू कर दी होंगी.. अब खेल शुरू हो गया है, अब यह अंत तक ही जाएगा... हमें एक बात याद रखनी होगी कि PoK लेने के लिए हमला ही एकमात्र उपाय नहीं है, हमें धीरे-धीरे उस पर कब्जा करना शुरू करना होगा..." रक्षा मंत्री ने कहा- भारत माता की जय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लिखा- भारत माता की जय। LOC पर पाकिस्तान कर रहा गोलीबारी पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की है। पुंछ-रजौरी के भीमबेर में पाकिस्तानी रेंजरों ने गोलीबारी की जिसका भारत की तरफ से जबर्दस्त जवाब दिया जा रहा है। Operation Sindoor: पाकिस्तान के अंदर तबाही का मंजर देख लीजिए Operation Sindoor: भारत का निशाना बिल्कुल सटीक Operation Sindoor: इस बार आतंकी हेडक्वार्टर्स बने निशाना Operation Sindoor: भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू Operation Sindoor: भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान के अंदर छह ठिकानों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में तीन ठिकानों पर बेहद सटीक हमले करने वाले हथियारों से अटैक किया। Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates. Trends बिजनेस न्यूज़ Operation Sindoor LIVE updates: पहलगाम हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय के पिता बोले, पाकिस्तान के जहन में ये हमेशा गूंजेगा More Less

