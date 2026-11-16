सब्सक्राइब

Panchayat Season 5 Release Date: दिसंबर में नहीं लौटेंगे सचिव जी! पंचायत 5 की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने दिया अपडेट

Panchayat 5 Release Update: पंचायत के पांचवें सीजन का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। मेकर्स के मुताबिक, सीजन इस साल नहीं आएगा और नई रिलीज डेट के लिए मेकर्स ने बड़ी शर्त रख दी है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड16 Nov 2026, 05:31 PM IST
Prefer Liveminton Google
पंचायत 5 की वेबसीरीज की रिलीज डेट
पंचायत 5 की वेबसीरीज की रिलीज डेट
AI Quick Read

Panchayat Season 5 Release Date: कुछ फिल्म और वेबसीरीज ऐसी होती हैं, जिनके खत्म होते ही उनके नए पार्टी की चर्चा होने लगती है। प्राइम वीडियो की वेबसीरीज पंचायत के भी 5वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि इसका पांचवा सीजन साल के अंत तक आ जाएगा। अब नवंबर में 15 दिन बीत गए हैं। ऐसे में फैंस के बीच इसके 5वें सीजन के रिलीज डेट को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सभी कयासों के बीच सोशल मीडिया पर पंचायत के मेकर्स ने बड़ा अपडेट दिया है।

Advertisement

क्या दिसंबर में आएगा पंचायत का 5वां सीजन?

पंचायत वेबसीरीज के सचिव जी, बनराकस, प्रधान जी और बिनोद का किरदार खूब पसंद किया जाता है। फैंस इसके 5वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इसके 5वें सीजन का सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। मेकर्स ने बताया कि पंचायत का 5वां सीजन इस साल नहीं आएगा। इसके साथ ही मेकर्स ने एक शर्त भी रख दी है।

यह भी पढ़ें | कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर खरीदे दो फ्लैट, ITAT ने दी ₹2.51 करोड़ की टैक्स छूट

पंचायत सीजन 5 के लिए रखी मेकर्स ने शर्त

पंचायत के मेकर्स ने क्रांति देवी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नए प्रधान बनने के बाद नए नियम बना लिए हैं। इसके साथ ही नए सीजन के लिए उन्होंने एक खास शर्त भी रखी है, जिसमें फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा। इसके बाद ही सीजन 5 की रिलीज डेट के बारे में खुलासा होगा।

Advertisement

इससे पहले प्राइम वीडियो ने पंचायत के बनराकस की माला पहने हुए तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि पंचायत सीजन 5 इस साल नहीं आएगा। मेकर्स के इन अपडेट से पंचायत के दर्शकों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है।

यह भी पढ़ें | 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कब मिलेगा एरियर? SG मिश्रा ने बताई तारीख

पंचायत 5 में क्या होगा?

पंचायत के चौथे सीजन में मंजू देवी ग्राम प्रधान का चुनाव होर गई हैं और अब क्रांति देवी फुलेरा की नई प्रधान बन गई हैं। अब देखना होगा कि क्रांति देवी के राज में सचीव जी और गांव के लोगों का क्या हाल होता है? फैंस एक बार फिर से इस कॉमेडी वेबसीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

Advertisement
होमट्रेंड्सPanchayat Season 5 Release Date: दिसंबर में नहीं लौटेंगे सचिव जी! पंचायत 5 की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने दिया अपडेट
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App