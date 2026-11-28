Surat Bullet Train Station Inside Photos: देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे देशवासियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बन रहे सूरत स्टेशन की पहली झलक सामने आई है, जो देशवासियों को काफी पसंद आ रही है। बुलेट ट्रेन के स्टेशन की तुलना यूजर्स एयरपोर्ट से कर रहे हैं। इन तस्वीरों को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।

कहां बनाया जा रहा है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन? सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन गुजरात के अंतरोली गांव में बनाया जा रहा है। ये सूरत-बारडोली रोड के पास स्थित है। NHSRCL के मुताबिक, स्टेशन की ऊंचाई 26.3 मीटर है और इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल करीब 58,352 वर्ग मीटर है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ ही सूरत की पहचान को भी इसके डिजाइन में शामिल किया गया है।

स्टेशन के अंदर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की सामने आई तस्वीरों में आधुनिकता और शानदार आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिल रही है। स्टेशन के इंटीरियर में ज्योमेट्रिक छत, कांच की रेलिंग, एस्केलेटर और यात्रियों के लिए कई सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके।

सूरत-वापी सेक्शन के स्टेशनों पर निर्माण कार्य की स्थिति

स्टेशन पूरा हो चुका काम जारी काम सूरत स्टील स्ट्रक्चर और छत की शीटिंग फिनिशिंग का काम, फॉल्स सीलिंग, दीवारों और पिलर की क्लैडिंग, प्लेटफॉर्म और कॉनकोर्स की फ्लोरिंग व ट्रैक का काम बिलिमोरा रेल लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल के स्लैब, स्ट्रक्चरल स्टील का निर्माण आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (MEP) का काम वापी रेल लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल के स्लैब, स्ट्रक्चरल स्टील का निर्माण स्टेशन का इलेक्ट्रिकल काम

यहां देखें सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की सभी तस्वीरें

बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब अपने महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल गलियारे के अंतर्गत गुजरात में सूरत से बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर लंबे पहले रेल खंड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब इस पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की परीक्षण की तैयारियां शुरू हो गयीं है। इस खंड पर मई 2027 के आखिर तक ट्रेन का परीक्षण शुरू होने हो सकता है। गौरतलब है कि सूरत से बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर के रेल खंड पर ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) का काम गत 20 नवंबर को पूरा हुआ था।

मई 2027 में होगा ट्रायल रेल मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि मई 2027 के आखिरी सप्ताह तक सूरत-बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जनवरी के अंत तक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, बिजली आपूर्ति, सिग्नलिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं की जांच होगी। ये परीक्षण परियोजना के पहले चरण के लिए होगा, पूरे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड गलियारे के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि अगले साल के आखिर तक सूरत से वापी तक बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना है, जबकि 2029 तक महाराष्ट्र के पुणे तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।