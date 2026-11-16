Panchayat Season 5 Release Date: दिसंबर में नहीं लौटेंगे सचिव जी! पंचायत 5 की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने दिया अपडेट

Panchayat Season 5 Release Date: कुछ फिल्म और वेबसीरीज ऐसी होती हैं, जिनके खत्म होते ही उनके नए पार्टी की चर्चा होने लगती है। प्राइम वीडियो की वेबसीरीज पंचायत के भी 5वें सीजन का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि इसका पांचवा सीजन साल के अंत तक आ जाएगा। अब नवंबर में 15 दिन बीत गए हैं। ऐसे में फैंस के बीच इसके 5वें सीजन के रिलीज डेट को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सभी कयासों के बीच सोशल मीडिया पर पंचायत के मेकर्स ने बड़ा अपडेट दिया है।
पंचायत वेबसीरीज के सचिव जी, बनराकस, प्रधान जी और बिनोद का किरदार खूब पसंद किया जाता है। फैंस इसके 5वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इसके 5वें सीजन का सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। मेकर्स ने बताया कि पंचायत का 5वां सीजन इस साल नहीं आएगा। इसके साथ ही मेकर्स ने एक शर्त भी रख दी है।
पंचायत के मेकर्स ने क्रांति देवी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नए प्रधान बनने के बाद नए नियम बना लिए हैं। इसके साथ ही नए सीजन के लिए उन्होंने एक खास शर्त भी रखी है, जिसमें फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा। इसके बाद ही सीजन 5 की रिलीज डेट के बारे में खुलासा होगा।
इससे पहले प्राइम वीडियो ने पंचायत के बनराकस की माला पहने हुए तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि पंचायत सीजन 5 इस साल नहीं आएगा। मेकर्स के इन अपडेट से पंचायत के दर्शकों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है।
पंचायत के चौथे सीजन में मंजू देवी ग्राम प्रधान का चुनाव होर गई हैं और अब क्रांति देवी फुलेरा की नई प्रधान बन गई हैं। अब देखना होगा कि क्रांति देवी के राज में सचीव जी और गांव के लोगों का क्या हाल होता है? फैंस एक बार फिर से इस कॉमेडी वेबसीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं।