RBSE Rajasthan 10th Board Result Highlights: RBSE के 10 का रिजल्ट जारी, कब आएगा राजस्थान के 12वीं का परिणाम? जानिए यहां

RBSE 10th Result Update: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSER) आज, मंगलवार को कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। rajresults.nic.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड24 Mar 2026, 07:32:54 PM IST
राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी
राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी

RBSE 10th Result 2026 Out LIVE : राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन (RBSE) इस वर्ष 2026 की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया था कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट कल यानी मंगलवार को घोषित किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं क्लास की परीक्षा के नतीजे कर दिए हैं।

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

  • सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर RBSE 10th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका Rajasthan Board 10th Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर लें या प्रिंट निकाल लें।

राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितने नंबर की जरूरत है?

इस बार राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 10,68,078 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आरबीएसई ने वर्ष 2026 की 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षार्थियों ने कुल 100-100 अंकों के कुल 6 विषयों की परीक्षा दी थी। अब जो भी परीक्षार्थी 600 पूर्णांक में कम से कम 33% मार्क्स हासिल कर लेंगे, वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएंगे। जो परीक्षार्थी न्यूनतम 33% अंक भी नहीं ला पाएंगे, उन्हें इस वर्ष होने वाले कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठना होगा।

मुख्य घटनाएँ

24 Mar 2026, 01:38 PM IST
24 Mar 2026, 08:52 AM IST
24 Mar 2026, 07:02 AM IST
24 Mar 2026, 06:57 AM IST
यहां अपडेट्स फॉलो करें:
24 Mar 2026, 07:32:51 PM IST

Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: सबसे अधिक फर्स्ट डिविजन इन 5 जिलों के छात्रों की आई

जयपुर: 59,216 विद्यार्थी

सीकर: 32,210 विद्यार्थी

जोधपुर: 29,294 विद्यार्थी

बीकानेर: 22,599 विद्यार्थी

झुंझुनू: 21,852 विद्यार्थी

24 Mar 2026, 06:27:33 PM IST

Rajasthan Board 10th Result: कोटा का रिजल्ट रहा काफी खराब

राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में कोचिंग हब के तौर पर मशहूर कोटा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कोटा से केवल 89.25% विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल हो पाए हैं।

24 Mar 2026, 05:21:59 PM IST

Rajasthan Board 10th Result: कब आएगा राजस्थान बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और कक्षा 12वीं के नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा है। मदन दिलावर की जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम संभावित रूप से 31 मार्च को घोषित किया जा सकता है।

24 Mar 2026, 04:35:32 PM IST

Rajasthan Board 10th Result: यहां देखें राजस्थान बोर्ड के 10वीं के टॉपर्स

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24 Mar 2026, 04:25:42 PM IST

Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: कहां देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

digilocker.gov.in

24 Mar 2026, 03:49:13 PM IST

Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: इस बार 94.20% लड़कियों ने पास की 10वीं की परीक्षा

इस बार 10वीं की परीक्षा में 56162 छात्र पास हुए हैं, जबकि 10,47,950 छात्रों ने परीक्षा दी है। वहीं इस साल का पासिंग प्रतिशत 94.29 प्रतिशत है, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत:94.20% और लड़कों का पास प्रतिशत: 93.63% है।

24 Mar 2026, 03:48:45 PM IST

Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं डिविजन वाइज रिजल्ट

24 Mar 2026, 03:42:44 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Division wise: राजस्थान के 10वीं बोर्ड में 1st डिवीजन कितने छात्र आए

1st डिवीजन - 5,55,588

2nd डिवीजन - 3,60,554

3rd डिवीनज - 7,20,000

24 Mar 2026, 03:25:14 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: कब आएगी राजस्थान के 10वीं के रिजल्ट की ऑरिजनल मार्कशीट

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ऑरिजिनल मार्कशीट आने में अभी वक्त लगेगा। सूत्रों के अनुसार ऑरिजिनल मार्कशीट रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद स्कूल से मिलती है। ये कंपार्टमेंट या स्क्रूटनी (अगर जरूरी है) के बाद दी जाती है।

24 Mar 2026, 03:19:10 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान के 10वीं की परीक्षा में चेष्ठा शर्मा ने किया टॉप, यहां देखें मार्कशीट

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24 Mar 2026, 02:48:30 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में सबसे खराब प्रदर्शन वाले 5 जिले

1. प्रतापगढ़ 88.11%

2. बारां 89.72 %

3.झालावाड़ 89.94 %

4. बूंदी 90.21%

5. करौली 91.01%

24 Mar 2026, 02:47:12 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: सांचौर से टॉपर चंद्रिका बिश्नोई ने 10th बोर्ड में ऑल राजस्थान में 99% अंक लाकर अपने माता-पिता का और गुरुजनों का नाम रोशन किया। चंद्रिका बिश्नोई के पिताजी सब इंस्पेक्टर हैं।

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24 Mar 2026, 02:30:32 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल की तुलना में इस साल कैसा रहा रिजल्ट

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24 Mar 2026, 02:27:25 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने दी छात्रों को बधाई

24 Mar 2026, 02:18:22 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में किसने किया था टॉप

राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में साल 2025 में पूजा भादू ने 99.50% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया थी। उनके बाद श्रेया प्रजापति और प्रियांशु शर्मा ने 99.17% के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। जयेश सोनी ने 98.81%, विकास वर्मा ने 98.17%, यशिता कुमावत ने 97.83% और खुशबू सोनी ने 97.17% अंक प्राप्त कर टॉपर्स में अपनी जगह बनाई।

24 Mar 2026, 02:11:26 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में जिलानुसार पास प्रतिशत

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24 Mar 2026, 02:05:57 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की दसवीं परीक्षा में नंदिनी ने शानदार सफलता हासिल की है। उसने कुल 600 अंकों में से 595 अंक प्राप्त किए हैं, जो 99.17 प्रतिशत के बराबर है। नंदिनी की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी माता चेतना गुप्ता संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षिका हैं, जबकि पिता नरेंद्र विजय एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। नंदिनी शेखावाटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नई मंडी रोड, दौसा की छात्रा हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें यह उत्कृष्ट परिणाम दिलाया है, जिससे विद्यालय और परिवार दोनों गर्व महसूस कर रहे हैं।

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24 Mar 2026, 01:56:57 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: इस साल से राजस्थान बोर्ड के 10वीं की परीक्षा दो बार होगी

राजस्थान बोर्ड ने इस बार रिजल्ट के साथ एक अहम बदलाव भी किया है। अब 10वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी। पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रहेगी, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी ताकि जिन छात्रों को अपना स्कोर सुधारना हो, उन्हें एक और मौका मिल सके।

24 Mar 2026, 01:52:25 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट इन 6 जिलों का रहा सबसे अच्छा

  • झुंझुनूं – 97.77%
  • सीकर – 97.43%
  • डीडवाना-कुचामन – 97.59%
  • नागौर – 97.09%
  • जोधपुर – 96.48%
  • बाड़मेर – 96.14%
24 Mar 2026, 01:50:21 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: इस साल राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट 94.20% रहा

राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में इस साल 94.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं।इस साल छात्राओं का पास प्रतिशत 94.20% और छात्रों का पास प्रतिशत 93.63% रहा है।

24 Mar 2026, 01:47:59 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: यहां देखिए पिछले 7 साल कैसा रहा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट

साल - पास प्रतिशत

2026 - 94.23%

2025 - 93.60%

2024 - 93.04%

2023 - 90.49%

2022 - 82.89%

2021 - 99.56%

2020 - 80.63%

2019 - 79.90%

2018 - 79.86%

24 Mar 2026, 01:45:29 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: 2,000 से अधिक छात्रों का नहीं आया रिजल्ट

राजस्‍थान बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन 2209 छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। इनका रिजल्‍ट भी जल्‍द ही जारी किया जाएगा.

24 Mar 2026, 01:43:58 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: DigiLocker से कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

DigiLocker पर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं

  • वेबसाइट/ऐप पर जाएं: digilocker.gov.in या DigiLocker मोबाइल ऐप खोलें।
  • साइन अप करें: मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करें।
  • यूजरनेम और पासवर्ड सेट करें।

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

  • लॉगिन करने के बाद Issued Documents सेक्शन पर जाएं।
  • Education → Rajasthan Board of Secondary Education (RBSE) चुनें।
  • क्लास 10th Result 2026 पर क्लिक करें।
  • मांगी गई जानकारी (जैसे रोल नंबर/एडमिट कार्ड नंबर) दर्ज करें।
  • आपकी डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगी।
24 Mar 2026, 01:42:34 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट DigiLocker पर भी कर सकते हैं चेक

