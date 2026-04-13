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SRH vs RR Highlights : IPL 2026 में हैदराबाद की दूसरी जीत, पहली बार राजस्थान को मिली मात

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के धुरंधरों को पानी पिला दिया। सनराइजर्स ने होम ग्राउंड पर आईपीएल 2026 के 21वें मैच में रॉयल्स की टीम को धराशायी कर दिया।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड13 Apr 2026, 11:52:01 PM IST
सनराइरज्स के दो गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स को धो डाला।
सनराइरज्स के दो गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स को धो डाला।

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : सनराइजर्स हैदराबाद ने प्रतिद्वंद्वी राजस्थान रॉयल्स की टीम में कोहराम मचा दिया। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने गेंदबाजी की शुरुआत की और पहले ही ओवर में राजस्थान के तीन बैटरों को शून्य-शून्य-शून्य पर आउट कर दिया। उन्होंने एक और विकेट लेकर कुल चार विकेट अपने नाम किए। वहीं, प्रफुल्ल का पीछा करते हुए साथी गेंदबाज शाकिब हुसैन ने भी चार विकेट चटका दिए। प्रफुल्ल और हुसैन की घातक गेंदबाजी के सामने राजस्थान की पारी 159 रनों पर सिमट गई और उसने आईपीएल 2026 में पहली बार हार का मुंह देखा।

हैदराबाद ने राजस्थान को दिया मुहंतोड़ जवाब

इससे पहले, अपने होम ग्राउंड पर उतरी सनराइजर्स हैदराबाद पहली ही बॉल पर विकेट गंवा बैठी थी। टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को राजस्थान रॉयल्स के बॉलर जॉफ्रा आर्चर ने मैच की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया।

अभिषेक शर्मा ने ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग की थी। जॉफ्रा आर्चर ने अपने और मैच के पहले ओवर में सिर्फ दो रन देकर हैदराबाद का एक विकेट चटका लिया। अब हैदराबाद की बारी आई तो उसने राजस्थान की रीढ़ तोड़ दी।

कप्तान ईशान किशन ने संभाली पारी

पहली ही बॉल पर बड़ा झटका लगने के बाद हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने बहुत धैर्य का इजहार किया। अभिषेक शर्मा की जगह पर मैच की दूसरी ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने सधे अंदाज में कप्तानी पारी खेल रहे हैं। उन्होंने अनुकूल गेंद मिलते ही चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

हैदराबाद के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने किया निराश

एक तरफ ईशान किशन ने तो मोर्चा संभाल लिया, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैविस हेड पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे ट्रैविस हेड ने रन रेट तेज करने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत सफल नहीं रह पाए। ट्रैविस हेड को पावरप्ले खत्म होने के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने पैविलियन वापस भेज दिया। हेड सातवें ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
13 Apr 2026, 11:41:29 PM IST

SRH vs RR Highlights : मैच हारकर भी टॉप पर बनी है राजस्थान रॉयल्स

संकेत

✅ = जीत

❌ = हार

➖ = कोई परिणाम नहीं/रद्द

⚪ = अभी खेलना बाकी है

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13 Apr 2026, 11:38:10 PM IST

SRH vs RR Highlights : सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों का प्रदर्शन

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13 Apr 2026, 11:34:33 PM IST

SRH vs RR Highlights : राजस्थान रॉयल्स का स्कोरकार्ड

अतिरिक्त (Extras): 10 (वाइड 9, लेग बाई 1)

कुल रन (Total): 159 (10 विकेट, 19 ओवर)

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13 Apr 2026, 11:31:00 PM IST

SRH vs RR Highlights : राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का प्रदर्शन

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13 Apr 2026, 11:27:02 PM IST

SRH vs RR Highlights : सनराइजर्स हैदरबाद का स्कोरकार्ड

अतिरिक्त (Extras): 9 (वाइड 8, लेग बाई 1)

कुल रन (Total): 216 (6 विकेट, 20 ओवर)

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13 Apr 2026, 11:14:46 PM IST

RR vs SRH Live Updates : तुषार देशपांडे की धुरंधर पारी

राजस्थान रॉयल्स (RR) के बॉलर तुषार देशपांडे ने संकट काल में धुरंधर पारी खेली है। उन्होंने 8 गेंदों पर 300 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बना डाले और उनकी पारी अभी जारी है।

