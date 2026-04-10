RCB vs RR Score Highlight IPL 2026: 6 विकेट से हार गई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यहां पढ़िए RCB vs RR मैच की पूरी रिपोर्ट

RR vs RCB Live Score: आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मैच होने जा रहा है। गुवाहाटी का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर गया है। हालांकि बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड11 Apr 2026, 12:05:49 AM IST
RCB vs RR का लाइव स्कोर
RCB vs RR का लाइव स्कोर

IPL Live Cricket Score, RR vs RCB Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान के इस फैसले की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करने आई और टीम ने 201 रन बनाए। आरसीबी के बाद अब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज पिच पर उतरे हैं। राजस्थान और बेंगलुरू दोनों के लिए ये मैच पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम है।

Royal Challengers Bengaluru का स्कोरकार्ड

बल्लेबाजआउट होने का तरीकारन (R)गेंदें (B)चौके (4s)छक्के (6s)स्ट्राइक रेट (SR)
फिलिप सॉल्टc ध्रुव जुरेल b जोफ्रा आर्चर01000.00
विराट कोहलीb रवि बिश्नोई321670200.00
देवदत्त पडिक्कलc शिमरोन हेटमायर b जोफ्रा आर्चर14730200.00
रजत पाटीदार (कप्तान)c डोनोवन फेरेरा b संदीप शर्मा634044157.50
क्रुणाल पांड्याc शिमरोन हेटमायर b रवि बिश्नोई160016.67
जितेश शर्मा (विकेटकीपर)lbw b बृजेश शर्मा580062.50
टिम डेविडc शिमरोन हेटमायर b बृजेश शर्मा13920144.44
रोमारीयो शेफर्डc बृजेश शर्मा b रवींद्र जडेजा221121200.00
वेंकटेश अय्यरनॉट आउट291512193.33
भुवनेश्वर कुमारनॉट आउट9710128.57

कुल स्कोर (Total): 201-8 (20 ओवर, रन रेट: 10.05)

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
10 Apr 2026, 11:52:01 PM IST

RCB vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का लाइव स्कोर- 184-4(16)

10 Apr 2026, 11:25:57 PM IST

RCB vs RR Live Score: 10 ओवर के बाद राजस्थान को लगा चौथा झटका, जानिए कितना पहुंचा स्कोर

राजस्थान रॉयल्स (RR) की पारी इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 10.4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 140 रन पर 4 विकेट है।

10 Apr 2026, 11:16:16 PM IST

RCB vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स को लगा तीसरा झटका, जानिए लाइव स्कोर 129-3(8.2)

वैभव सूर्यवंशी के बाद शिमरोन हेटमायर बिना खाता खोले ही जोश हेजलवुड की गेंद पर क्रुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हो गए।

10 Apr 2026, 10:52:11 PM IST

RCB vs RR Live Score: राजस्थान को बड़ा झटका, यशस्वी जायसवाल का गिरा विकेट

राजस्थान के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जोश हेजलवुड की एक सटीक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जायसवाल विकेटकीपर जितेश शर्मा को कैच थमा बैठे।

10 Apr 2026, 10:48:31 PM IST

RCB vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 42-1(3.3)

10 Apr 2026, 10:28:41 PM IST

RCB vs RR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को दिया 202 रनो का लक्ष्य

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों की पारी खेली है। इस दौरान आरसीबी के 8 विकेट भी गिर गए थे। आज आरसीबी का कोई भी प्लेयर अर्धशतक नहीं मार पाया है।

10 Apr 2026, 10:14:59 PM IST

RCB vs RR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर- 180-8(19)

10 Apr 2026, 09:57:52 PM IST

RCB vs RR Live Score: आज नहीं चला RCB के किंग कोहली का जादू

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विराट कोहली भी अपना जादू नहीं चला पाए।रवि बिश्नोई ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। कोहली ने मात्र 16 गेंदों में 32 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके जड़े, लेकिन वो भी टीम को बीच में छोड़कर पवेलियन लौट गए।

10 Apr 2026, 09:43:15 PM IST

RCB vs RR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कोई प्लेयर नहीं मार पाया अभी तक अर्धशतक

आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। 12 ओवरों का मैच पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया है। RCB 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना चुकी है।

10 Apr 2026, 09:37:11 PM IST

RCB vs RR Live Score: 10 ओवर में 100 रन भी नहीं बना पाई RCB, आधी टीम लौटी पवेलियन

राजस्थान बनाम बेंगलुरु के बीच 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और आरसीबी की स्थिति बेहद नाजुक है। टीम अब तक 100 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है और अपने 5 अहम विकेट गंवा चुकी है।

10 Apr 2026, 09:32:53 PM IST

RCB vs RR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर कहर बनकर टूट रहे रवि बिश्नोई

