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750cc इंजन वाली Royal Enfield Himalayan 750 देखी क्या? फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 750 को पांच रंगों में पेश किए जाने की संभावना है। इसमें करीब 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिल सकता है। क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी संभावित हैं। बाइक की पूरी जानकारी EICMA 2026 में सामने आ सकती है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 12:07 PM IST
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Royal Enfield Himalayan 750 की कीमत
Royal Enfield Himalayan 750 की कीमत
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Royal Enfield Himalayan 750cc Price: अगर आप भी रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक Himalayan 750 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। टेस्टिंग के दौरान Himalayan 750 का दीदार होने के बाद कंपनी ने इस बाइक की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे बड़ी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल हो सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके सभी फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि कल 3 नवंबर को होने वाले EICMA 2026 में बाइक की पूरी जानकारी सामने आएगी।

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Royal Enfield Himalayan 750 में मिल सकता है बड़ा इंजन

रॉयल एनफील्ड की इस नई हिमालयन में 750cc के आसपास का इंजन मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें बड़ा पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक बाइक के इंजन के पावर की जानकारी सामने नहीं आई है।नई Himalayan 750 को पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। उसके बाद से ही इस बाइक में मिलने वाले कई संभावित फीचर्स का अंदाजा लगा था।

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माना जा रहा है कि कंपनी इसमें क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स दे सकती है। इसके अलावा बाइक में नई एलईडी हेडलाइट भी देखने को मिल सकती है।

Royal Enfield Himalayan 750 के संभावित फीचर्स

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फीचर्सडिटेल्स
बाइक का नामरॉयल एनफील्ड हिमालयन 750
इंजन750cc के आसपास पैरेलल-ट्विन इंजन
क्रूज कंट्रोलमिलने की उम्मीद
ट्रैक्शन कंट्रोलमिलने की उम्मीद
TPMSटायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
सस्पेंशनएडजस्टेबल सस्पेंशन
हेडलाइटनई एलईडी हेडलाइट मिलने की संभावना
व्हील ऑप्शनअलॉय व्हील और क्रॉस-स्पोक व्हील
टायरस्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर
कलर ऑप्शनएंटार्कटिक सिल्वर, साइबेरिया व्हाइट, वाइकिंग ब्रॉन्ज, टेक्टोनिक ब्लैक और एज़्टेक ग्रीन
संभावित भारतीय लॉन्चनवंबर 2026 के आखिर में
लॉन्च इवेंटMotoverse 2026
कीमतअभी आधिकारिक घोषणा नहीं
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पांच कलर ऑप्शन में आ सकती है Himalayan 750

रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 750 को पांच कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। इसमें एंटार्कटिक सिल्वर, साइबेरिया व्हाइट, वाइकिंग ब्रॉन्ज, टेक्टोनिक ब्लैक और एज़्टेक ग्रीन जैसे रंग शामिल हैं।तस्वीरों के मुताबिक, एंटार्कटिक सिल्वर कलर वाली बाइक में कई एक्सेसरीज और ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसे टॉप वेरिएंट माना जा रहा है। वहीं, साइबेरिया व्हाइट और वाइकिंग ब्रॉन्ज में भी ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स मिल सकते हैं, लेकिन इनमें एक्सेसरीज कम होंगी।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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