Success Story: कभी बैंक में लगाती थीं झाड़ू-पोछा, आज SBI में हैं AGM, संघर्ष की मिसाल बनीं प्रतीक्षा

कहते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो रास्ते निकल ही आते हैं। महाराष्ट्र की प्रतीक्षा टोंडवलकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रतीक्षा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था, जब वो भारतीय स्टेट बैंक में 60 रुपये महीना में झाड़ू-पोछा लगाने और सफाई करने का काम करती थीं। हालांकि, कभी उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और मेहनत के दम पर आज उसी बैंक में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) के पद तक पहुंच गई हैं।

उनका ये सफर एक तरक्की नहीं बल्कि संघर्ष की वो गाथा है, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। प्रतीक्षा का ये मुकाम मुश्किल हालात में भी पढ़ाई जारी रखने और अपने पैरों पर खड़े होने की जिद की कहानी है। आइए जानते हैं कि प्रतीक्षा टोंडवलकर ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए किन-किन परेशानियों का सामना किया है।

20 साल की उम्र में पति को खोया प्रतीक्षा टोंडवलकर का जन्म 1964 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उनकी शादी 16-17 साल में ही कर दी गई थी। शादी के करीब तीन साल बाद उनके पति सदाशिव कडू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस वक्त प्रतीक्षा की उम्र महज 20 साल थी और उनका बेटा करीब एक साल का था।

पति को खोने के बाद प्रतीक्षा पूरी तरह टूट गई थीं। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बेटे की परवरिश और घर का खर्च चलाने की थी। उसके बाद प्रतीक्षा ने सिलाई का काम किया, लेकिन जब घर का खर्च नहीं चला, तो वो बेटे के साथ मुंबई पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पति की बकाया सैलरी लेने के लिए SBI की एक शाखा का रुख किया। इसी दौरान उन्होंने बैंक मैनेजर से नौकरी देने की गुजारिश भी की।

SBI में 60-65 रुपये महीने पर शुरू किया काम प्रतीक्षा की गुजारिश के बाद उन्हें बैंक में सफाई के लिए पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। 1985 में उन्हें SBI में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी के तौर पर करीब 60 से 65 रुपये मिलते थे।उनकी जिम्मेदारी बैंक खुलने से पहले परिसर की सफाई करना, झाड़ू-पोछा लगाना, टॉयलेट और फर्नीचर साफ करना था। यहां काम करने के बाद वो एक जूते की फैक्ट्री में भी काम करती थींं। इस दौरान ही प्रतीक्षा के अंदर पढ़ाई की इच्छा जगी। उन्हें पता था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। यही वजह थी कि उन्होंने दोबारा किताबें उठाने का फैसला किया।

कबाड़ से खरीदी किताबें प्रतीक्षा के पास नई किताबों के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कबाड़ बेचने वाले से आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा की पुरानी किताबें खरीदीं। उसके बाद उन्होंने रात में पढ़ाई शुरू की। उनकालगातार मेहनत का नतीजा भी मिला। उन्होंने पहली ही कोशिश में दसवीं की परीक्षा पास कर ली और 60 फीसदी अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने मुंबई के विक्रोली स्थित नाइट कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया।

प्रतीक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ SBI में उनका करियर भी आगे बढ़ता गया। साल 1990 में उन्हें सफाई कर्मचारी से मैसेंजर के पद पर प्रमोट किया गया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने बैंक की विभागीय परीक्षा दी और 1995 में क्लर्क-कम-कैशियर बन गईं। इसी बीच उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली।