SRH vs RR Highlights : IPL 2026 में हैदराबाद की दूसरी जीत, पहली बार राजस्थान को मिली मात

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : सनराइजर्स हैदराबाद ने प्रतिद्वंद्वी राजस्थान रॉयल्स की टीम में कोहराम मचा दिया। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में राजस्थान के तीन बैटरों को शून्य-शून्य-शून्य पर आउट कर दिया। उन्होंने एक और विकेट लेकर कुल चार विकेट अपने नाम किए। वहीं, प्रफुल्ल का पीछा करते हुए साथी गेंदबाज शाकिब हुसैन ने भी चार विकेट चटका दिए। प्रफुल्ल और हुसैन की घातक गेंदबाजी के सामने राजस्थान की पारी 159 रनों पर सिमट गई और उसने आईपीएल 2026 में पहली बार हार का मुंह देखा।

हैदराबाद ने राजस्थान को दिया मुहंतोड़ जवाब

इससे पहले, अपने होम ग्राउंड पर उतरी सनराइजर्स हैदराबाद पहली ही बॉल पर विकेट गंवा बैठी थी। टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को राजस्थान रॉयल्स के बॉलर जॉफ्रा आर्चर ने मैच की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया।

अभिषेक शर्मा ने ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग की थी। जॉफ्रा आर्चर ने अपने और मैच के पहले ओवर में सिर्फ दो रन देकर हैदराबाद का एक विकेट चटका लिया। अब हैदराबाद की बारी आई तो उसने राजस्थान की रीढ़ तोड़ दी।

कप्तान ईशान किशन ने संभाली पारी

पहली ही बॉल पर बड़ा झटका लगने के बाद हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने बहुत धैर्य का इजहार किया। अभिषेक शर्मा की जगह पर मैच की दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने सधे अंदाज में कप्तानी पारी खेल रहे हैं। उन्होंने अनुकूल गेंद मिलते ही चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

हैदराबाद के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने किया निराश

एक तरफ ईशान किशन ने तो मोर्चा संभाल लिया, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैविस हेड पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे ट्रैविस हेड ने रन रेट तेज करने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत सफल नहीं रह पाए। ट्रैविस हेड को पावरप्ले खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने पैविलियन वापस भेज दिया। हेड सातवें ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए।