Panchayat Season 5 Release Date: दिसंबर में नहीं लौटेंगे सचिव जी! पंचायत 5 की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने दिया अपडेट

Panchayat Season 5 Release Date: कुछ फिल्म और वेबसीरीज ऐसी होती हैं, जिनके खत्म होते ही उनके नए पार्टी की चर्चा होने लगती है। प्राइम वीडियो की वेबसीरीज पंचायत के भी 5वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि इसका पांचवा सीजन साल के अंत तक आ जाएगा। अब नवंबर में 15 दिन बीत गए हैं। ऐसे में फैंस के बीच इसके 5वें सीजन के रिलीज डेट को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सभी कयासों के बीच सोशल मीडिया पर पंचायत के मेकर्स ने बड़ा अपडेट दिया है।
पंचायत वेबसीरीज के सचिव जी, बनराकस, प्रधान जी और बिनोद का किरदार खूब पसंद किया जाता है। फैंस इसके 5वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इसके 5वें सीजन का सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। मेकर्स ने बताया कि पंचायत का 5वां सीजन इस साल नहीं आएगा। इसके साथ ही मेकर्स ने एक शर्त भी रख दी है।
पंचायत के मेकर्स ने क्रांति देवी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नए प्रधान बनने के बाद नए नियम बना लिए हैं। इसके साथ ही नए सीजन के लिए उन्होंने एक खास शर्त भी रखी है, जिसमें फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा। इसके बाद ही सीजन 5 की रिलीज डेट के बारे में खुलासा होगा।
इससे पहले प्राइम वीडियो ने पंचायत के बनराकस की माला पहने हुए तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि पंचायत सीजन 5 इस साल नहीं आएगा। मेकर्स के इन अपडेट से पंचायत के दर्शकों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है।
पंचायत के चौथे सीजन में मंजू देवी ग्राम प्रधान का चुनाव होर गई हैं और अब क्रांति देवी फुलेरा की नई प्रधान बन गई हैं। अब देखना होगा कि क्रांति देवी के राज में सचीव जी और गांव के लोगों का क्या हाल होता है? फैंस एक बार फिर से इस कॉमेडी वेबसीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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