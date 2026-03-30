RR vs CSK Score Highlight: बर्गर-आर्चर की 'आग' के बाद वैभव का तूफान, राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 8 विकेट से रौंदा

RR vs CSK Match Scorecard Live Updates: आईपीएल 2026 का आगाज हो गया है और आज इस सीजन का तीसरा मैच चल रहा है। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से हो रही है। आज राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को 127 रनों पर रोक दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 8 विकेट से सीएसके को हरा दिया।
कुल स्कोर: 127/10 (19.4 ओवर)
|बल्लेबाज
|विकेट का प्रकार
|रन
|गेंद
|4s
|6s
|स्ट्राइक रेट
|संजू सैमसन (wk)
|बोल्ड नान्द्रे बर्गर
|6
|7
|1
|0
|85.71
|ऋतुराज गायकवाड़ (c)
|बोल्ड जोफ्रा आर्चर
|6
|11
|1
|0
|54.55
|आयुष म्हात्रे
|कैच जुरेल बोल्ड बर्गर
|0
|1
|0
|0
|0.00
|मैथ्यू शॉर्ट
|कैच जायसवाल बोल्ड संदीप शर्मा
|2
|7
|0
|0
|28.57
|सरफराज खान
|lbw बोल्ड रवींद्र जडेजा
|17
|12
|2
|1
|141.67
|कार्तिक शर्मा
|lbw बोल्ड बृजेश शर्मा
|18
|15
|0
|1
|120.00
|शिवम दुबे
|कैच बिश्नोई बोल्ड जडेजा
|6
|4
|0
|1
|150.00
|जेमी ओवरटन
|रन आउट (हेटमायर/जुरेल)
|43
|36
|2
|2
|119.44
|नूर अहमद
|कैच जुरेल बोल्ड आर्चर
|1
|9
|0
|0
|11.11
|मैट हेनरी
|कैच एंड बोल्ड बिश्नोई
|5
|7
|1
|0
|71.43
|अंशुल कंबोज
|नॉट आउट
|7
|10
|1
|0
|70.00
|बल्लेबाज़
|रन
|गेंदें
|चौके
|छक्के
|स्ट्राइक रेट
|स्थिति
|यशस्वी जायसवाल
|38
|36
|3
|1
|105.56
|नॉट आउट
|वैभव सूर्यवंशी
|52
|17
|4
|5
|305.88
|कैच सरफराज खान, गेंदबाज़ अंशुल कांबोज
|ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)
|18
|9
|4
|0
|200.00
|गेंदबाज़ अंशुल कांबोज
|रियान पराग (कप्तान)
|14
|11
|1
|1
|127.27
|नॉट आउट
राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर धमाकेदार जीत दर्ज की है। चेन्नई के 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने मात्र 12.1 ओवर में ही 10.52 की तूफानी रन रेट के साथ जीत हासिल कर ली। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 36 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं स्थानीय स्टार रियान पराग ने 11 गेंदों में 14 रनों की उपयोगी पारी खेलकर मैच फिनिश किया। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी (52) की आतिशी पारी ने जीत की नींव रख दी थी, जिसके दम पर राजस्थान ने इस मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया।
राजस्थान रॉयल्स अब ऐतिहासिक जीत से केवल एक कदम दूर है। 11.3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 124/2 पहुंच चुका है और अब उसे जीत के लिए 51 गेंदों में मात्र 4 रनों की दरकार है। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल (36) और रियान पराग (13) की जोड़ी जमी हुई है। 10.78 की तूफानी रन रेट के साथ खेल रही राजस्थान की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
राजस्थान रॉयल्स अब जीत के बिल्कुल करीब है। 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 115/2 हो गया है और उसे ऐतिहासिक जीत के लिए 54 गेंदों में मात्र 13 रनों की दरकार है। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल (27) और स्थानीय स्टार रियान पराग (13) की जोड़ी जमी हुई है। 10.45 की शानदार रन रेट के साथ खेल रही राजस्थान की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
राजस्थान रॉयल्स अब जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। 9.3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 102/2 है और अब उसे ऐतिहासिक जीत के लिए 63 गेंदों में मात्र 26 रनों की दरकार है। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल (25)* और स्थानीय स्टार रियान पराग (2)* मौजूद हैं। राजस्थान की टीम 10.74 की रन रेट से खेल रही है, जिससे यह साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस मैच में वापसी के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने 9 ओवर के खेल के बाद 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। ध्रुव जुरेल के आउट होने के बाद अब स्थानीय हीरो रियान पराग क्रीज पर आए हैं और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोला है। दूसरी ओर, यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों में 24 रन बनाकर मजबूती से टिके हुए हैं। राजस्थान को अब जीत के लिए 66 गेंदों में मात्र 28 रनों की दरकार है और 11.11 की शानदार रन रेट के साथ वे जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं।