आरसीबी के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी की है। उन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवरों में मात्र 6 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं।

10 Apr 2026, 09:30:42 PM IST

RCB vs RR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 84-5(9.2)

10 Apr 2026, 09:10:12 PM IST

RCB vs RR Live Score: 5 ओवर में RCB के गिरे 3 विकेट, जानिए लाइव स्कोर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 ओवर का मैच खेल लिया है। इन 5 ओवरों में आरसीबी के 3 विकेट भी गिर गए हैं।

RCB- 59-3(5.3)

10 Apr 2026, 08:59:20 PM IST

RR vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगा दूसरा झटका, देवदत्त भी लौटे पवेलियन

जोफ्रा आर्चर ने अपने कहर बरपाते पहले स्पेल में बेंगलुरु को दूसरा बड़ा झटका दे दिया है। आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल 7 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं।

10 Apr 2026, 08:49:23 PM IST

RR vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 1 ओवर के बाद 18 रन बना चुकी है। टीम का एक विकेट भी गिर चुका है।

10 Apr 2026, 08:47:52 PM IST

RR vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगा पहला झटका, फिल साल्ट हुए आउट

बेंगलुरु की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और टीम को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। जोफ्रा आर्चर की धारदार गेंद पर ओपनर फिल साल्ट चकमा खा गए और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को एक आसान कैच थमा बैठे।

RCB 18-1(1.3)

10 Apr 2026, 08:39:08 PM IST

RR vs RCB Live Score: कितने बजे शुरू होगा राजस्थान बनाम बेंगलुरु का मैच? आ गई टाइमिंग

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम से अच्छी खबर है। बारिश रुकने और मैदान तैयार होने के बाद अब पहली गेंद रात 8:40 बजे फेंकी जाएगी।

10 Apr 2026, 08:31:25 PM IST

RR vs RCB Live Score: टॉस के बाद ही बारिश ने फिर से दी दस्तक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में जोश हेजलवुड की वापसी हुई है। टॉस के बाद ही बारिश ने फिर से दस्तक दे दी है।

10 Apr 2026, 08:26:15 PM IST

RR vs RCB Live Score: गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में दोबारा कवर्स डाल दिया गया

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में फैंस की धड़कनें तेज हो गई है। मैदानकर्मी पिच से कवर हटाने ही वाले थे, लेकिन अचानक फैसला बदला गया और कवर्स को दोबारा डाल दिया गया है।

10 Apr 2026, 08:21:15 PM IST

RR vs RCB Live Score: बारिश के बाद भी दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले से पहले स्टैंड्स में जमा फैंस काफी उत्साहित हैं। बारिश के बाद भी दर्शकों का जोश कम नहीं हुआ है।

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10 Apr 2026, 08:17:20 PM IST

RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स की क्यों चुनी गेंदबाजी, जानिए यहां

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। मौसम ने खेल को प्रभावित किया, लेकिन टीम ने हालात को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया। बारिश के बाद पिच पर नमी होने की संभावना रहती है, जिससे गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिल सकती है। यही वजह रही कि RR ने पहले गेंदबाजी चुनकर विपक्षी टीम को दबाव में लाने की कोशिश की।

10 Apr 2026, 08:14:47 PM IST

RR vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग-11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru):

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड।

10 Apr 2026, 08:14:27 PM IST

RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग-11

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals): यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा।

10 Apr 2026, 08:07:47 PM IST

RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस, जानिए कौन करेगा बल्लेबाजी

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टॉस राजस्थान ने जीता है। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

10 Apr 2026, 07:58:55 PM IST

RR vs RCB Live Score: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में बारिश रुक गई है और आसमान साफ हो गया है।

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10 Apr 2026, 07:44:17 PM IST

RR vs RCB Live Score: 8 बजे होगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टॉस

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच बारिश की वजह से लेट हो गया है। अब टॉस रात को 8 बजे होगा।

10 Apr 2026, 07:39:04 PM IST

RR vs RCB Live Score: गुवाहाटी में रुक गई बारिश, कुछ देर में होगा टॉस

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10 Apr 2026, 07:36:25 PM IST

RR vs RCB Live Score: ग्राउंड को सुखाने का काम जारी है। कुछ देर में राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का टॉस होने वाला है।

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10 Apr 2026, 07:31:54 PM IST

RR vs RCB Live Score: 7:30 बजे भी नहीं हुआ टॉस, जानिए स्टेडियम का हाल

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था, लेकिन अभी तक दोनों टीम के बीच टॉस नहीं हुआ है।

10 Apr 2026, 07:26:38 PM IST

RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं विराट कोहली

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10 Apr 2026, 07:24:43 PM IST

RR vs RCB Live Score: आईपीएल 2026 में अभी तक कितने मैच जीत चुकी है आरसीबी?

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच आईपीएल मैच में शुक्रवार को बारिश के कारण टॉस देरी हो रही है। दोनों ही टीम के लिए आज का मैच काफी खास है। राजस्थान रॉयल्स तीनों मैच जीतकर इस समय 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है, जबकि आरसीबी तीन में से दो मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है।

10 Apr 2026, 07:21:07 PM IST

RR vs RCB Live Score: 6 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है राजस्थान रॉयल्स

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10 Apr 2026, 07:19:55 PM IST

RR vs RCB Live Score: बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो किसे होगा फायदा? समझिए यहां

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भारी बारिश के कारण राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच के टॉस में देरी हो गई है। ऐसे में अगर आज का मैच बारिश की वजह से रद्द होता है, तो दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक दिया जाएगा। इससे पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज राजस्थान रॉयल्स को फायदा होगा क्योंकि वे 7 अंकों के साथ अपनी नंबर-1 की स्थिति और मजबूत कर लेंगे, जबकि शानदार फॉर्म में चल रही बेंगलुरु की टीम के लिए यह थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वे पूरे 2 अंक हासिल करने का मौका चूक जाएंगे।

10 Apr 2026, 07:13:43 PM IST

RR vs RCB Live Score: कितने बजे होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच टॉस?

गुवाहाटी में बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच टॉस नहीं हो गया है। बारिश रुकने के बाद ही टॉस की टाइमिंग का फैसला किया जाएगा।

10 Apr 2026, 07:08:01 PM IST

RR vs RCB Live Score: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच को कर दिया गया कव

बारिश की होन की वजह से पूरे पिच को ढक दिया गया है। बारिश रुकने के बाद टॉस होगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

10 Apr 2026, 07:06:45 PM IST

RR vs RCB Live Score: काले बादलों से ढक गया है गुवाहाटी की बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम

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10 Apr 2026, 07:03:34 PM IST

RR vs RCB Live Score: बारिश की वजह से टॉस में हो रही देरी

गुवाहाटी में मैच शुरू होने से पहले ही बारिश की एंट्री हो गई है। बारिश की वजह से RR vs RCB के टॉस में देरी हो रही है।

10 Apr 2026, 07:00:46 PM IST

RR vs RCB Live Score: बुमराह के लिए भी एक टेढ़ी खीर हैं वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के ख़िलाफ़ सही गेंदबाजी योजना बनाना बेहद ही मुश्किल है। यहां तक कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए भी यह एक टेढ़ी खीर है।

10 Apr 2026, 06:56:58 PM IST

RR vs RCB Live Score: गेंदबाजों के लिए खतरनाक है बरसापारा की पिच

बरसापारा स्टेडियम में गेंदबाजों को शायद ही कोई हमदर्दी मिले। ये ऐसी पिच है जहां बल्लेबाज मुस्कुराते हुए आते हैं और गेंदबाज समझदारी से जाते हैं। इसमें ओस की हल्की मार भी जोड़ लें, और टॉस जीतने वाले कप्तान शायद बहादुरी से नहीं, बल्कि समझदारी से चेज करना चुनें।

10 Apr 2026, 06:55:38 PM IST

RR vs RCB Live Score: वैभव सूर्यवंशी हैं असली सुपरस्टार-ग्रीम स्मिथ

बेहद प्रतिभावान वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ ने आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन के बाद 15 साल के इस भारतीय खिलाड़ी को 'असली सुपरस्टार' बताया है।

10 Apr 2026, 06:54:10 PM IST

RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन- यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा

इम्पैक्ट प्लेयर- रवि बिश्नोई

10 Apr 2026, 06:51:51 PM IST

RR vs RCB Live Score: आरसीबी की संभावित प्लेइंग इलेवन

आरसीबी की संभावित प्लेइंग इलेवन- फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जैकब डफी

इम्पैक्ट प्लेयर- सुयश शर्मा

10 Apr 2026, 06:51:51 PM IST

RR vs RCB Live Score: क्या बारिश बिगाड़ेगी आज का मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स का ये मैच कई मायनों में खास है। ऐसे में काफी फैंस को चिंता है कि बारिश मैच खराब न कर दें। मौसम विभाग के अनुसार आज मैच के वक्त बारिश की उम्मीद काफी कम है।

10 Apr 2026, 06:51:51 PM IST

RR vs RCB Live Score: कहां हो रहा है RR बनाम RCB का मुकाबला?

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ये मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। दोनों ही टीम आज मैच जीतने के इरादे से पिच पर उतरेंगी।

10 Apr 2026, 06:51:51 PM IST

RR vs RCB Live Score: कितने बजे शुरू होगा मैच?

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज शाम को 7 बजकर 30 मिनट पर मैच शुरू होगा। मैच देखने के लिए दर्शक स्टेडियम में पहुंच गए हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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