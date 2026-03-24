RBSE Rajasthan 10th Board Result Highlights: RBSE के 10 का रिजल्ट जारी, कब आएगा राजस्थान के 12वीं का परिणाम? जानिए यहां

RBSE 10th Result 2026 Out LIVE : राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन (RBSE) इस वर्ष 2026 की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया था कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट कल यानी मंगलवार को घोषित किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं क्लास की परीक्षा के नतीजे कर दिए हैं।
इस बार राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 10,68,078 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आरबीएसई ने वर्ष 2026 की 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षार्थियों ने कुल 100-100 अंकों के कुल 6 विषयों की परीक्षा दी थी। अब जो भी परीक्षार्थी 600 पूर्णांक में कम से कम 33% मार्क्स हासिल कर लेंगे, वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएंगे। जो परीक्षार्थी न्यूनतम 33% अंक भी नहीं ला पाएंगे, उन्हें इस वर्ष होने वाले कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठना होगा।
जयपुर: 59,216 विद्यार्थी
सीकर: 32,210 विद्यार्थी
जोधपुर: 29,294 विद्यार्थी
बीकानेर: 22,599 विद्यार्थी
झुंझुनू: 21,852 विद्यार्थी
राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में कोचिंग हब के तौर पर मशहूर कोटा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कोटा से केवल 89.25% विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल हो पाए हैं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज कक्षा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और कक्षा 12वीं के नतीजे जारी करने की तैयारी कर रहा है। मदन दिलावर की जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम संभावित रूप से 31 मार्च को घोषित किया जा सकता है।
rajeduboard.rajasthan.gov.in
rajresults.nic.in
digilocker.gov.in
इस बार 10वीं की परीक्षा में 56162 छात्र पास हुए हैं, जबकि 10,47,950 छात्रों ने परीक्षा दी है। वहीं इस साल का पासिंग प्रतिशत 94.29 प्रतिशत है, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत:94.20% और लड़कों का पास प्रतिशत: 93.63% है।
1st डिवीजन - 5,55,588
2nd डिवीजन - 3,60,554
3rd डिवीनज - 7,20,000
राजस्थान बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ऑरिजिनल मार्कशीट आने में अभी वक्त लगेगा। सूत्रों के अनुसार ऑरिजिनल मार्कशीट रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद स्कूल से मिलती है। ये कंपार्टमेंट या स्क्रूटनी (अगर जरूरी है) के बाद दी जाती है।
1. प्रतापगढ़ 88.11%
2. बारां 89.72 %
3.झालावाड़ 89.94 %
4. बूंदी 90.21%
5. करौली 91.01%
राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में साल 2025 में पूजा भादू ने 99.50% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया थी। उनके बाद श्रेया प्रजापति और प्रियांशु शर्मा ने 99.17% के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। जयेश सोनी ने 98.81%, विकास वर्मा ने 98.17%, यशिता कुमावत ने 97.83% और खुशबू सोनी ने 97.17% अंक प्राप्त कर टॉपर्स में अपनी जगह बनाई।
राजस्थान बोर्ड ने इस बार रिजल्ट के साथ एक अहम बदलाव भी किया है। अब 10वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी। पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रहेगी, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी ताकि जिन छात्रों को अपना स्कोर सुधारना हो, उन्हें एक और मौका मिल सके।
राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में इस साल 94.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं।इस साल छात्राओं का पास प्रतिशत 94.20% और छात्रों का पास प्रतिशत 93.63% रहा है।
साल - पास प्रतिशत
2026 - 94.23%
2025 - 93.60%
2024 - 93.04%
2023 - 90.49%
2022 - 82.89%
2021 - 99.56%
2020 - 80.63%
2019 - 79.90%
2018 - 79.86%
राजस्थान बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन 2209 छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। इनका रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा.
