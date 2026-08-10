Parliament Session LIVE: लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में नहीं आए गृह मंत्री

Parliament Session LIVE: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बयान देने को तैयार थे, लेकिन सदन में विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल ने विपक्ष को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। आखिरकार, उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

सत्ता और विपक्ष में खींचतान जारी

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाने के अभी तक के प्रयास विफल रहे हैं। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे तक स्थगित।

सरकार ने विपक्ष से किया संपर्क

सरकार की ओर से संपर्क साधे जाने के बाद कुछ विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके ज्यादातर सहयोगियों ने इन विधेयकों तथा एफसीआरए संशोधन विधेयक को लाने के किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लिया है।

किरेन रिजीजू ने किया राहुल गांधी को फोन

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने गतिरोध खत्म करने के प्रयास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दो बार मुलाकात की थी। मंत्री ने गांधी से फोन पर भी बातचीत की थी। सूत्रों के अनुसार, जब रिजीजू ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने पर जोर दिया।

आज लोकसभा में पेश होने वाले विधेयक

सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में चार विधेयकों को शामिल किया गया जिनमें न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026; खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026; केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026; और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।

20 जुलाई को शुरू हुआ सत्र चढ़ा हंगामे की भेंट

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर गतिरोध बने होने के कारण उच्च सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही है। विपक्षी दल राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तथा 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं।