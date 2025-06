RBSE 10th Result 2025 LIVE: RBSE के 10वीं का रिजल्ट जारी, चुरू में छात्राओं ने मारी बाजी RBSE 10th Result 2025 LIVE: राजस्थान के शिक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम को 4 बजे RBSE बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स rajresults.nic.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं। Anuj Shrivastava राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट ( Mint ) RBSE 10th Result 2025 LIVE:राजस्थान बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। बोर्ड ने मंगलवार शाम को ही बता दिया था कि 28 मई को शाम को 4 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार 10वीं की परीक्षा में 10 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। रिजल्ट देखने के लिए सभी छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स rajresults.nic.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। मुख्य घटनाएँ यहां क्लिक कर डायरेक्ट देखें राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट यहां अपडेट्स फॉलो करें : RBSE 10th Result 2025 LIVE: बारां के 10वीं का रिजल्ट कैसा रहा इस बार? राजस्थान बोर्ड 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में बारां में 88.17 प्रतिशत छात्र पास हुए, जिसमें 86.93 फीसदी छात्र और 89.53 फीसदी छात्राओं ने परीक्षा पास की है। RBSE 10th Result 2025 LIVE: 10वीं के रिजल्ट में कई छात्राओं के 99 प्रतिशत से अधिक आए हैं नंबर राजस्थान के 10वीं के रिजल्ट में कई छात्राओं के 99 प्रतिशत से अधिक नंबर आए हैं। नागौर की पूजा चौधरी ने 99.50% अंकों के साथ 10वीं बोर्ड परीक्षा पास की है। पूजा के तीन विषयों (अंग्रेजी, सोशल साइंस और मैथ्स) में 100-100 और तीन विषयों (हिंदी, साइंस और संस्कृत) में 99-99 अंक मिले हैं। RBSE 10th Result 2025 LIVE: अगर रिजल्ट में हो गलती तो कहां करें शिकायत? राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर आपके रिजल्ट में किसी तरह की त्रुटि है, तो आप तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं। RBSE 10th Result 2025 LIVE: चुरू में छात्राओं का बेहतर रहा प्रदर्शन राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार इस साल चुरू का रिजल्ट 93.38 प्रतिशत रहा। इसमें लड़कों का रिजल्ट 92.63 और लड़कियों का 94.20 प्रतिशत रहा। और पढ़ें RBSE 10th Result 2025 LIVE: 10वीं पास लेकिन जिंदगी में फेल हुई सपना राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में जालोर जिले के मालवाड़ा गांव की रहने वाली 15 वर्षीय सपना कुमारी 77.33% अंकों के साथ फर्स्ट डिविजन से पास हुई। हालांकि, वो अपना रिजल्ट नहीं देख पाई, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही एक दुर्घटना में सपना की मौत हो गई थी। RBSE 10th Result 2025 LIVE: 10वीं के परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का राजस्थान बोर्ड ने बढ़ाया हौसला RBSE 10th Result 2025 LIVE: एक क्लिक में डायरेक्ट देखें राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट RBSE 10th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड 10वीं की टॉपर लिस्ट भावना 99.67%

