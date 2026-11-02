750cc इंजन वाली Royal Enfield Himalayan 750 देखी क्या? फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश

Royal Enfield Himalayan 750cc Price: अगर आप भी रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक Himalayan 750 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। टेस्टिंग के दौरान Himalayan 750 का दीदार होने के बाद कंपनी ने इस बाइक की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे बड़ी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल हो सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके सभी फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि कल 3 नवंबर को होने वाले EICMA 2026 में बाइक की पूरी जानकारी सामने आएगी।
रॉयल एनफील्ड की इस नई हिमालयन में 750cc के आसपास का इंजन मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें बड़ा पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक बाइक के इंजन के पावर की जानकारी सामने नहीं आई है।नई Himalayan 750 को पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। उसके बाद से ही इस बाइक में मिलने वाले कई संभावित फीचर्स का अंदाजा लगा था।
माना जा रहा है कि कंपनी इसमें क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स दे सकती है। इसके अलावा बाइक में नई एलईडी हेडलाइट भी देखने को मिल सकती है।
|फीचर्स
|डिटेल्स
|बाइक का नाम
|रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750
|इंजन
|750cc के आसपास पैरेलल-ट्विन इंजन
|क्रूज कंट्रोल
|मिलने की उम्मीद
|ट्रैक्शन कंट्रोल
|मिलने की उम्मीद
|TPMS
|टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
|सस्पेंशन
|एडजस्टेबल सस्पेंशन
|हेडलाइट
|नई एलईडी हेडलाइट मिलने की संभावना
|व्हील ऑप्शन
|अलॉय व्हील और क्रॉस-स्पोक व्हील
|टायर
|स्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर
|कलर ऑप्शन
|एंटार्कटिक सिल्वर, साइबेरिया व्हाइट, वाइकिंग ब्रॉन्ज, टेक्टोनिक ब्लैक और एज़्टेक ग्रीन
|संभावित भारतीय लॉन्च
|नवंबर 2026 के आखिर में
|लॉन्च इवेंट
|Motoverse 2026
|कीमत
|अभी आधिकारिक घोषणा नहीं
रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन 750 को पांच कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। इसमें एंटार्कटिक सिल्वर, साइबेरिया व्हाइट, वाइकिंग ब्रॉन्ज, टेक्टोनिक ब्लैक और एज़्टेक ग्रीन जैसे रंग शामिल हैं।तस्वीरों के मुताबिक, एंटार्कटिक सिल्वर कलर वाली बाइक में कई एक्सेसरीज और ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसे टॉप वेरिएंट माना जा रहा है। वहीं, साइबेरिया व्हाइट और वाइकिंग ब्रॉन्ज में भी ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स मिल सकते हैं, लेकिन इनमें एक्सेसरीज कम होंगी।