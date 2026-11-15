Raj Shamani Podcast: इंदौर से शुरू हुआ पॉडकास्ट बना दुनिया का नंबर-1 शो, राज शमानी के YouTube पर 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर

Raj Shamani Podcast: इंदौर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ पॉडकास्ट आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल शो में बदल गया है। उद्यमी (entrepreneur) और पॉडकास्टर राज शमानी (Raj Shamani) के शो ‘फिगरिंग आउट विद राज शमानी’ (‘Figuring Out with Raj Shamani)’ ने YouTube पर 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ यह दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला पॉडकास्ट बन गया है। इसने स्टीवन बार्टलेट के ‘The Diary of a CEO’ और जो रोगन के ‘The Joe Rogan Experience’ को पीछे छोड़ दिया है।
राज शमानी की कंपनी फिंगरिंग आउट मीडिया (Figuring Out Media) के मुताबिक, उनका शो अब स्टीवन बार्टलेट के 2.19 करोड़ और जो रोगन के 2.12 करोड़ सब्सक्राइबर वाले पॉडकास्ट से आगे निकल चुका है। यह उपलब्धि भारतीय क्रिएटर इकोसिस्टम के लिए भी अहम है। इस शो की शुरुआत साल 2021 में इंदौर के एक कमरे से हुई थी। YouTube पर पॉडकास्ट की लोकप्रियता के मामले में राज शमानी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
फिंगरिक आउट मीडिया के मुताबिक, इस शो से साल 2026 में YouTube पर 80 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े। इसकी पहुंच अब भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी के अनुसार, इसके YouTube सब्सक्राइबर आधार में अंतरराष्ट्रीय दर्शकों की हिस्सेदारी 22 फीसदी है। शो को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर महीने करीब 1.4 अरब व्यूज मिल रहे हैं। यह आंकड़ा बताता है कि राज शमानी का कंटेंट अब ग्लोबल दर्शकों तक पहुंच बना रहा है।
‘फिंगरिंग आउट’ की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे इसके मेहमानों की लिस्ट भी बेहद अहम है। 2026 में इस शो पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. एंड्रयू ह्यूबरमैन, प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे और OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज लोग शामिल हुए। सैम ऑल्टमैन ने शो में बातचीत के दौरान बताया था कि ChatGPT के सबसे बड़े बाजार के रूप में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस तरह शो में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, राजनीति और संस्कृति से जुड़े ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होती है।
राज शमानी ने 2021 में इंदौर से फिंगरिंग आउट की शुरुआत की थी। उनका मकसद दुनिया के सफल और प्रभावशाली लोगों के विचारों, अनुभवों और काम करने के तरीकों को आम दर्शकों तक पहुंचाना है। राज शमानी के मुताबिक, उनकी कोशिश ऐसे लोगों से बातचीत करने की रही है जिनके अनुभव और विचार दूसरों को सीखने और आगे बढ़ने में मदद कर सकें। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति को अच्छी जानकारी और बड़े विचारों तक पहुंच बनाने के लिए किसी खास शहर या परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं है।
राज शमानी अब फिंगरिंग आउट को सिर्फ एक पॉडकास्ट तक सीमित नहीं रखना चाहते। कंपनी इसे ग्लोबल मीडिया बिजनेस के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने और नए कारोबारी साझेदारी विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है।
राज शमानी का लक्ष्य फिंगरिंग आउट को ऐसा वैश्विक मीडिया संस्थान बनाना है, जहां दुनिया के प्रभावशाली लोगों के विचार और अनुभव अलग-अलग देशों के दर्शकों तक पहुंच सकें। 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा इस दिशा में कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।