पूजा भादू 99.50%

वंदना तंवर 99.50%

श्रेया प्रजापति 99.17%

प्रियांशु शर्मा 99.17%

जयेश सोनी 98.81%

विकास वर्मा 98.17%

यशिता कुमावत 97.83%

खुशबू सोनी 97.17% RBSE 5th Result 2025 LIVE: कब जारी होगा राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया गया है। उसके बाद अब छात्रों का 5वीं के रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड ने 27 मई को ही ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अगले दो-तीन दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएगा। RBSE 10th Result 2025: राजस्थान के 10वीं का रिजल्ट जिले के अनुसार धौलपुर - 87.75% दौसा - 94.69% बारां - 88.17% राजसमंद - 95.33% हनुमानगढ़ - 94.33% करौली - 89.45% प्रतापगढ़ - 83.96% बालोतरा - 92.37% ब्यावर - 91.70% डीडवाना-कुचामन - 92.73% डीग - 92.04% खैरथल तिजारा - 94.56% कोटपूतली बेहरोड़ - 96.15% फलोदी - 93.62% सलूम्बर - 88.61% Rajasthan Board 10th Result 2025 : 6 हजार सटूडेंट्स को मिलेंगे टैबलेट राजस्थान बोर्ड अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए एक नई इनामी योजना शुरू की गई है। इस बार 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले राज्य के पहले 6,000 स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे। राजस्थान 10वीं बोर्ड रिजल्ट में सीकर जिला रहा टॉप जिले का नाम - पास प्रतिशत सिरोही 87.52% कोटा 87.90% उदयपुर 90.13% झालावाड़ 90.31% चित्तौड़गढ़ 91.08% सवाई माधोपुर 91.78% श्रीगंगानगर 92.14% बूंदी 92.51% बीकानेर 92.92% जैसलमेर 92.99% चूरू 93.38% टोंक 93.38% डूंगरपुर 93.42% भीलवाड़ा 93.89% पाली 94.11% भरतपुर 94.25% अजमेर 94.45% अलवर 94.62% बांसवाड़ा 94.70% जयपुर 94.78% जालौर 95.11% बाड़मेर 95.21% जोधपुर 95.25% नागौर 97.26% झुंझुनूं 97.53% सीकर 97.56% Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: 30 हजार से अधिक स्टूडेंट्स देंगे सप्लीमेंट्री की परीक्षा इस साल आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2025 में कुल 30599 छात्रों को सप्लीमेंट्री मिली है और उन्हें अब सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: इस साल कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा? इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में कुल 10,94,186 परीक्षार्थी रजिस्टर थे, जिसमें से 10,71,460 परीक्षार्थी परीक्षा का हिस्सा बने। RBSE 10th Result 2025 LIVE: कैसा रहा इस बार का 10वीं का रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार रिजल्ट 93.6 प्रतिशत रहा। हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने बाजी मार ली। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट एक क्लिक में देखें Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने आज शाम को चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: कुछ देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए वहां पर प्रशासक के साथ-साथ संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट डायरेक्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें RBSE 10th Result 2025 LIVE: चंद मिनटों में जारी होने वाला है रिजल्ट कुछ ही मिनटों में राजस्थान के शिक्षा मंत्री RBSE बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी करेंगे। उसके कुछ देर बाद ही टॉपर्स की लिस्ट भी आ जाएगी। RBSE 10th Result 2025 LIVE: पिछले साल 10वीं में लड़कियों ने मारी थी बाजी राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट पिछले साल कुल पास प्रतिशत 93.03% था, जिसमें 93.46% लड़कियां और 92.64% लड़के पास हुए थे। RBSE 10th Result 2025 LIVE: कहां देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट इन दो आधिकारिक वेबसाइटों rajresults.nic.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर आएगा। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: कब हुई थीं 10वीं की परीक्षा? इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 10,16,963 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। वहीं इस साल 6 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक परीक्षा हुई थी। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: यहां क्लिक कर डायरेक्ट देखें राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर कक्षा 10वीं के रिजल्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरें।

सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: SMS के जरिए कैसे देखें रिजल्ट? राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट एसएमएस के जरिए भी देखा जा सकता है। इसके लिए छात्रों को मैसेज ऐप ओपन करके RJ10 (space) अपना रोल नंबर भरकर इस मैसेज को 5676750 या 56263 पर मैसेज भेजना होगा। Rajasthan Board 10th Result 2025 LIVE: मार्कशीट में कौन- कौन सी होती है जानकारी राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी की गई मार्कशीट में छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, कुल स्कोर और पास फेल की जानकारी होती है। Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates. Trends बिजनेस न्यूज़ RBSE 10th Result 2025 LIVE: RBSE के 10वीं का रिजल्ट जारी, चुरू में छात्राओं ने मारी बाजी More Less