राजस्थान बोर्ड (RBSE) 10वीं का रिजल्ट 2026 अब DigiLocker पर भी उपलब्ध है। छात्र अपने आधार या मोबाइल नंबर से DigiLocker अकाउंट बनाकर सीधे डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यह तरीका वेबसाइट स्लो होने पर सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प है।

24 Mar 2026, 01:38:45 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट यहां से डायरेक्ट देखें

24 Mar 2026, 01:32:48 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: इस साल राजस्थान के 10 का रिजल्ट कैसा रहा?

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में इस साल कुल 9,88,520 छात्र पास हुए हैं। इनमें4,72,139 छात्राएं शामिल हैं।

24 Mar 2026, 01:31:11 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

  • सबसे पहले छात्रों को rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
  • होम पेज पर “RBSE 10th Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका Rajasthan Board 10th Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड कर लें या प्रिंट निकाल लें।
24 Mar 2026, 01:29:22 PM IST

RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान के 10वीं की टॉपर की मार्कशीट देखें

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24 Mar 2026, 01:21:03 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट हुई क्रैश

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट तो जारी कर दिया है , लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट (rajeduboard.rajasthan.gov.in 10th result) क्रैश हो गई है।

24 Mar 2026, 01:19:09 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: राजस्थान के 10वीं के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 10वीं क्लास में 94.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस साल भी लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अच्छा रहा है।

छात्राएं - 94.20%

छात्र - 93.63%

24 Mar 2026, 01:17:17 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: कैसे देखें 10वीं के छात्र अपना रिजल्ट?

  • सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, 'Main Examination Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • 'RBSE Secondary Result 2026' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करें।
  • 10वीं की ऑनलाइन मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें।
  • आगे के लिए रिजल्ट पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।
24 Mar 2026, 01:13:18 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: रास्थान बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में कोटा की अदिति ने किया टॉप

राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार कोटा की अदिति पंवार ने 576 नंबर लाकर पूरे राज्य में टॉप किया है।

24 Mar 2026, 01:03:00 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: हैंग हुई वेबसाइट, यहां करें चेक

राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in अभी हैंग हो गई है। आप डिजिलॉकर, एसएमएस और मिंट हिंदी के इस पेज पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

24 Mar 2026, 12:51:30 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: मिंट हिंदी के इस पेज पर चेक करें रिजल्ट

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट इस पेज पर भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी गई है। यहां आप अपने रोल कोड और रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

24 Mar 2026, 12:49:53 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: 15 मिनट में जारी होंगे रिजल्ट

अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। आप वेबसाइट, डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

24 Mar 2026, 12:36:39 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live: आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे चेक करें रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित करेगा। आप नीचे दी गई प्रक्रिया से अपना रिजल्ट जान सकते हैं।

सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

यहां आपको Examination Results पर क्लिक करना है।

एक नया पन्ना खुल जाएगा।

फिर वहां RBSE Class 10 Results 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें।

उसके बाद आप रोल नंबर और रोल कोड डालें।

फिर कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

अब आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।

अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

24 Mar 2026, 12:02:44 PM IST

RBSE 10th result 2026 Live:RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 दोपहर 1 बजे जारी होगा

RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 दोपहर 1 बजे जारी होगा। छात्र अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in
  • वहां “BSER Class 10 Scorecard 2026” के लिंक पर क्लिक करें
  • अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट/स्कोरकार्ड दिखाई देगा
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें

इस तरह आप अपना RBSE 10वीं का रिजल्ट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

24 Mar 2026, 11:35:21 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: RBSE 10वीं का स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
  • “BSER 10th scorecard 2026” PDF लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
  • आपका RBSE कक्षा 10 का स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट (हार्ड कॉपी) निकाल लें।
24 Mar 2026, 10:52:06 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स

rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:

  • सबसे पहले इनमें से किसी एक वेबसाइट पर जाएं।
  • BSER Class 10 (RBSE 10वीं) स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
  • सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।
  • रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
24 Mar 2026, 10:31:37 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: कितना नंबर लाना माना जाता है अच्छा?

राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अगर 80 पर्सेंट मार्क्स आ जाए तो अच्छा माना जाता है। जो परिक्षार्थी 90 प्रतिशत से भी ज्यादा नंबर लाने में सफल होते हैं, उन्हें एक्सेलेंट माना जाता है।

24 Mar 2026, 09:31:46 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: संदेह हो तो दोबारा कॉपी चेक करवाने की कर सकते हैं मांग

राजस्थान बोर्ड RBSE 10वीं के रिज़ल्ट के री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन भी देता है। जो छात्र अपने राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को तय समय सीमा से पहले अपने-अपने स्कूलों के जरिए अप्लाई करना होगा।

24 Mar 2026, 08:55:22 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: शिक्षा मंत्री ने बताया, कहां चेक करें रिजल्ट

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी होने से पहले परीक्षार्थियों को शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, 'इस वर्ष बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही परिणाम जारी किया जाना एक महत्वपूर्ण पहल है; जिससे विद्यार्थियों को समय पर आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया में लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे। सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं!'

24 Mar 2026, 08:52:04 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: 10वीं के साथ-साथ 5वीं और 8वीं के भी रिजल्ट्स

24 Mar 2026, 08:12:46 AM IST

RBSE 10th result 2026 Live: रिजल्ट आने के बाद क्या करें?

छात्रों को अपने स्कूलों से ओरिजिनल मार्कशीट लेनी होगी। उन्हें RBSE 10वीं के रिजल्ट 2026 की मार्कशीट में किसी भी तरह की गलती की जांच भी करनी चाहिए और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में स्कूल अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

24 Mar 2026, 08:06:51 AM IST

RBSE 10th Result 2026 Live : पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर की जरूरत?

RBSE 10वीं की परीक्षा के कुल अंक 600 हैं। यह परीक्षा कुल 6 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% यानी 198 अंक प्राप्त करने होंगे। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों के अंक अलग-अलग शामिल हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु उन्हें प्रत्येक विषय में यह न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम 'D' ग्रेड लाना ही होगा। जो छात्र एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा दे पाएंगे।

24 Mar 2026, 07:42:31 AM IST

Rajsthan Board 10th Result 2026 Live : रिजल्ट जारी होने पर मिलती हैं ये जानकारियां

रोल नंबर

परीक्षार्थी का नाम

पिता का नाम

माता का नाम

स्कूल/परीक्षा केंद्र का नाम

सभी विषयों के नाम

थिअर पेपर के मार्क्स

प्रैक्टिकल पेपर के मार्क्स

कुल प्राप्तांक

पर्सेंटेज

रिजल्ट (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी)

24 Mar 2026, 07:08:43 AM IST

Rajsthan Board 10th Result 2026 Live : एसएमएस से चेक करें 10वीं का रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा के नतीजे आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है।

  • अपने मोबाइल फोन में एसएमएस ऐप पर जाएं।
  • एसएसमएस बॉक्स में RJ10 लिखकर एक स्पेस दें।
  • उसके आगे रोल नंबर लिखें।
  • RJ10 (रोल नंबर) को 5676750 या 56263 पर भेज दें।
  • आपको तुरंत अपने मोबाइल पर आपका रिजल्ट पता चल जाएगा।
24 Mar 2026, 07:05:49 AM IST

Rajsthan Board 10th Result 2026 Live : डिजिलॉकर से कैसे चेक करें 10वीं का रिजल्ट?

डिजिलॉकर की वेबसाइट या ऐप पर लॉगइन करें।

रिजल्ट वाले सेक्शन में जाकर राजस्थान बोर्ड का चयन करें।

फिर 10वीं परीक्षा के नतीजे पर जाएं।

अपने रोल नंबर और रोल कोड भरें।

अब आपके स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा।

24 Mar 2026, 07:02:14 AM IST

Rajsthan Board 10th Result 2026 Live : ऑनलाइन कैसे चेक करें RBSE 10वीं का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित करेगा। आप नीचे दी गई प्रक्रिया से अपना रिजल्ट जान सकते हैं।

  • सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
  • यहां आपको Examination Results पर क्लिक करना है।
  • एक नया पन्ना खुल जाएगा।
  • फिर वहां RBSE Class 10 Results 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आप रोल नंबर और रोल कोड डालें।
  • फिर कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।
  • अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें।
24 Mar 2026, 06:57:33 AM IST

Rajsthan Board 10th Result 2026 Live : ऑनलाइन कैसे चेक करें राजस्थान 10वीं बोर्ड का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड इन तीन वेबसाइटों पर रिजल्ट जारी कर सकता है। ये वेबसाइटें हैं-

rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

rajeduboard.rajasthan.gov.in

About the Author

Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।

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