13 Apr 2026, 11:09:42 PM IST

RR vs SRH Live Updates : शाकिब हुसैन को मिला चौथा विकेट

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के चार बैटर्स को आउट कर दिया। उधर, प्रफुल्ल हिंगे ने भी चार विकेट लेकर राजस्थान की टीम में कोहराम मचा दिया।

13 Apr 2026, 11:03:47 PM IST

RR vs SRH Live Updates : राजस्थान रॉयल्स को चमत्कार पर ही भरोसा

राजस्थान रॉयल्स की रीढ़ टूट चुकी है। रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने राजस्थान की ओर से बहुत संघर्ष किया, लेकिन फरेरा आउट हुए तो तुरंत जडेजा भी पीछे हो लिए। रविंद्र जडेजा 32 बॉल पर 45 रन बनाकर ईशान मलिंगा के शिकार हो गए। उन्हें ईशान की बॉल पर सलिल अरोड़ा ने कैच किया।

13 Apr 2026, 10:56:30 PM IST

RR vs SRH Live Updates : राजस्थान को एक और झटका

राजस्थान रॉयल्स की टीम को शर्मनाक हार से बचाने की कोशिश में रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने काफी संघर्ष किए। हालांकि, शाकिब हुसैन ने फरेरा को पैविलियन भेज दिया। 44 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हुए। फरेरा ने स्पिनर के खिलाफ तो 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन पेसर्स के खिलाफ जूझते दिखे। फास्ट बॉलरों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 115 तक सिमट गया और आखिरकार शाकिब के शिकार हो गए।

13 Apr 2026, 10:31:18 PM IST

RR vs SRH Live Updates : थोड़ी संभली राजस्थान रॉयल्स

एक के बाद एक लगातार पांच झटकों के बाद राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की पारी थोड़ी संभलती दिख रही है। विकेट पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने मोर्चा संभाल रखा है। आरआर के 10.2 ओवर में 76 रन बने हैं।

13 Apr 2026, 10:13:54 PM IST

RR vs SRH Live Updates : राजस्थान की टीम ने 6 ओवर में 5 विकेट गंवाए

सनराइजर्स के बॉलर्स प्रतिद्वंद्वी राजस्थान रॉयल्स की टीम पर कहर बनकर बरसे हैं। प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ही ओवर में राजस्थान के तीन बैटरों को बिना खाता खोले पैविलियन लौटा दिया। फिर दूसरे ओवर में शाकिब हुसैन ने एक विकेट चटका दिया। प्रफुल्ल तीसरा ओवर लेकर लौटे तो उन्होंने फिर से विकेट लिया और राजस्थान के पांच बल्लेबाज लगातार पैविलियन लौटते गए।

13 Apr 2026, 09:53:52 PM IST

RR vs SRH Live Updates : कप्ता रियान पराग भी लौटे पैविलियन

तीसरे ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने अपने दो ओवर में चार विकेट चटका दिए। यशस्वी जयसवाल का विकेट शाकिब हुसैन ने लिया।

13 Apr 2026, 09:48:28 PM IST

RR vs SRH Live Updates : राजस्थान के तीन बैटर 0 पर आउट, जयसवाल ने बनाए सिर्फ 1 रन

राजस्थान रॉयल्स के तीन स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल और लुहान प्रिटोरियस अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहले ही ओवर में पैविलियन लौट गए। प्रफुल्ल हिंगे ने रास्थान की टीम में कोहराम मचा दिया। दूसरे ओवर में शाकिब हुसैन ने गेंदबाजी की कमान थामी तो उन्होंने भी यशस्वी जयसवाल का बड़ा विकेट चटका दिया। जयसवाल सिर्फ 1 रन बनाकर सिर्फ खाता खोल पाए थे।

13 Apr 2026, 09:42:02 PM IST

RR vs SRH Live Updates : पहली ओवर में राजस्थान ने खोए तीन विकेट

आईपीएल 2026 के सनसनी और सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल और लुहान प्रिटोरियस को पहले ही ओवर में पैविलियन लौटना पड़ा है। प्रफुल्ल हिंगे ने हैदराबाद की टीम में कोहराम मचाते हुए पहले ओवर में तीन विकेट चटका दिए हैं। राजस्थान की ओर से जॉफ्रा आर्चर ने मैच की पहली ही गेंद पर हैदराबाद के स्टार बैटर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था।

13 Apr 2026, 09:20:45 PM IST

SRH vs RR Live Updates : 216 रन पर खत्म हुई हैदराबाद की पाली

राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 216 रन बनाने होंगे। सनराइजर्स की पारी रनों पर खत्म हुई है। हैदराबाद ने छह विकेट खोकर ये रन जुटाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पूरे 20 ओवर खेले हैं।

13 Apr 2026, 09:12:02 PM IST

SRH vs RR Live Updates : नीतीश रेड्डी भी लौटे पैविलियन

जोफ्रा आर्चर की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच होकर पैविलियन लौट गए। आर्चर ने पाली की पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा को आउट किया था और अब नीतीश रेड्डी को आउट कर उन्होंने दूसरा विकेट झटक लिया।

13 Apr 2026, 09:01:22 PM IST

SRH vs RR Live Updates : हेनरी क्लासेन आउट

तुषार देशपांडे ने हेनरी क्लासेन को कप्तान रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्लासेन ने 26 गेंदें खेलकर कुल 40 रन बनाए।

13 Apr 2026, 08:50:40 PM IST

SRH vs RR Live Updates : ईशान और हेनरी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

राजस्थान रॉयल्स की टीम शुरुआती विकटें हासिल करने के बाद भी हैदराबाद के बल्लेबाजों को नियंत्रित करने में असफल रही है। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन और पांचवें बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे हेनरी क्लासेन ने विस्फोटक पाली खेली है। 15 ओवर का खेल खत्म होने के बाद हैदराबाद की टीम 3 विकेट खोकर प्रति ओवर 10.27 रन की दर से 154 रन बना चुकी है। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 91 रन बनाए और संदीप शर्मा की गेंद पर आउट हो गए।

13 Apr 2026, 08:22:29 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : ईशान किशन का अर्धशतक

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 30 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। पिच पर उनके जोड़ीदार हेनरी क्लासेन भी बीच-बीच में बॉल को बॉन्ड्री पर भेज रहे हैं। उन्होंने 10 गेंदें खेलकर 14 रन बनाए हैं जबकि ईशान किशन के खाते में 34 गेंदों में 66 रन अपने नाम कर लिए। इसके साथ ही हैदराबाद के खाते में 100 रन आ गए हैं।

13 Apr 2026, 08:04:47 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : सातवें ओवर में दूसरा विकेट आउट

हैदराबाद ने ट्रैविस हेड के रूप में अपना दूसरा विकेट भी खो दिया है। इसके साथ ही दोनों ओपनिंग बैटर्स अब पैविलियन लौट चुके हैं। अभिषेक शर्मा को जॉफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। अब सातवें ओवर की 5वीं गेंद पर आरआर के कप्तान रियान पराग ने ट्रैविस हेड को चलता कर दिया।

13 Apr 2026, 08:02:02 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : पावरप्ले में हैदराबाद के 51 रन

पावरप्ले में हैदराबाद की टीम ने अर्धशतक बना लिया है। हैदराबाद की टीम ने 6 ओवरों के पावरप्ले में 51 रन बनाई है। टीम ने अपने धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर खो दिया था। उनकी जगह पर आए कप्तान ईशान किशन ने टीम धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए पाली को संभाल ली।

13 Apr 2026, 07:54:07 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी

अभिषेक शर्मा का विकेट गंवाने के बाद हैदरबाद के कप्तान ईशान किशन ने टीम की पारी संभालने की भरपूर कोशिश की है। वह बहुत सधे अंदाज में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं। ईशान किशन ने 4.4 ओवरों में 18 बॉल खेले हैं और 30 रन अपने नाम कर लिए। ईशान लगातार चौके-छक्के लगा रहे हैं। अब तक तीन चौके और तीन छक्के लगा चुके हैं। हैदराबाद अभी 4.5 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 39 रन पर है।

13 Apr 2026, 07:33:47 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : मैच की पहली बॉल पर हैदराबाद ने खोया विकेट

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला सही साबित कर दिया। टीम की ओर से जॉफ्रा आर्चर ने मैच की पहली ही गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पैविलियन भेज दिया।

13 Apr 2026, 07:25:48 PM IST

आरआर के लिए प्रभाव उप विकल्प

वैभव सूर्यवंशी

शिम्रोन हेटमायर

रवि सिंह

शुभम दुबे

ब्रिजेश शर्मा

13 Apr 2026, 07:25:07 PM IST

RR के प्लेइंग 11 की लिस्ट देख लीजिए

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन) - यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (शिम्रोन हेटमायर की जगह), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और तुषार देशपांडे (बृजेश शर्मा की जगह)।

13 Apr 2026, 07:24:17 PM IST

SRH के लिए प्रभाव उप विकल्प

रविचंद्रन स्मरण

साकिब हुसैन

लियाम लिविंगस्टोन

शिवम मावी

हर्षल पटेल

13 Apr 2026, 07:20:58 PM IST

SRH के प्लेइंग 11 की लिस्ट

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन) - अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे (हर्षल पटेल की जगह) और ईशान मलिंगा।

13 Apr 2026, 07:03:41 PM IST

IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्स ने जीता टॉस

हैदराबाद में आईपीएल 2026 के 21वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीत लिया है। आरआर के कैप्टन रियान पराग ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है।

13 Apr 2026, 06:49:16 PM IST

IPL 2026 : कमाल कर रहे हैं राजस्थान के लाल

आरआर बहुत ही एफिशिएंट रही है। उनके नाबाद रहने का सिलसिला एक अच्छे से चलने वाले रेलवे टाइमटेबल जैसा मैकेनिकल पक्का है। जायसवाल और सूर्यवंशी अफरा-तफरी मचाते हैं, जबकि ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर और रवींद्र जडेजा ब्यूरोक्रेटिक शांति के साथ बाद के हालात को संभालते हैं। इस बीच, जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई ऐसे बॉलिंग करते हैं जैसे रन बनाने के कॉन्सेप्ट से उनकी पर्सनल बेइज्जती हुई हो।

13 Apr 2026, 06:25:39 PM IST

IPL 2026 : हैदराबाद के पास पटाखों का भंडार

हैदराबाद अपने सभी पटाखों के बावजूद एक अजीब कंट्रोवर्सी बनी हुई है। वे 200 रन उतनी ही आसानी से बना सकते हैं, जितनी आसानी से कोई चाय ऑर्डर करता है, और फिर भी इसका बचाव ऐसे करते हैं जैसे स्कोरबोर्ड कोई कमांड न होकर एक सुझाव हो। उनकी बॉलिंग की यह बदकिस्मती है कि वे अपनी ही जिम्मेदारियों को देर से पूरा करते हैं। हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी से मिडिल-ऑर्डर को इज्जतदार बनाने की उम्मीद की जाती है, हालांकि सच तो यह है कि उनसे अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि वे टॉप ऑर्डर की पहले से ही जलती हुई आग को बचाएं।

13 Apr 2026, 05:41:52 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : हैदराबाद और राजस्थान का मैच प्रीव्यू पढ़िए

IPL 2026 के 21वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाजों के बीच रनों की दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी।

13 Apr 2026, 05:32:37 PM IST

IPL 2026 : अभी राजस्थान का फॉर्म

आरआर के खिलाफ एसआरएच का हालिया इतिहास उन्हें साइकोलॉजिकल आराम देता है, लेकिन क्रिकेट, पॉलिटिक्स की तरह, शायद ही कभी यादों की इज्जत करता है। मौजूदा फॉर्म राजस्थान का है, जिसने विरोधी अटैक के साथ एक तरह की शांत क्रूरता से पेश आया है।

13 Apr 2026, 05:24:00 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : कैसा है हैदराबाद का मौसम?

हैदराबाद में आज का दिन काफी साफ है। वहां 37 डिग्री तापमान है जो मैच शुरू होते-होते घटकर 36 डिग्री पर आ सकता है। उसके बाद भी जैसे-जैसे रात आएगी तापमान घटकर 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, हैदराबाद में आज 24 से 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। वहां वातावरण में थोड़ी उमस महसूस की जा रही है और एयर क्वॉलिटी खराब है।

13 Apr 2026, 05:22:40 PM IST

SRH बनाम RR लाइव अपडेट्स : हैदराबाद और राजस्थान के बीच भिड़ंत

कुछ मैच टॉस से शुरू होते हैं, और फिर कुछ मैच बल्ले की पहली झलक से शुरू होते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मैच पूरी तरह से दूसरी कैटेगरी में आता है। यह उतना क्रिकेट मैच नहीं है, जितना कि चार बाएं हाथ के खिलाड़ियों का मिलन है, जो मानते हैं कि संयम एक तरह की कमजोरी है।

About the Author

Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।

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