राजस्थान रॉयल्स को दूसरा झटका ध्रुव जुरेल के रूप में लगा है। जुरेल ने 9 गेंदों में 18 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन अंशुल कंबोज ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। जुरेल के आउट होने के बाद 8.3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 99/2 है। हालांकि कंबोज ने अपना दूसरा विकेट लिया है, लेकिन राजस्थान अब भी जीत की दहलीज पर खड़ी है और उसे ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत कम रनों की दरकार है।
राजस्थान रॉयल्स (RR) जीत के बेहद करीब पहुंच गई है। 8.3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 99/2 है और अब उसे जीत के लिए 69 गेंदों में मात्र 29 रनों की दरकार है। 11.65 की शानदार रन रेट से खेल रही राजस्थान की टीम पूरी तरह मैच पर हावी है, जबकि चेन्नई के गेंदबाजों के लिए वापसी की राह अब लगभग बंद हो चुकी है।
राजस्थान रॉयल्स (RR) जीत की दहलीज पर खड़ी है। CSK के 127 रनों के जवाब में राजस्थान ने 7.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 78 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (20 रन) संभलकर खेल रहे हैं, जबकि ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए हैं। 10.88 की तूफानी रन रेट से खेल रही राजस्थान को अब जीत के लिए 78 गेंदों में मात्र 51 रनों की दरकार है। मैच पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में झुक चुका है और चेन्नई के गेंदबाजों के लिए वापसी करना अब नामुमकिन सा लग रहा है।
राजस्थान रॉयल्स की तूफानी शुरुआत को अंशुल कंबोज ने पहला झटका दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 17 गेंदों में 52 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया और सरफराज खान को कैच थमा बैठे। वैभव की इस पारी ने चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। 6.2 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 75/1 है और वे जीत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा दिए गए 128 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बेहद आक्रामक शुरुआत की है। राजस्थान ने 5 ओवरों में ही बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। राजस्थान की इस तूफानी पारी के असली हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं, जो 292.31 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वैभव ने मात्र 13 गेंदों में 38 रन कूट दिए हैं, जिसमें 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
दूसरी ओर, यशस्वी जायसवाल 17 गेंदों में 16 रन बनाकर संभलकर खेल रहे हैं और वैभव को पूरा स्ट्राइक दे रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान की रन रेट 11 प्रति ओवर है, जबकि उन्हें जीत के लिए अब केवल 4.87 की रन रेट से 90 गेंदों में 73 रनों की दरकार है।
राजस्थान रॉयल्स ने 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहद आक्रामक शुरुआत की है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही छक्कों की बरसात कर चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया है।
राजस्थान रॉयल्स ने शानदार शुरुआत की है और 2.4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 27 रन बना लिए हैं। टीम को जीत के लिए अब 101 रन और चाहिए। वैभव सूर्यवंशी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों पर 16 रन बना लिए हैं जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। उनका स्ट्राइक रेट 266.67 है। वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं और एक चौका लगाया है।
आज चेन्नई सुपर किंग्स की पारी 19.4 ओवर में 127 रन पर सिमट गई। टीम ने पूरे मैच में संघर्ष किया और लगातार गिरते विकेटों के कारण बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही।
चेन्नई सुपर किंग्स ने 17.2 ओवर में 9 विकेट खोकर 104 रन बनाए हैं। लगातार गिरते विकेटों ने टीम को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है और अब आख़िरी जोड़ी पर पारी को संभालने की ज़िम्मेदारी है।
नूर अहमद केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें जोफ्रा आर्चर की गेंद पर ध्रुव जुरेल ने कैच किया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 12.5 ओवर में 8 विकेट पर 82 रन हो गया।
चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 13 ओवर में 8 विकेट पर 82 रन हो गया है। लगातार गिरते विकेटों ने टीम को गहरे संकट में डाल दिया है।
कार्तिक शर्मा को बृजेश शर्मा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उन्होंने 15 गेंदों पर 18 रन बनाए। इस विकेट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 10.3 ओवर में 7 विकेट पर 74 रन हो गया। टीम अब बेहद मुश्किल स्थिति में है और निचले क्रम पर दबाव बढ़ गया है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 ओवर में महज 70 रन बनाए हैं। आज धोनी के बिना सीएसके राजस्थान रॉयल्स के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
