RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result Highlights: राज शाला दर्पण से ऐसे डाउनलोड करें कक्षा 5, कक्षा 8 का मार्कशीट

RBSE 5th 8th Result 2026 LIVE Out: आज राजस्थान के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म गया है। RBSE ने आज दोपहर 1 बजे 5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सभी छात्र rrbse.rajasthansarkar.in/class5th-8thexam पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Manali Rastogi
अपडेटेड24 Mar 2026, 04:06:18 PM IST
राजस्थान के 5वीं 8वीं का रिजल्ट आज होगा जारी
राजस्थान के 5वीं 8वीं का रिजल्ट आज होगा जारी

rajshaladarpan nic in result 2026: राजस्थान शिक्षा विभाग ने 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र, अभिभावक और अभिभावक शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट https://rbse.rajasthansarkar.in/5th-class-result/ और https://rbse.rajasthansarkar.in/8th-class-result/ पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

कक्षा 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक और कक्षा 8वीं की परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित हुई थी। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक हुईं।

लगभग 13 लाख छात्रों ने कक्षा 5वीं और करीब 12 लाख छात्रों ने कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है। रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:

  • rajshaladarpan.nic.in या rajpsp.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
  • कक्षा 5वीं/8वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी कक्षा (5वीं या 8वीं) का रिजल्ट लिंक खोलें।
  • जरूरी जानकारी (जैसे रोल नंबर/जन्म तिथि) दर्ज करें।
  • सबमिट करें और अपना रिजल्ट डाउनलोड करें।

मुख्य घटनाएँ

24 Mar 2026, 03:26 PM IST
24 Mar 2026, 03:25 PM IST
24 Mar 2026, 03:23 PM IST
24 Mar 2026, 03:19 PM IST
यहां अपडेट्स फॉलो करें:
24 Mar 2026, 03:26:29 PM IST

How to download RBSE 8th result marksheet: ऐसे डाउनलोड करें 5वीं का मार्कशीट

5वीं का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर डालें। नीचे आपने जिस स्कूल से परीक्षा दी है, वह स्कूल किस जिले में है, उसका चयन करें। उसके नीचे कैप्चा भरें और सर्च पर क्लिक करें। आपका मार्कशीट खुल जाएगा। आप मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं।

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24 Mar 2026, 03:25:53 PM IST

RBSE Rajasthan Board 8th Marksheet Download: डाउनलोड करें 5वीं का मार्कशीट

राजस्थान कक्षा 8वीं के परीक्षार्थी इस लिंक पर क्लिक कर अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें। https://rbse.rajasthansarkar.in/5th-class-result/

24 Mar 2026, 03:23:34 PM IST

How to download RBSE 8th result marksheet: ऐसे डाउनलोड करें 8वीं का मार्कशीट

8वीं का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर डालें। नीचे आपने जिस स्कूल से परीक्षा दी है, वह स्कूल किस जिले में है, उसका चयन करें। उसके नीचे कैप्चा भरें और सर्च पर क्लिक करें। आपका मार्कशीट खुल जाएगा। आप मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं।

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24 Mar 2026, 03:19:54 PM IST

RBSE Rajasthan Board 8th Marksheet Download: डाउनलोड करें 8वीं का मार्कशीट

राजस्थान कक्षा 8वीं के परीक्षार्थी इस लिंक पर क्लिक कर अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें। https://rbse.rajasthansarkar.in/8th-class-result/

24 Mar 2026, 03:07:56 PM IST

RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result LIVE: कक्षा 5 और 8 के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया

कक्षा 5 और 8 के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। इस साल दोनों परीक्षाओं में कुल 26 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। कक्षा 5 का पास प्रतिशत 97.75% रहा, जो 2025 के 97.47% से अधिक है। वहीं कक्षा 8 का पास प्रतिशत 97.01% रहा, जो पिछले साल के 96.66% से ज्यादा है। दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। कक्षा 5 में यह अंतर 0.35% और कक्षा 8 में 1.05% रहा।

24 Mar 2026, 02:45:45 PM IST

RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result LIVE: सरकारी वेर्सेज प्राइवेट स्कूल

जिन छात्रों का परिणाम घोषित हुआ, उनमें 7,13,284 लड़के और 6,51,292 लड़कियां शामिल हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या 7,14,612 है, जबकि निजी स्कूलों के छात्रों की संख्या 6,49,964 है।

24 Mar 2026, 02:44:16 PM IST

RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result LIVE: जानिए जेंडर वाइज रिजल्ट्स

पास हुए छात्रों में से 6,96,074 लड़के 97.59% के साथ पास हुए, जबकि 6,37,862 लड़कियां 97.94% के साथ पास हुईं। इस तरह लड़कियों ने लड़कों से 0.35% बेहतर प्रदर्शन किया।

24 Mar 2026, 02:32:40 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: 1 अप्रैल से नई कक्षाओं के लिए पढ़ाई होगी शुरू

