Panchayat Season 5 Release Date: दर्शकों की पसंदीदा वेब सीरीज 'पंचायत' के पांचवें सीजन का ऐलान कर दिया गया है। द वायरल फीवर (टीवीएफ) निर्मित इस सीरीज का प्रीमियर 3 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। नए सीजन में एक बार फिर सचिव जी और फुलेरा गांव के लोकप्रिय किरदार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे।
सीरीज के पांचवें सीजन में गांव की राजनीति, सत्ता की खींचतान, आपसी रिश्तों और हास्य का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इस बार फुलेरा में सत्ता का समीकरण बदल गया है और गांव को नया मुखिया मिल गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए प्रधानपति बनकर बनराकस फुलेरा की तस्वीर बदल पाएंगे या उनके वादे भी केवल दिखावा साबित होंगे। सत्ता परिवर्तन के साथ गांव में नई प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे।
दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक समेत पूरी पुरानी कलाकार टोली अपने लोकप्रिय किरदारों में नजर आएगी। सीरीज की रचना दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने की है।
प्राइम वीडियो इंडिया में एसवीओडी कंटेंट अधिग्रहण के निदेशक एवं प्रमुख मनीष मेंघानी ने कहा कि 'पंचायत' ऐसी कहानी है, जिसने समय के साथ दर्शकों की जिंदगी में अपनी खास जगह बनाई है। पिछले चार सीजन में फुलेरा और वहां के किरदारों ने दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया है। पांचवें सीजन के साथ इस लोकप्रिय कहानी को आगे बढ़ाना गर्व की बात है। टीवीएफ के साथ लंबे समय से चली आ रही साझेदारी ने इस दुनिया को पर्दे पर जीवंत बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
द वायरल फीवर (टीवीएफ) के अध्यक्ष विजय कोशी ने कहा कि 'पंचायत' अब उनके लिए महज एक सीरीज नहीं, बल्कि दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम बन चुकी है। फुलेरा और उसके लोगों को दर्शकों से मिले प्यार ने साबित किया है कि सादगी, सच्चाई और भावनाओं से जुड़ी कहानियां लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। पांचवें सीजन में नए घटनाक्रम, बदलते रिश्ते और अप्रत्याशित मोड़ दर्शकों को देखने को मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि 'पंचायत' ओटीटी पर पांचवें सीजन तक पहुंचने वाली भारत की केवल दो सीरीज में से एक है। इस उपलब्धि में प्राइम वीडियो के निरंतर सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।'पंचायत' के पांचवें सीजन का प्रीमियर भारत समेत दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर 3 दिसंबर 2026 को होगा।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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