Real Estate Project Delays: दिल्ली-NCR में बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू किए जाने वाले GRAP प्रतिबंधों के कारण निर्माण गतिविधियों पर रोक लगती है। इससे कई आवासीय परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाई गई हैं और अभी ग्रैप-2 लागू है। इसमें निर्माण कार्य पर रोक नहीं है, लेकिन जितने दिन ग्रैप-3 की पाबंदिया लागू थी, तो निर्माण कार्य बंद था।

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े डेवलपर्स का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रतिबंध जरूरी हैं, लेकिन निर्माण कार्यों पर बार-बार रोक लगने से परियोजनाओं की समयसीमा प्रभावित होती है। इसका असर केवल बिल्डरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मजदूरों की उपलब्धता, निर्माण सामग्री की सप्लाई, परिवहन और परियोजनाओं की लागत पर भी पड़ता है।

सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का के मुताबिक GRAP प्रतिबंधों ने रियल एस्टेट सेक्टर को निर्माण के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत का एहसास कराया है। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, आधुनिक मशीनरी, धूल नियंत्रण प्रणाली और बेहतर निर्माण प्रबंधन के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के साथ काम की गति भी बनाए रखी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए तकनीक में निवेश और बेहतर योजना की आवश्यकता होगी। हमारा मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण को केवल अस्थायी प्रतिबंधों तक सीमित रखने के बजाय निर्माण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक और दीर्घकालिक नीति तैयार की जानी चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रियल एस्टेट सेक्टर की उत्पादकता और घर खरीदारों का भरोसा भी बना रहेगा।

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। GRAP प्रतिबंधों के बीच रियल एस्टेट सेक्टर भी पर्यावरण संरक्षण और निर्माण गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। हालांकि, निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक से परियोजनाओं की समयसीमा, मजदूरों की उपलब्धता, कच्चे माल की आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि डेवलपर्स आधुनिक तकनीकों, धूल नियंत्रण प्रणालियों और बेहतर निर्माण प्रबंधन को अपनाएं। साथ ही, दीर्घकालिक और व्यावहारिक नीतियों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ निर्माण गतिविधियां भी सुचारू रूप से जारी रह सकें। एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा