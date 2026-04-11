PBKS vs SRH LIVE Score, IPL 2026: 6 विकेट से जीत गई पंजाब, यहां पढ़िए PBKS vs SRH मैच की पूरी रिपोर्ट

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Match Scorecard: आज पंजाब किंग्स (PBKS) अपने घरेलू मैदान, मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मेजबानी कर रही है।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड11 Apr 2026, 07:34:22 PM IST
PBKS vs SRH का लाइव स्कोर
PBKS vs SRH का लाइव स्कोर

PBKS vs SRH LIVE Score: आज आईपीएल 2026 का डबल हेडर यानी दो मैच होने हैं। आज पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहा है। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने हैदराबाद को 209 रनों पर रोक दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई पंजाब ने मैच को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
11 Apr 2026, 07:33:53 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: 6 विकेट से जीत गई पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है। हैदराबाद के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।

11 Apr 2026, 06:37:14 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब को लगा तीसरा झटका, कूपर कोनोली हुए आउट

मैच में शानदार गेंदबाजी कर रहे शिवांग कुमार ने एक बार फिर सफलता हासिल करते हुए कूपर कोनोली को आउट कर दिया है। कोनोली 12 गेंदों में मात्र 11 रन ही बना सके और अनिकेत वर्मा को कैच थमा बैठे।

11 Apr 2026, 06:25:35 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब किंग्स का लाइव स्कोर- 118-2(9)

11 Apr 2026, 06:23:38 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब किंग्स का गिरा दूसरा विकेट, प्रभसिमरन सिंह लौटे पवेलियन

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 25 गेंदों में 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वह शिवांग कुमार की गेंद पर विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन को कैच थमा बैठे।

11 Apr 2026, 06:22:27 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब का गिरा पहला विकेट, प्रियांश आर्य लौटे पवेलियन

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 20 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि, वो शिवांग कुमार की गेंद पर नीतीश रेड्डी को कैच थमा बैठे।

11 Apr 2026, 05:53:02 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब की सधी हुई शुरुआत, जानिए 3 ओवर में कितना पहुंचा स्कोर

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में दूसरी पारी में पंजाब की टीम बल्लेबाजी करने उतरी है। पंजाब ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए हैं।

PBKS 46-0(3.1)

11 Apr 2026, 05:19:06 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद ने खेली 219 रनों की पारी

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। अब जीत के लिए विपक्षी टीम को 220 रनों की जरूरत है।

11 Apr 2026, 04:59:46 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 196-4(16.5)

11 Apr 2026, 04:31:39 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 143-2(11)

11 Apr 2026, 03:53:03 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब किंग्स के सामने अभिषेक शर्मा ने की चौके-छक्कों की बारिश

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दीं। उन्होंने महज 13 गेंदों में 261.54 के विध्वंसक स्ट्राइक रेट से 34 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े।

11 Apr 2026, 03:37:44 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पहले ओवर के बाद SRH का स्कोर- SRH 13-0(1.1)

क्रीज पर आते ही सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के आक्रामक चौका जड़ दिया। पहले ओवर के बाद स्कोर 13/0

11 Apr 2026, 03:24:27 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन - प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कूपर कोन्नोल्ली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को येन्सन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल|

11 Apr 2026, 03:18:05 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन - अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेट कीपर और कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा|

11 Apr 2026, 03:11:20 PM IST

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले करेगी गेंदबाजी

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टॉस हो गया है। पंजाब ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

11 Apr 2026, 02:49:21 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: कैसा है आज चंडीगढ़ का वेदर? यहां जानिए

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज चंडीगढ़ में मैच होना है। अगर वेदर की बात करें, तो मुल्लांपुर में होने वाले इस मैच में बारिश की संभावना नहीं है।

11 Apr 2026, 02:46:29 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: मुल्लांपुर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, पढ़ लीजिए

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुंर स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है। इस वजह से यहां पर स्कोर का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब तक खेले गए 12 मैचों में पहले और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने बराबर जीत हासिल की है, लेकिन टॉस जीतने वाली टीम को स्पष्ट बढ़त मिली है। दिन का मैच होने के कारण इस बार भी पिच धीमी रह सकती है और गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। ऐसे में एक और लो-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।

11 Apr 2026, 02:40:42 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग-11

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढ़ेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक और अर्शदीप सिंह

इम्पैक्ट प्लेयर- युजवेंद्र चहल

11 Apr 2026, 02:40:15 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग-11

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट

इम्पैक्ट प्लेयर- ईशान मलिंगा/डेविड पायने/ब्राइडन कार्से

11 Apr 2026, 02:38:51 PM IST

PBKS vs SRH LIVE Score: कितने बजे शुरू होगा PBKS vs SRH का टॉस?

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। मैच से पहले 3 बजे टॉस होगा।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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