Real Estate Project Delays: दिल्ली-NCR में बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि इसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू किए जाने वाले GRAP प्रतिबंधों के कारण निर्माण गतिविधियों पर रोक लगती है। इससे कई आवासीय परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाई गई हैं और अभी ग्रैप-2 लागू है। इसमें निर्माण कार्य पर रोक नहीं है, लेकिन जितने दिन ग्रैप-3 की पाबंदिया लागू थी, तो निर्माण कार्य बंद था।

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रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े डेवलपर्स का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रतिबंध जरूरी हैं, लेकिन निर्माण कार्यों पर बार-बार रोक लगने से परियोजनाओं की समयसीमा प्रभावित होती है। इसका असर केवल बिल्डरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मजदूरों की उपलब्धता, निर्माण सामग्री की सप्लाई, परिवहन और परियोजनाओं की लागत पर भी पड़ता है।

सिक्का ग्रुप के चेयरमैन हरविंदर सिंह सिक्का के मुताबिक GRAP प्रतिबंधों ने रियल एस्टेट सेक्टर को निर्माण के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत का एहसास कराया है। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, आधुनिक मशीनरी, धूल नियंत्रण प्रणाली और बेहतर निर्माण प्रबंधन के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के साथ काम की गति भी बनाए रखी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए तकनीक में निवेश और बेहतर योजना की आवश्यकता होगी। हमारा मानना है कि प्रदूषण नियंत्रण को केवल अस्थायी प्रतिबंधों तक सीमित रखने के बजाय निर्माण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक और दीर्घकालिक नीति तैयार की जानी चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रियल एस्टेट सेक्टर की उत्पादकता और घर खरीदारों का भरोसा भी बना रहेगा।

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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं। GRAP प्रतिबंधों के बीच रियल एस्टेट सेक्टर भी पर्यावरण संरक्षण और निर्माण गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। हालांकि, निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक से परियोजनाओं की समयसीमा, मजदूरों की उपलब्धता, कच्चे माल की आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि डेवलपर्स आधुनिक तकनीकों, धूल नियंत्रण प्रणालियों और बेहतर निर्माण प्रबंधन को अपनाएं। साथ ही, दीर्घकालिक और व्यावहारिक नीतियों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ निर्माण गतिविधियां भी सुचारू रूप से जारी रह सकें। एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा

बार-बार निर्माण रोकने से बढ़ता है वित्तीय दबाव मिगसन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिगलानी का कहना है कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, लेकिन GRAP प्रतिबंधों के कारण निर्माण गतिविधियों पर बार-बार रोक लगने से रियल एस्टेट कंपनियों के सामने व्यावहारिक मुश्किलें पैदा होती हैं। उनके अनुसार, जब किसी परियोजना का काम रुकता है तो उसका असर मजदूरों की उपलब्धता से लेकर कच्चे माल की सप्लाई तक दिखाई देता है। निर्माण सामग्री की समय पर डिलीवरी नहीं हो पाती और लॉजिस्टिक्स की लागत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा, काम दोबारा शुरू करने के लिए संसाधनों को जुटाना पड़ता है। इन सभी कारणों से डेवलपर्स पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आता है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।