राजस्थान बोर्ड की ओर से इस बार से 1 अप्रैल से नया सेशन लागू कर अगली कक्षाओं की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। अगर छात्र वेबसाइट से रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं तो वे डिजिलॉकर से नतीजे चेक कर सकते हैं।

24 Mar 2026, 02:29:08 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कक्षा 8 के 38,276 छात्र सप्लीमेंट्री श्रेणी में शामिल

इस वर्ष कक्षा 8 के कुल 38,276 छात्रों को सप्लीमेंट्री श्रेणी में रखा गया है। अपने विषयों को पास करने और उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी।

24 Mar 2026, 02:26:19 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कक्षा 5 और 8 की कब हुई थीं परीक्षाएं?

कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक और कक्षा 8 की परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। ये परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में—दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक कराई गईं थीं।

24 Mar 2026, 02:22:12 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: जुलाई में होगी कक्षा 5वीं-8वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा

इस साल कक्षा 5वीं और 8वीं में कुल 30,640 छात्रों को एक या एक से अधिक विषयों में सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी।

24 Mar 2026, 02:15:35 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: राज्य स्तर पर जयपुर सबसे आगे

राज्य स्तर पर जयपुर जिला सबसे आगे रहा, जबकि सिरोही जिला सबसे पीछे रहा। वहीं शानदार नतीजे देने वाले जिलों में सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, अजमेर और सीकर शामिल हैं। बोर्ड की ओर से परिणाम ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर जारी किए गए हैं। इसमें A से E ग्रेड तक छात्रों का मूल्यांकन किया गया है। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम के साथ ग्रेडिंग सिस्टम का भी पूरा ब्यौरा जारी किया गया है। इस बार परिणाम A से E ग्रेड के आधार पर घोषित किए गए हैं।

24 Mar 2026, 02:12:40 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: राजस्थान कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 में लड़कियों का बोलबाला

इस साल दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में 26 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। कक्षा 5वीं का पासिंग प्रतिशत 97.75% रहा, जो साल 2025 के 97.47% से ज्यादा है। वहीं, कक्षा 8वीं का पासिंग प्रतिशत 97.01% रहा, जो पिछले साल के 96.66% से अधिक है। दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

24 Mar 2026, 01:53:07 PM IST

RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result LIVE: कब-कब हुए कक्षा 5 और कक्षा 8 के पेपर?

  • कक्षा 5 की परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं।
  • कक्षा 8 की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं।

दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में हुईं, जो दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलीं।

24 Mar 2026, 01:31:04 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कितने छात्रों ने परीक्षा दी?

कक्षा 5 की अंतिम परीक्षा में लगभग 13 लाख छात्रों ने भाग लिया, जबकि कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा में लगभग 12 लाख छात्र शामिल हुए।

24 Mar 2026, 01:20:14 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कक्षा 5 और 8 का पास प्रतिशत

इस साल कक्षा 5 की परीक्षा में कुल 13,68,947 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 13,64,570 छात्र पास हुए। कुल पास प्रतिशत 97.75% रहा। इस साल कक्षा 8 का कुल पास प्रतिशत 97.01% रहा।

24 Mar 2026, 01:07:16 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कक्षा 5 और 8 का परिणाम हुआ जारी

राजस्थान कक्षा 5 और 8 रिजल्ट 2026 लाइव: कक्षा 5 और 8 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आप उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

24 Mar 2026, 12:55:38 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: जानिए रिजल्ट देखने के लिए आसान स्टेप्स

  • rajpsp.nic.in वेबसाइट पर जाएं
  • 5वीं और 8वीं परीक्षा वाले पेज को खोलें
  • कक्षा 8वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें
  • अपनी लॉगिन डिटेल्स भरें
  • सबमिट करें और अपना रिजल्ट देखें
24 Mar 2026, 12:54:06 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: ग्रेडिंग सिस्टम का किया गया इस्तेमाल

RBSE कक्षा 8 के लिए ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें छात्रों के प्राप्त अंकों को ग्रेड में बदला जाता है। रिजल्ट में हर विषय के अंक और उनके अनुसार दिए गए ग्रेड दिखाए जाते हैं, जिससे छात्रों के प्रदर्शन को आसानी से समझा जा सकता है।

24 Mar 2026, 12:51:54 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: रिजल्ट आने में अब केवल 10 मिनट बाकी हैं

राजस्थान शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर 5वीं और 8वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने वाला है। रिजल्ट आने में अब केवल 10 मिनट बाकी हैं।

24 Mar 2026, 12:45:45 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: पहले कब-कब जारी हुए नतीजे?

पिछले सालों में राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 5 और कक्षा 8 के रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते में जारी किए थे।

साल 2025 में कक्षा 8 का रिजल्ट 26 मई के आसपास आया था, जबकि कक्षा 5 का रिजल्ट 30 मई को घोषित हुआ था।

पिछले साल कक्षा 8 की परीक्षा में कुल 22,22,369 छात्र पास हुए थे। इसमें 6,65,562 लड़के और 5,99,056 लड़कियां शामिल थीं। कुल पास प्रतिशत 96.66% रहा था।

