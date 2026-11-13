दुबई में शाहरुख-गौरी की जोड़ी ने लूटी महफिल, ब्लैक आउटफिट में पहुंचे किंग खान ने ‘King’ के गानों पर लगाए ठुमके

Shahrukhz Residences Dubai Launch: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान बुधवार को दुबई में एक खास समारोह में शामिल हुए। शाहरुख के नाम पर बने लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट Shahrukhz Residences के लॉन्च के मौके पर दोनों नजर आए थे। 'किंग खान' के नाम पर बनी यह 56 मंजिला इमारत शहर के सबसे आलीशान ठिकानों में से एक है, जहाँ कई मशहूर हस्तियों ने पहले ही प्रॉपर्टी खरीद ली है। इस दौरान दोनों ने ब्लैक आउटफिट चुना। गौरी अपने ग्लैमरस गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आईं, जबकि शाहरुख ने ब्लैक ब्लेजर और ट्राउजर में अपना सिग्नेचर स्टाइल बरकरार रखा।
11 नवंबर को दुबई मैरीटाइम सिटी में आयोजित इस समारोह में शाहरुख और गौरी के साथ फिल्ममेकर करण जौहर, डेन्यूब ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रिजवान साजन और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अदेल साजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शाहरुख की एंट्री पर जोरदार स्वागत हुआ। 11 नवंबर को दुबई मैरीटाइम सिटी में 'शाहरुखज़ रेजिडेंसेज़' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।
इस इवेंट की एक खास बात यह थी कि शाहरुख खान ने अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' के वायरल गानों पर डांस किया। दूसरी खास बात यह रही कि शाहरुख खान और गौरी खान दोनों ने ही काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। फिल्म में शाहरुख और दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। कार्यक्रम को करण जौहर ने होस्ट किया।
गौरी खान ने इस मौके पर ब्लैक कलर का गाउन पहना था। थाई-हाई स्लिट और कमर पर खास डिजाइन वाले इस गाउन ने उनके लुक को ग्लैमरस बनाया। उन्होंने खुले, वेवी बालों के साथ डायमंड ब्रेसलेट, स्टड इयररिंग्स, घड़ी और स्टेटमेंट नेकपीस पहना था। हल्का मेकअप और न्यूड-पिंक लिपस्टिक उनके लुक को सादगी के साथ खास बना रहे थे। वहीं, शाहरुख खान ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर में नजर आए। टिंटेड चश्मा, ब्लैक शूज, डायमंड रिंग, नेकपीस और उनका सिग्नेचर ब्लैक ईयर कफ इस लुक की खासियत रहे। दोनों का एक जैसा ब्लैक ड्रेस कोड समारोह में चार चांद लगा रहा था।
Shahrukhz Residences की खास बात यह भी है कि इसके पेंटहाउस का इंटीरियर गौरी खान ने डिजाइन किया है। गौरी ने 20 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की जानकारी शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि उनका मकसद अपार्टमेंट में भी एक आलीशान बंगले जैसा अनुभव देना था, जहां लग्जरी के साथ आराम और व्यावहारिक जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। इन पेंटहाउस में खास तौर पर तैयार किया गया इटैलियन फर्नीचर, बड़े लिविंग रूम, आकर्षक किचन और समुद्र के खूबसूरत नजारे शामिल हैं।
दुबई के Dubai Maritime City में बना Shahrukhz Residences 56 मंजिला रिहायशी टावर है। डेन्यूब ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में 40 से ज्यादा लाइफस्टाइल सुविधाएं देने की योजना है। इनमें रूफटॉप क्लब, निजी यॉट तक पहुंच, बच्चों के खेलने की जगह और फिटनेस से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में वेलनेस सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। यहां क्रायोथेरेपी, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इन्फ्रारेड सॉना और रेड-लाइट थेरेपी जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव शामिल है।