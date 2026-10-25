Success Story: दादा जिस तंत्र के खिलाफ 'बागी' बन चंबल के बीहड़ गए, पोता बना उसी सिस्टम का हिस्सा

Success Story: 'चाहो तो भगवान भी मिल सकते हैं।' हम किसी को प्रेरित करने को ऐसा कहा करते हैं और कोई हमें भी यही कहकर प्रेरित करते हैं। और, चाहने वालों ने पाकर दिखाया भी है- भगवान नहीं, लेकिन भगवान को पाने जैसा अत्यंत दुष्कर लक्ष्य। देव प्रभाकर सिंह तोमर ऐसे लोगों की सूची का ही एक नाम है। चंबल के बीहड़ों के एक 'बागी' के पोते हैं देव प्रभाकर सिंह तोमर। उन्होंने आईआईटी एंट्रेंस पास की, नीदरलैंड में नौकरी की और छोड़ दी और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा दी जिसमें उन्हें 629वां रैंक मिला। देव प्रभाकर सिंह तोमर ने पढ़ाई और करियर के शुरुआती जीवन में कई रंग देखे।

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आईआईआई से की इंजीनियरिंग और नीदरलैंड में जॉब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव में पले-बढ़े देव प्रभाकर सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश बोर्ड स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद कक्षा छह में सीबीएसई स्कूल से शिक्षा ली। बाद में उन्होंने आईआईटी रोपड़ में दाखिला लिया और प्रसिद्ध कंपनी फिलिप्स के इंजीनियर बनकर नीदरलैंड चले गए। लेकिन उनका दिल यूपीएससी से लगा था। इसलिए विदेश की नौकरी छोड़ी और देश लौटकर सिविल सर्विस का सपना पूरा करने में जुट गए।

सिविल सर्विसेज की चाह लेकर लौटे भारत जॉब छोड़कर यूपीएससी पर दांव लगाने आए देव प्रभाकर को परीक्षा में एक-दो बार नहीं, पांच-पांच बार असफलता मिली। इस दौरान वो दो बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन आखिरी परिणाम छठे प्रयास में मिल पाया। उन्होंने पिछले वर्ष 2025 के यूपीएससी परीक्षा पास की ओर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 629 हासिल किया और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) के लिए चयनित हुए। अब वह रेल मंत्रालय में काम कर रहे हैं।

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बिना कोचिंग लिए पास की थी आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट देव प्रभार सिंह तोमर ने अपनी सफलता की गाथा जोश टॉक में सुनाई। उन्होंने बताया कि करीब 75 वर्ष पहले उनके दादा 'बागी' थे, लेकिन उनके पिता ने अलग रहा अपनाई थी। पिता ने दादा की छाया से दूर होने के लिए गांव छोड़ दिया और शिक्षा ग्रहण ही और आखिरकार शिक्षक बन गए। वहीं से परिवार में पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआ हो गई। देव प्रभाकर ने 11वीं कक्षा में रहते हुए आईआईटी से इंजीनियरिंग करने की ठान ली थी। उन्होंने बिना कोई कोचिंग लिए सिर्फ किताबों के दम पर तैयारी की और 12वीं में आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट दिया और निकाल भी लिया। उन्होंने आईआईटी रोपड़ से 2014 से 2018 के बैच से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।

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दोस्तों को मिले जॉब ऑफर्स, लेकिन पिछड़ गए देव प्रभाकर इंजीनियरिंग में ग्रैजुएट होने तक उनके कई दोस्तों को नौकरी मिल गई थी, लेकिन देव प्रभाकर अब भी अच्छे अवसर की तलाश में थे। तब उन्होंने जहां-तहां आवेदन दिए और आखिरकार फिलिप्स के लिए नीदरलैंड में नौकरी का ऑफर आ गया। उन्होंने जुलाई 2017 से अगस्त, 2018 तक फिलिप्स में काम किया, लेकिन उन्हें सिविल सर्विसेज में जाने की चाहत हुई और नौकरी से इस्तीफा दे दिया।

यूपीएससी ने भी खूब ली 'किस्मत' की परीक्षा पहले प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा में ही छंट गए क्योंकि उन्हें कट ऑफ से 12.5 अंक कम मिले थे। दूसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन रिजल्ट 2.5 नंबर से रह गया। लेकिन वह तैयारी में जुटे रहे और फिर पीटी निकली, मेन्स भी निकला और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन अंतिम नतीजे में असफल रहे। अगली बार भी ऐसा ही हुआ।

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निराशा और गम का दौर में शिक्षक की नौकरी तब उन्होंने दिल्ली में शिक्षक की नौकरी कर ली, लेकिन यूपीएससी की तैयारी नहीं छोड़ी। वह एक लिंक्डइन पोस्ट में अपनी सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी की चर्चा में कहते हैं कि 'वह बिल्कुल पूरी तरह टूट चुके, निराश और बर्बाद महसूस करने लगे थे।' उन्होंने लिखा कि अपने शुरुआती जीवन के कई वर्ष यूपीएससी क्लियर करने के सपने के पीछे बर्बाद कर दिए। निराशा का आलम ऐसा था कि उन्होंने दूसरों को भी सपने चुनने में बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी। लेकिन किस्मत में पलटी मारी और अप्रैल 2025 में उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा, आखिरकार छठे प्रयास में परिणाम आ गया। उन्होंने लिखा, 'इस वर्ष मेरा आखिरा प्रयास था और मैंने 629वें रैंक के साथ यूपीएससी सीएसई क्रैक कर ली।'

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दादा से पोता तक, तीन पीढ़ियों की तीन नई राहें देव प्रभाकर सिंह तोमर कहते हैं कि हर असफलता ने उनके संकल्प को और मजबूत बनाया और अगली बार की परीक्षा की रणनीति को और धार दी। उन्होंने यूपीएससी की रणनीतिक तैयारी में आईआईटी बैकग्राउंड को भी महत्व देते हैं। इस तरह, तोमर खानदान की तीन पीढ़ियों तीन अलग-अलग राह चुनी। दादा बागी बने, पिता शिक्षक और तीसरी पीढ़ी का लड़का पहले आईआईटी इंजीनियर बना और फिर लोक सेवक। 75 वर्ष पहले दादा ने जिस तंत्र के खिलाफ नाराजगी में बीहड़ का रुख कर लिया था, आज पोता उसी तंत्र का हिस्सा है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।