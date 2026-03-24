RBSE Rajasthan Board 5th, 8th Result Highlights: राज शाला दर्पण से ऐसे डाउनलोड करें कक्षा 5, कक्षा 8 का मार्कशीट

rajshaladarpan nic in result 2026: राजस्थान शिक्षा विभाग ने 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र, अभिभावक और अभिभावक शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट https://rbse.rajasthansarkar.in/5th-class-result/ और https://rbse.rajasthansarkar.in/8th-class-result/ पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
कक्षा 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक और कक्षा 8वीं की परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित हुई थी। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक हुईं।
लगभग 13 लाख छात्रों ने कक्षा 5वीं और करीब 12 लाख छात्रों ने कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है। रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:
5वीं का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर डालें। नीचे आपने जिस स्कूल से परीक्षा दी है, वह स्कूल किस जिले में है, उसका चयन करें। उसके नीचे कैप्चा भरें और सर्च पर क्लिक करें। आपका मार्कशीट खुल जाएगा। आप मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान कक्षा 8वीं के परीक्षार्थी इस लिंक पर क्लिक कर अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें। https://rbse.rajasthansarkar.in/5th-class-result/
8वीं का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर डालें। नीचे आपने जिस स्कूल से परीक्षा दी है, वह स्कूल किस जिले में है, उसका चयन करें। उसके नीचे कैप्चा भरें और सर्च पर क्लिक करें। आपका मार्कशीट खुल जाएगा। आप मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान कक्षा 8वीं के परीक्षार्थी इस लिंक पर क्लिक कर अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लें। https://rbse.rajasthansarkar.in/8th-class-result/
कक्षा 5 और 8 के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। इस साल दोनों परीक्षाओं में कुल 26 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। कक्षा 5 का पास प्रतिशत 97.75% रहा, जो 2025 के 97.47% से अधिक है। वहीं कक्षा 8 का पास प्रतिशत 97.01% रहा, जो पिछले साल के 96.66% से ज्यादा है। दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। कक्षा 5 में यह अंतर 0.35% और कक्षा 8 में 1.05% रहा।
जिन छात्रों का परिणाम घोषित हुआ, उनमें 7,13,284 लड़के और 6,51,292 लड़कियां शामिल हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या 7,14,612 है, जबकि निजी स्कूलों के छात्रों की संख्या 6,49,964 है।
पास हुए छात्रों में से 6,96,074 लड़के 97.59% के साथ पास हुए, जबकि 6,37,862 लड़कियां 97.94% के साथ पास हुईं। इस तरह लड़कियों ने लड़कों से 0.35% बेहतर प्रदर्शन किया।
राजस्थान बोर्ड की ओर से इस बार से 1 अप्रैल से नया सेशन लागू कर अगली कक्षाओं की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। अगर छात्र वेबसाइट से रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं तो वे डिजिलॉकर से नतीजे चेक कर सकते हैं।
इस वर्ष कक्षा 8 के कुल 38,276 छात्रों को सप्लीमेंट्री श्रेणी में रखा गया है। अपने विषयों को पास करने और उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी।
कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक और कक्षा 8 की परीक्षा 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। ये परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में—दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक कराई गईं थीं।
इस साल कक्षा 5वीं और 8वीं में कुल 30,640 छात्रों को एक या एक से अधिक विषयों में सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी।
राज्य स्तर पर जयपुर जिला सबसे आगे रहा, जबकि सिरोही जिला सबसे पीछे रहा। वहीं शानदार नतीजे देने वाले जिलों में सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, अजमेर और सीकर शामिल हैं। बोर्ड की ओर से परिणाम ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर जारी किए गए हैं। इसमें A से E ग्रेड तक छात्रों का मूल्यांकन किया गया है। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम के साथ ग्रेडिंग सिस्टम का भी पूरा ब्यौरा जारी किया गया है। इस बार परिणाम A से E ग्रेड के आधार पर घोषित किए गए हैं।
