Success Story: कभी बैंक में लगाती थीं झाड़ू-पोछा, आज SBI में हैं AGM, संघर्ष की मिसाल बनीं प्रतीक्षा

कहते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो रास्ते निकल ही आते हैं। महाराष्ट्र की प्रतीक्षा टोंडवलकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रतीक्षा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था, जब वो भारतीय स्टेट बैंक में 60 रुपये महीना में झाड़ू-पोछा लगाने और सफाई करने का काम करती थीं। हालांकि, कभी उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और मेहनत के दम पर आज उसी बैंक में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) के पद तक पहुंच गई हैं।

Advertisement

उनका ये सफर एक तरक्की नहीं बल्कि संघर्ष की वो गाथा है, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। प्रतीक्षा का ये मुकाम मुश्किल हालात में भी पढ़ाई जारी रखने और अपने पैरों पर खड़े होने की जिद की कहानी है। आइए जानते हैं कि प्रतीक्षा टोंडवलकर ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए किन-किन परेशानियों का सामना किया है।

20 साल की उम्र में पति को खोया प्रतीक्षा टोंडवलकर का जन्म 1964 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उनकी शादी 16-17 साल में ही कर दी गई थी। शादी के करीब तीन साल बाद उनके पति सदाशिव कडू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस वक्त प्रतीक्षा की उम्र महज 20 साल थी और उनका बेटा करीब एक साल का था।

Advertisement

पति को खोने के बाद प्रतीक्षा पूरी तरह टूट गई थीं। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बेटे की परवरिश और घर का खर्च चलाने की थी। उसके बाद प्रतीक्षा ने सिलाई का काम किया, लेकिन जब घर का खर्च नहीं चला, तो वो बेटे के साथ मुंबई पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पति की बकाया सैलरी लेने के लिए SBI की एक शाखा का रुख किया। इसी दौरान उन्होंने बैंक मैनेजर से नौकरी देने की गुजारिश भी की।

SBI में 60-65 रुपये महीने पर शुरू किया काम प्रतीक्षा की गुजारिश के बाद उन्हें बैंक में सफाई के लिए पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। 1985 में उन्हें SBI में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी के तौर पर करीब 60 से 65 रुपये मिलते थे।उनकी जिम्मेदारी बैंक खुलने से पहले परिसर की सफाई करना, झाड़ू-पोछा लगाना, टॉयलेट और फर्नीचर साफ करना था। यहां काम करने के बाद वो एक जूते की फैक्ट्री में भी काम करती थींं। इस दौरान ही प्रतीक्षा के अंदर पढ़ाई की इच्छा जगी। उन्हें पता था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। यही वजह थी कि उन्होंने दोबारा किताबें उठाने का फैसला किया।

Advertisement

कबाड़ से खरीदी किताबें प्रतीक्षा के पास नई किताबों के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कबाड़ बेचने वाले से आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा की पुरानी किताबें खरीदीं। उसके बाद उन्होंने रात में पढ़ाई शुरू की। उनकालगातार मेहनत का नतीजा भी मिला। उन्होंने पहली ही कोशिश में दसवीं की परीक्षा पास कर ली और 60 फीसदी अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने मुंबई के विक्रोली स्थित नाइट कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया।

प्रतीक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ SBI में उनका करियर भी आगे बढ़ता गया। साल 1990 में उन्हें सफाई कर्मचारी से मैसेंजर के पद पर प्रमोट किया गया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने बैंक की विभागीय परीक्षा दी और 1995 में क्लर्क-कम-कैशियर बन गईं। इसी बीच उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली।

Advertisement

साल 1993 में उनसे शादी के बाद प्रतीक्षा ने पढ़ाई जारी रखी और बैंक में ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर काम किया और धीरे-धीरे वरिष्ठ पदों तक पहुंचती गईं।आखिरकार जून 2022 में उन्हें SBI में असिस्टेंट जनरल मैनेजर (AGM) नियुक्त किया गया।कभी जिस बैंक में वह सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थीं, उसी बैंक में इतने बड़े पद तक पहुंचना उनके लंबे संघर्ष और मेहनत का नतीजा रहा।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।