RR vs CSK Score Highlight: बर्गर-आर्चर की 'आग' के बाद वैभव का तूफान, राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 8 विकेट से रौंदा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा दिए गए 128 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बेहद आक्रामक शुरुआत की है। राजस्थान ने 5 ओवरों में ही बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। राजस्थान की इस तूफानी पारी के असली हीरो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं, जो 292.31 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। वैभव ने मात्र 13 गेंदों में 38 रन कूट दिए हैं, जिसमें 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।

दूसरी ओर, यशस्वी जायसवाल 17 गेंदों में 16 रन बनाकर संभलकर खेल रहे हैं और वैभव को पूरा स्ट्राइक दे रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान की रन रेट 11 प्रति ओवर है, जबकि उन्हें जीत के लिए अब केवल 4.87 की रन रेट से 90 गेंदों में 73 रनों की दरकार है।