2025 में:

  • कक्षा 8 का रिजल्ट 26 मई के आसपास आया।
  • कक्षा 5 का रिजल्ट 30 मई को जारी हुआ।
  • कक्षा 8 में कुल 22,22,369 छात्र पास हुए और पास प्रतिशत 96.66% रहा।
  • कक्षा 5 में 13,30,190 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से 12,96,495 पास हुए। पास प्रतिशत 97.47% रहा।
  • कक्षा 5 की परीक्षाएं 7 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक हुईं।
  • कक्षा 8 की परीक्षाएं 20 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक हुईं।

2024 में:

  • कक्षा 5 और 8 दोनों के रिजल्ट 30 मई को जारी हुए।
  • कक्षा 5 में 14,35,696 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 13,93,423 पास हुए।
  • कुल पास प्रतिशत 97.06% रहा।

-लड़कियों का पास प्रतिशत 97.23% और लड़कों का 96.89% था (लड़कियां आगे रहीं)।

24 Mar 2026, 12:04:23 PM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: RBSE शाला दर्पण कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड कैसे करें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • वहां “RBSE Shala Darpan 5th, 8th Scorecard PDF” लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) डालें।
  • आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट (हार्ड कॉपी) निकाल लें।

यह तरीका सरल है और कुछ ही मिनटों में आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा।

24 Mar 2026, 11:15:26 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live Updates: पिछले साल 5वीं में इस जिले में सबसे अधिक छात्र हुए थे पास

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live Updates: 2025 में जयपुर जिले ने कक्षा 5वीं की RBSE परीक्षा में सबसे ज्यादा छात्रों का रिकॉर्ड बनाया। यहां कुल 1,25,077 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। यह संख्या अन्य जिलों से काफी आगे रही और राजधानी होने के कारण बड़ी आबादी व ज्यादा स्कूलों की वजह से भी यह आंकड़ा ज्यादा रहा। दूसरी ओर, सबसे कम छात्रों की भागीदारी जैसलमेर जिले में रही। यहां सिर्फ 17,463 छात्र ही कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में उतरे। मरुस्थली इलाका होने और आबादी कम होने की वजह से यह संख्या कम रही।

24 Mar 2026, 10:54:30 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: क्या आज जारी होंगी मार्कशीट?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5 और कक्षा 8 की मार्कशीट की हार्ड कॉपी आज जारी नहीं की जाएगी। छात्र अपनी मार्कशीट बाद में अपने-अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं।

24 Mar 2026, 10:08:56 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: इस साल 26 लाख स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा

इस साल राजस्थान बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित की गईं। वहीं, 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक हुईं। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं परीक्षाओं में लगभग 26 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से लगभग 12 लाख छात्र 8वीं कक्षा के थे, जबकि 14 लाख छात्र 5वीं कक्षा के थे।

24 Mar 2026, 10:07:06 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कहां से जारी होगा राजस्थान के 8वीं का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड के आठवीं क्लास का रिजल्ट 2026 में अजमेर स्थित RBSE बोर्ड कार्यालय से जारी किया जाएगा।

24 Mar 2026, 10:05:42 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: रिजल्ट देखने को लिए रोल नंबर है सबसे जरूरी

राजस्थान बोर्ड के 5वीं ,8वीं, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए रोल नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी है। अगर ये दोनों जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। इसलिए बोर्ड ने सभी छात्रों का सलाह दी है कि वो अपना एटमिट कार्ड संभालकर रखें।

24 Mar 2026, 10:05:18 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: क्या 5वीं और 8वीं में हर छात्र हो जाएगा पास?

राजस्थान बोर्ड ने अपनी पासिंग पॉलिसी को बदल दिया है। अब सभी छात्रों को पास होने के लिए 33 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। पहले सभी छात्रों को 5वीं और 8वीं में पास कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने फेल हुए छात्रों के लिए एक नियम भी बनाया है। अगर कोई छात्र 5वीं और 8वीं में फेल होता है, तो वो 45 दिन के भीतर दुबारा परीक्षा देकर अपना साल बचा सकता है।

24 Mar 2026, 10:04:31 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड के 5वीं-8वीं का रिजल्ट कैसे देखें?

  • सबसे पहले राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • साइट खुलते ही सामने रिजल्ट पेज दिखेगा जहां कुछ बॉक्सेस होंगे।
  • सबसे पहले परिणाम कैसे देखना है वो विकल्प चुनें, जैसे- रोल नंबर और जिले का नाम।
  • अब अपनी क्लास 5th या 8th चुनें।
  • अब अपना रोल नंबर और राजस्थान मे किस जिले से फॉर्म भरा, वो दर्ज करें।
  • कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें।
  • अब रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा।
24 Mar 2026, 10:04:31 AM IST

RBSE 5th, 8th Result 2026 Live: कितने बजे आएगा राजस्थान के 5वीं-8वीं का रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड के 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। इसी दौरान राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट भी आएगा।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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