Vehicle Pollution Certificate Rules Changed: अगर आपके पास कार या बाइक है, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने PUC सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव किया है। अब तक कई लोग PUC सर्टिफिकेट को गाड़ी के जरूरी कागजों में से एक मानकर बनवा तो लेते थे, लेकिन इसकी वैधता कब खत्म हो रही है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब यही बात आपके लिए और जरूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUC की वैधता को लेकर नए नियम लागू किए हैं।

अब सभी गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता एक जैसी नहीं होगी। ये आपकी गाड़ी के BS एमिशन स्टैंडर्ड, उसकी उम्र और निजी या कमर्शियल इस्तेमाल के आधार पर तय की जाएगी। इस बदलाव का सीधा मतलब है कि एक ही परिवार में इस्तेमाल होने वाली दो गाड़ियों के PUC की वैधता भी अलग हो सकती है।

नई BS-6 कार को तीन साल तक की राहत मिल सकती है, जबकि पुरानी BS-3 गाड़ी के मालिक को सिर्फ तीन महीने में दोबारा प्रदूषण जांच करानी होगी। इसलिए अगली बार PUC बनवाने से पहले अपनी गाड़ी की कैटेगरी जरूर जान लें।

किस गाड़ी के लिए कितने महीने की मिला छूट? सरकार ने गाड़ियों को उनके BS एमिशन स्टैंडर्ड के आधार पर अलग-अलग रखा है। अगर आपकी गाड़ी BS-1, BS-2 या BS-3 कैटेगरी की है, तो उसके PUC सर्टिफिकेट की वैधता केवल तीन महीने होगी। अब साल में चार बार तक आपको प्रदूषण जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है।

BS-4 गाड़ियों के मालिकों को थोड़ी राहत है। चाहे गाड़ी निजी इस्तेमाल में हो या कमर्शियल, इसका PUC सर्टिफिकेट छह महीने तक मान्य रहेगा। अब साल में कम से कम दो बार इसकी वैधता जांचनी होगी। वहीं अगर आपके पास BS-6 गाड़ी है, तो आपको हर छह महीने या हर साल PUC सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। BS-6 निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता तीन साल तय की गई है।

एक नजर में समझिए आपकी गाड़ी का PUC कब तक चलेगा

गाड़ी की कैटेगरी PUC की वैधता BS-1, BS-2 और BS-3 वाहन 3 महीने BS-4 वाहन 6 महीने BS-6 निजी वाहन, 6 साल तक पुराने 3 साल BS-6 निजी वाहन, 6 से 10 साल पुराने 1 साल BS-6 निजी वाहन, 10 साल से ज्यादा पुराने 6 महीने BS-6 कमर्शियल वाहन, 6 साल तक पुराने 2 साल BS-6 कमर्शियल वाहन, 6 से 10 साल पुराने 1 साल BS-6 कमर्शियल वाहन, 10 साल से ज्यादा पुराने 6 महीने

क्या पहले वाला PUC रद्द हो जाएगा? नए नियम आने के बाद वाहन मालिकों के मन में ये सवाल है कि अगर उनके पास पहले से PUC सर्टिफिकेट है, तो क्या उन्हें तुरंत नया बनवाना पड़ेगा? इसका जवाब है- नहीं। पहले से जारी सर्टिफिकेट अपनी मौजूदा वैधता के मुताबिक मान्य रहेगा। नई वैधता व्यवस्था आपके अगले रिन्यूअल के समय लागू होगी।