इस साल दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में 26 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। कक्षा 5वीं का पासिंग प्रतिशत 97.75% रहा, जो साल 2025 के 97.47% से ज्यादा है। वहीं, कक्षा 8वीं का पासिंग प्रतिशत 97.01% रहा, जो पिछले साल के 96.66% से अधिक है। दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में हुईं, जो दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलीं।
कक्षा 5 की अंतिम परीक्षा में लगभग 13 लाख छात्रों ने भाग लिया, जबकि कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा में लगभग 12 लाख छात्र शामिल हुए।
इस साल कक्षा 5 की परीक्षा में कुल 13,68,947 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 13,64,570 छात्र पास हुए। कुल पास प्रतिशत 97.75% रहा। इस साल कक्षा 8 का कुल पास प्रतिशत 97.01% रहा।
राजस्थान कक्षा 5 और 8 रिजल्ट 2026 लाइव: कक्षा 5 और 8 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आप उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
RBSE कक्षा 8 के लिए ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें छात्रों के प्राप्त अंकों को ग्रेड में बदला जाता है। रिजल्ट में हर विषय के अंक और उनके अनुसार दिए गए ग्रेड दिखाए जाते हैं, जिससे छात्रों के प्रदर्शन को आसानी से समझा जा सकता है।
राजस्थान शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर 5वीं और 8वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 जल्द जारी होने वाला है। रिजल्ट आने में अब केवल 10 मिनट बाकी हैं।
पिछले सालों में राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 5 और कक्षा 8 के रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते में जारी किए थे।
साल 2025 में कक्षा 8 का रिजल्ट 26 मई के आसपास आया था, जबकि कक्षा 5 का रिजल्ट 30 मई को घोषित हुआ था।
पिछले साल कक्षा 8 की परीक्षा में कुल 22,22,369 छात्र पास हुए थे। इसमें 6,65,562 लड़के और 5,99,056 लड़कियां शामिल थीं। कुल पास प्रतिशत 96.66% रहा था।
2025 में:
2024 में:
-लड़कियों का पास प्रतिशत 97.23% और लड़कों का 96.89% था (लड़कियां आगे रहीं)।
यह तरीका सरल है और कुछ ही मिनटों में आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा।
RBSE 5th, 8th Result 2026 Live Updates: 2025 में जयपुर जिले ने कक्षा 5वीं की RBSE परीक्षा में सबसे ज्यादा छात्रों का रिकॉर्ड बनाया। यहां कुल 1,25,077 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। यह संख्या अन्य जिलों से काफी आगे रही और राजधानी होने के कारण बड़ी आबादी व ज्यादा स्कूलों की वजह से भी यह आंकड़ा ज्यादा रहा। दूसरी ओर, सबसे कम छात्रों की भागीदारी जैसलमेर जिले में रही। यहां सिर्फ 17,463 छात्र ही कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में उतरे। मरुस्थली इलाका होने और आबादी कम होने की वजह से यह संख्या कम रही।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5 और कक्षा 8 की मार्कशीट की हार्ड कॉपी आज जारी नहीं की जाएगी। छात्र अपनी मार्कशीट बाद में अपने-अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं।
इस साल राजस्थान बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक आयोजित की गईं। वहीं, 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक हुईं। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं परीक्षाओं में लगभग 26 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से लगभग 12 लाख छात्र 8वीं कक्षा के थे, जबकि 14 लाख छात्र 5वीं कक्षा के थे।
राजस्थान बोर्ड के आठवीं क्लास का रिजल्ट 2026 में अजमेर स्थित RBSE बोर्ड कार्यालय से जारी किया जाएगा।
राजस्थान बोर्ड के 5वीं ,8वीं, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए रोल नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी है। अगर ये दोनों जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो आप रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। इसलिए बोर्ड ने सभी छात्रों का सलाह दी है कि वो अपना एटमिट कार्ड संभालकर रखें।
राजस्थान बोर्ड ने अपनी पासिंग पॉलिसी को बदल दिया है। अब सभी छात्रों को पास होने के लिए 33 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। पहले सभी छात्रों को 5वीं और 8वीं में पास कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने फेल हुए छात्रों के लिए एक नियम भी बनाया है। अगर कोई छात्र 5वीं और 8वीं में फेल होता है, तो वो 45 दिन के भीतर दुबारा परीक्षा देकर अपना साल बचा सकता है।
राजस्थान बोर्ड के 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। इसी दौरान राजस्थान बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट भी आएगा।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।