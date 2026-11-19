Vehicle Pollution Certificate Rules Changed: अगर आपके पास कार या बाइक है, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने PUC सर्टिफिकेट के नियमों में बदलाव किया है। अब तक कई लोग PUC सर्टिफिकेट को गाड़ी के जरूरी कागजों में से एक मानकर बनवा तो लेते थे, लेकिन इसकी वैधता कब खत्म हो रही है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब यही बात आपके लिए और जरूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUC की वैधता को लेकर नए नियम लागू किए हैं।
अब सभी गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता एक जैसी नहीं होगी। ये आपकी गाड़ी के BS एमिशन स्टैंडर्ड, उसकी उम्र और निजी या कमर्शियल इस्तेमाल के आधार पर तय की जाएगी। इस बदलाव का सीधा मतलब है कि एक ही परिवार में इस्तेमाल होने वाली दो गाड़ियों के PUC की वैधता भी अलग हो सकती है।
नई BS-6 कार को तीन साल तक की राहत मिल सकती है, जबकि पुरानी BS-3 गाड़ी के मालिक को सिर्फ तीन महीने में दोबारा प्रदूषण जांच करानी होगी। इसलिए अगली बार PUC बनवाने से पहले अपनी गाड़ी की कैटेगरी जरूर जान लें।
सरकार ने गाड़ियों को उनके BS एमिशन स्टैंडर्ड के आधार पर अलग-अलग रखा है। अगर आपकी गाड़ी BS-1, BS-2 या BS-3 कैटेगरी की है, तो उसके PUC सर्टिफिकेट की वैधता केवल तीन महीने होगी। अब साल में चार बार तक आपको प्रदूषण जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है।
BS-4 गाड़ियों के मालिकों को थोड़ी राहत है। चाहे गाड़ी निजी इस्तेमाल में हो या कमर्शियल, इसका PUC सर्टिफिकेट छह महीने तक मान्य रहेगा। अब साल में कम से कम दो बार इसकी वैधता जांचनी होगी। वहीं अगर आपके पास BS-6 गाड़ी है, तो आपको हर छह महीने या हर साल PUC सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। BS-6 निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता तीन साल तय की गई है।
|गाड़ी की कैटेगरी
|PUC की वैधता
|BS-1, BS-2 और BS-3 वाहन
|3 महीने
|BS-4 वाहन
|6 महीने
|BS-6 निजी वाहन, 6 साल तक पुराने
|3 साल
|BS-6 निजी वाहन, 6 से 10 साल पुराने
|1 साल
|BS-6 निजी वाहन, 10 साल से ज्यादा पुराने
|6 महीने
|BS-6 कमर्शियल वाहन, 6 साल तक पुराने
|2 साल
|BS-6 कमर्शियल वाहन, 6 से 10 साल पुराने
|1 साल
|BS-6 कमर्शियल वाहन, 10 साल से ज्यादा पुराने
|6 महीने
नए नियम आने के बाद वाहन मालिकों के मन में ये सवाल है कि अगर उनके पास पहले से PUC सर्टिफिकेट है, तो क्या उन्हें तुरंत नया बनवाना पड़ेगा? इसका जवाब है- नहीं। पहले से जारी सर्टिफिकेट अपनी मौजूदा वैधता के मुताबिक मान्य रहेगा। नई वैधता व्यवस्था आपके अगले रिन्यूअल के समय लागू होगी।
अगर आप टैक्सी चलाते हैं या आपके पास कोई कमर्शियल वाहन है, तो उसके लिए नियम थोड़े अलग हैं। छह साल तक पुराने BS-6 कमर्शियल वाहनों का PUC सर्टिफिकेट दो साल तक मान्य रहेगा।वहीं, छह से 10 साल के बीच पुराने कमर्शियल वाहन को हर साल PUC रिन्यू कराना होगा। 10 साल से ज्यादा पुराने BS-6 कमर्शियल वाहनों के लिए यह अवधि घटकर छह महीने रह जाएगी।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.