RBSE 5th Result 2025 LIVE: जारी हुआ RBSE के 5वीं का रिजल्ट, 50 हजार से अधिक छात्रों को मिला A ग्रेड RBSE 5th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 5वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। बोर्ड आज इन सभी छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र राज शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in या rajpsp.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। Anuj Shrivastava राजस्थान बोर्ड 5वीं का रिजल्ट( HT ) RBSE Rajasthan Board 5th Result 2025 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 5वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। बोर्ड की तरफ से 27 मई को ही बता दिया गया था कि अगले दो-तीन दिनों में राजस्थान के 5वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में आज 5वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आने के बाद सभी छात्र राज शाला दर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in या rajpsp.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। यहां अपडेट्स फॉलो करें : RBSE Rajasthan Board 5th Result 2025 LIVE: 50 हजार से अधिक छात्रों के आए A ग्रेड राजस्थान बोर्ड के 5वीं रिजल्ट में 502295 स्टूडेंट्स ने A ग्रेड आए हैं। इन सभी स्टूडेंट्स के 81 से 100 परसेंट तक मार्क्स है। RBSE Rajasthan Board 5th Result 2025 LIVE: 30 हजार से अधिक छात्रों को देनी होगी सप्लीमेंट्री की परीक्षा राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 31,550 छात्रों क सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी होगी। RBSE Rajasthan Board 5th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट कैसे देखें सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं

उसके बाद RBSE कक्षा 5 परिणाम 2025 के लिए लिंक पर क्लिक करें

अब अपना रोल नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करें

अब आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट निकाल लें RBSE 5th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं का रिजल्ट राजस्थान बोर्ड ने पांचवीं का रिजल्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी कर दिया है। सभी छात्रआधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in, और rajpsp.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और पढ़ें RBSE Rajasthan Board 5th Result 2025 LIVE: rajshaladarpan.nic.in के क्रैश हो जाने पर कहां देखें रिजल्ट? रिजल्ट जारी होने पर अगर वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in काम न करें , छात्र इन वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। rajshaladarpan.nic.in rajshaladarpan.rajasthan.gov.in rajpsp.nic.in rajresults.nic.in rajeduboard.rajasthan.gov.in Rajasthan Board 5th Result 2025 Live: रिजल्ट देखने के लिए तैयार रखें ये 5 चीजें एडमिट कार्ड

कक्षा 5 का रोल नंबर

जिले का नाम

कक्षा 5 आरबीएसई आवेदन संख्या

स्कूल एनआईसी-एसडी कोड/पीएसपी कोड Rajasthan Board 5th Result 2025 Live: ई ग्रेड वालों को फिर से देना होगा पेपर राजस्थान के 5वीं की परीक्षा में जिन छात्रों का ई ग्रेड मिलेगा, उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। कुछ देर में रिजल्ट जारी होगा। RBSE Rajasthan Board 5th Result 2025 LIVE: कहां- कहां देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट rajshaladarpan.nic.in

rajshaladarpan.rajasthan.gov.in

rajpsp.nic.in

rajresults.nic.in

rajeduboard.rajasthan.gov.in Rajasthan Board 5th Result 2025 Live: राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट से पहले डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का संदेश शेयर किया। Rajasthan Board 5th Result 2025 Live: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी होगा RBSE बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट राजस्थान बोर्ड के 5वीं का परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे जहाजपुर (भीलवाड़ा) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषित किया जाएगा। RBSE 5th Result 2025 LIVE: 25 मिनट में जारी होगा राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट RBSE 5th Result 2025 LIVE: वेबसाइट क्रैश होने पर कैसे देखें रिजल्ट राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट जारी होने पर अगर वेबसाइट क्रैश हो जाए, तो छात्र SMS के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के मैसेजिंग ऐप को खोलें।

नया संदेश (New Message) लिखें।

RESULT RAJ5 [स्पेस] [रोल नंबर] (उदाहरण: RESULT RAJ5 123456)

इस संदेश को 56263 पर भेजें।

कुछ ही समय में आपको अपने रिजल्ट का SMS प्राप्त होगा Rajasthan Board 5th Result 2025: रिजल्ट आने पर क्रैश हो सकती है RBSE की वेबसाइट राजस्थान बोर्ड के करीब 13 लाख स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान बोर्ड जब 5वीं का रिजल्ट जारी करेगा तो वेबसाइट क्रैश हो सकती है। Rajasthan Board 5th Result 2025: इन स्टेप्स से चेक कर सकेंगे रिजल्ट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद राजस्थान बोर्ड 5वीं रिजल्ट पर क्लिक करें।

पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।

अब आपका रिजल्ट सामने होगा।

राजस्थान 5वीं के रिजल्ट की एक प्रति डाउनलोड भी कर सकते हैं। Rajasthan Board 5th Result 2025 Live: इन स्कूलों के छात्रों के नहीं आएंगे रिजल्ट राजस्थान बोर्ड आज 5वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस बार कुछ स्कूलों के रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे। इस लिस्ट में उन स्कूलों को रखा गया है, जिन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग को अंतिम तारीख तक 5वीं के बच्चों के सत्रांक नहीं भेजे होंगे। RBSE 5th Result 2025 LIVE: नहीं आएगी टॉपर्स की लिस्ट राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर सकता है। बोर्ड की तरफ से टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। RBSE में छात्रों को नंबर ग्रेड में दिए जाते हैं। RBSE 5th Result 2025 LIVE: 13 लाख से अधिक छात्रों को है अपने रिजल्ट का इंतजार इस साल राजस्थान के 13,30,190 छात्रों से अधिक छात्रों ने 5वीं की परीक्षा दी थी, उन सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in या rajpsp.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। RBSE 5th Result 2025 LIVE: रोल नंबर से कैसे देखें रिजल्ट? अगर आपने राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट पर रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट किया है, तो आपको इन दोनों की जानकारी वहां भरनी होगी। उससे पहले अपनी क्लास सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ही छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। RBSE 5th Result 2025 LIVE: कोई नहीं होगा 5वीं कक्षा में फेल राजस्थान बोर्ड आज 5वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। इस परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, लेकिन जिन छात्रों के 33 प्रतिशत से कम नंबर आएंगे उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। RBSE 5th Result 2025 LIVE: स्कूल से लेनी होगी मार्कशीट राजस्थान के 5वीं का रिजल्ट आज या कल में जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल से मिलेगी। RBSE 5th Result 2025 LIVE: 14 लाख से अधिक छात्र कर रहे रिजल्ट का इंतजार राजस्थान बोर्ड के 14 लाख से अधिक छात्र 5वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड आज या कल में 5वीं के परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। Rajasthan Board 5th Result 2025: आज राजस्थान बोर्ड जारी कर सकता है नोटिफिकेशन राजस्थान के 5वीं के रिजल्ट के लिए बोर्ड आज नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार आज या कल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। Rajasthan Board 5th Result 2025: किसको देना होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम? अगर किसी छात्र के 33 फीसदी से कम अंक प्राप्त होंगे तो उसको E कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके बाद उस छात्र को सप्लीमेंट्री एग्जाम में भाग लेना होगा। RBSE 5th Result 2025 LIVE: कक्षा 5वीं में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? राजस्थान बोर्ड 5वीं का रिजल्ट जल्द जारी करने वाला है। 5वीं कक्षा में पास होने के लिए सभी छात्र-छात्राओं को न्यूनतम 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं। RBSE 5th Result 2025 LIVE: पिछले साल कैसा रहा था 5वीं का रिजल्ट? साल 2024 में राजस्थान के कक्षा 5वीं का रिजल्ट काफी शानदार था, पिछले साल कक्षा 5वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत 97.06% था। Rajasthan Board 5th Result 2025: पिछले साल कब आया था RBSE के 5वीं का रिजल्ट? पिछले साल कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया गया था। साल 2024 में परिणाम 30 मई को दोपहर 12:30 बजे जारी किए गए थे। RBSE 5th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड के 5वीं का रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका सबसे पहले राजशाला दर्पण पोर्टल (rajshaladarpan.nic.in) पर जाएं

होमपेज पर 'Rajasthan Board 5th Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।

रोल नंबर, जिला और कैप्चा भरें।

'Search' बटन दबाएं।

रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड कर लें। RBSE 5th Result 2025 LIVE: राजस्थान बोर्ड ने ट्वीट करके दिया 5वीं के रिजल्ट पर अपडेट RBSE 5th Result 2025 LIVE: SMS के जरिए कैसे देखें राजस्थान के 5वीं का रिजल्ट? अपने मोबाइल के SMS ऐप में जाएं।

'RESULT (स्पेस) RAJ5 (स्पेस) रोल नंबर' टाइप करें।

इस SMS को 56263 पर भेजें।