चेन्नई सुपर किंग्स की हालत बेहद खराब हो गई है। रवींद्र जडेजा ने अपने एक ही ओवर में दो बड़े विकेट झटके हैं। सरफराज खान और शिवम दुबे दोनों बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे सीएसके की टीम और गहरे संकट में आ गई है।
चेन्नई सुपर किंग की आज बेहद खराब शुरूआत हुई है। मैथ्यू शॉर्ट भी टीम को बीच में छोड़कर पवेलियन चले गए हैं। अब क्रीज पर सरफराज-शिवम हैं।
संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद म्हात्रे भी पवेलियन लौट गए। इस तरह चेन्नई सुपर किंग को लगातार तीसरा झटका लग गया है।
लाइव स्कोर: CSK 23-3(3.4)
सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल्स के मैच में सीएसके को बड़ा झटका लगा है। नांद्रे बर्गर ने संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया। सैमसन सात गेंदों पर एक चौके की मदद से छह रन बनाए हैं।
राजस्थान के खिलाफ सीएसके ने बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है। पहले ओवर के बाद सीएसके ने 8 रन बना लिए हैं।
CSK 8-0(1.2)
चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैट शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद।
इम्पैक्ट खिलाड़ी: सरफराज खान, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष।
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉ हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा।
इम्पैक्ट खिलाड़ी: डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, तुषार देशपांडे।
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतने के बाद कहा कि बारिश हो रही है और आगे भी बारिश की संभावना है। मेरा लक्ष्य चैंपियन बनना है। हमने ऑक्शन और ट्रेड के दौरान समझदारी पूर्वक खिलाड़ियों का चुनाव किया है।
राजस्थान की टीम में नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, डोनोवन फेरेरा और शिमरोन हेटमायर विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं, चेन्नई की टीम में मैथ्यू शॉर्ट, जैमी ओवरटन, नूर अहमद और मैट हेनरी विदेशी खिलाड़ी हैं।
आज गुवाहाटी में बादलों ने डेरा जमा रखा है। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच टॉस होने में भी देरी हुई है। अभी मौसम हल्का साफ है और कवर हटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मैच देर से शुरू हो सकता है।
सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच इस आज मुकाबले का टॉस राजस्थान ने जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज मैच होना है। मैच से पहले गीली आउटफील्ड के कारण टॉस में देरी हो रही है।
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के आज मुकाबला होने जा रहा है। मैच से पहले अभी कुछ मिनटों में टॉस होने वाला है। टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।
राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच और क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र के अपने शुरुआती मैच से पहले रविवार को रियान पराग को कप्तान नियुक्त करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनकी परिपक्वता और टीम के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें अन्य दावेदारों से आगे रखा।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बीते सत्र में ऐतिहासिक पदार्पण के बाद राजस्थान रॉयल्स के उभरते हुए प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का मौजूदा सत्र में लक्ष्य गेंदबाजों पर हावी होकर पावरप्ले में दबदबा कायम करना है।
महेंद्र सिंह धोनी की पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने आगाज से पहले डेवाल्ड ब्रेविस के 'साइड स्ट्रेन' (पसलियों के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण शुरुआती मुकाबलों से बाहर होने से बड़ा झटका लगा है।
आईपीएल का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। इस मैदान में पर अच्छे रन बनते हैं। यहां की पिच पर बल्लेबाज हर दिशा में छक्के चौके बरसाते हैं।ऐसे में एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। आज पिच पर थोड़ा सा ओस का भी इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम टॉस जीतती है।
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल/सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांतवीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद और मैट हेनरी
राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और एडम मिल्ने