DigiLocker पर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं
रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया
राजस्थान बोर्ड (RBSE) 10वीं का रिजल्ट 2026 अब DigiLocker पर भी उपलब्ध है। छात्र अपने आधार या मोबाइल नंबर से DigiLocker अकाउंट बनाकर सीधे डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यह तरीका वेबसाइट स्लो होने पर सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प है।
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में इस साल कुल 9,88,520 छात्र पास हुए हैं। इनमें4,72,139 छात्राएं शामिल हैं।
राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट तो जारी कर दिया है , लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट (rajeduboard.rajasthan.gov.in 10th result) क्रैश हो गई है।
राजस्थान बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 10वीं क्लास में 94.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस साल भी लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अच्छा रहा है।
छात्राएं - 94.20%
छात्र - 93.63%
राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार कोटा की अदिति पंवार ने 576 नंबर लाकर पूरे राज्य में टॉप किया है।
राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in अभी हैंग हो गई है। आप डिजिलॉकर, एसएमएस और मिंट हिंदी के इस पेज पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट इस पेज पर भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने की सुविधा दी गई है। यहां आप अपने रोल कोड और रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। आप वेबसाइट, डिजिलॉकर और एसएमएस के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित करेगा। आप नीचे दी गई प्रक्रिया से अपना रिजल्ट जान सकते हैं।
सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
यहां आपको Examination Results पर क्लिक करना है।
एक नया पन्ना खुल जाएगा।
फिर वहां RBSE Class 10 Results 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद आप रोल नंबर और रोल कोड डालें।
फिर कैप्चा डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अब आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।
अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें।
RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 दोपहर 1 बजे जारी होगा। छात्र अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
इस तरह आप अपना RBSE 10वीं का रिजल्ट आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:
राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अगर 80 पर्सेंट मार्क्स आ जाए तो अच्छा माना जाता है। जो परिक्षार्थी 90 प्रतिशत से भी ज्यादा नंबर लाने में सफल होते हैं, उन्हें एक्सेलेंट माना जाता है।
राजस्थान बोर्ड RBSE 10वीं के रिज़ल्ट के री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन भी देता है। जो छात्र अपने राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छात्रों को तय समय सीमा से पहले अपने-अपने स्कूलों के जरिए अप्लाई करना होगा।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी होने से पहले परीक्षार्थियों को शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, 'इस वर्ष बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही परिणाम जारी किया जाना एक महत्वपूर्ण पहल है; जिससे विद्यार्थियों को समय पर आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया में लाभ मिलेगा। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे। सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं!'
छात्रों को अपने स्कूलों से ओरिजिनल मार्कशीट लेनी होगी। उन्हें RBSE 10वीं के रिजल्ट 2026 की मार्कशीट में किसी भी तरह की गलती की जांच भी करनी चाहिए और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में स्कूल अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
RBSE 10वीं की परीक्षा के कुल अंक 600 हैं। यह परीक्षा कुल 6 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% यानी 198 अंक प्राप्त करने होंगे। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों के अंक अलग-अलग शामिल हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु उन्हें प्रत्येक विषय में यह न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए न्यूनतम 'D' ग्रेड लाना ही होगा। जो छात्र एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा दे पाएंगे।
रोल नंबर
परीक्षार्थी का नाम
पिता का नाम
माता का नाम
स्कूल/परीक्षा केंद्र का नाम
सभी विषयों के नाम
थिअर पेपर के मार्क्स
प्रैक्टिकल पेपर के मार्क्स
कुल प्राप्तांक
पर्सेंटेज
रिजल्ट (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी)
राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा के नतीजे आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है।
डिजिलॉकर की वेबसाइट या ऐप पर लॉगइन करें।
रिजल्ट वाले सेक्शन में जाकर राजस्थान बोर्ड का चयन करें।
फिर 10वीं परीक्षा के नतीजे पर जाएं।
अपने रोल नंबर और रोल कोड भरें।
अब आपके स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा।
राजस्थान बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित करेगा। आप नीचे दी गई प्रक्रिया से अपना रिजल्ट जान सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड इन तीन वेबसाइटों पर रिजल्ट जारी कर सकता है। ये वेबसाइटें हैं-
rajasthan.gov.in
rajresults.nic.in
rajeduboard.rajasthan.gov.in
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।