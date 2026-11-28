Surat Bullet Train Station Inside Photos: देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे देशवासियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। हाल ही में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बन रहे सूरत स्टेशन की पहली झलक सामने आई है, जो देशवासियों को काफी पसंद आ रही है। बुलेट ट्रेन के स्टेशन की तुलना यूजर्स एयरपोर्ट से कर रहे हैं। इन तस्वीरों को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।

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कहां बनाया जा रहा है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन? सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन गुजरात के अंतरोली गांव में बनाया जा रहा है। ये सूरत-बारडोली रोड के पास स्थित है। NHSRCL के मुताबिक, स्टेशन की ऊंचाई 26.3 मीटर है और इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल करीब 58,352 वर्ग मीटर है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ ही सूरत की पहचान को भी इसके डिजाइन में शामिल किया गया है।

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स्टेशन के अंदर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की सामने आई तस्वीरों में आधुनिकता और शानदार आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिल रही है। स्टेशन के इंटीरियर में ज्योमेट्रिक छत, कांच की रेलिंग, एस्केलेटर और यात्रियों के लिए कई सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके।

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सूरत-वापी सेक्शन के स्टेशनों पर निर्माण कार्य की स्थिति

स्टेशन पूरा हो चुका काम जारी काम सूरत स्टील स्ट्रक्चर और छत की शीटिंग फिनिशिंग का काम, फॉल्स सीलिंग, दीवारों और पिलर की क्लैडिंग, प्लेटफॉर्म और कॉनकोर्स की फ्लोरिंग व ट्रैक का काम बिलिमोरा रेल लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल के स्लैब, स्ट्रक्चरल स्टील का निर्माण आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (MEP) का काम वापी रेल लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल के स्लैब, स्ट्रक्चरल स्टील का निर्माण स्टेशन का इलेक्ट्रिकल काम

यहां देखें सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की सभी तस्वीरें

बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब अपने महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल गलियारे के अंतर्गत गुजरात में सूरत से बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर लंबे पहले रेल खंड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब इस पर देश की पहली बुलेट ट्रेन की परीक्षण की तैयारियां शुरू हो गयीं है। इस खंड पर मई 2027 के आखिर तक ट्रेन का परीक्षण शुरू होने हो सकता है। गौरतलब है कि सूरत से बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर के रेल खंड पर ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) का काम गत 20 नवंबर को पूरा हुआ था।

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मई 2027 में होगा ट्रायल रेल मंत्री अश्विवी वैष्णव ने बताया कि मई 2027 के आखिरी सप्ताह तक सूरत-बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जनवरी के अंत तक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। परीक्षण के दौरान ट्रेन की गति, ब्रेकिंग सिस्टम, बिजली आपूर्ति, सिग्नलिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं की जांच होगी। ये परीक्षण परियोजना के पहले चरण के लिए होगा, पूरे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड गलियारे के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि अगले साल के आखिर तक सूरत से वापी तक बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना है, जबकि 2029 तक महाराष्ट्र के पुणे तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में होंगे 12 स्टेशन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई करीब 508 किलोमीटर है। यह गलियारा महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली से होकर गुजरेगा। इसमें कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें मुंबई (बीकेसी - बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं। परियोजना के तहत बड़े पुलों, नदियों पर पुलों, एलिवेटेड ट्रैक और सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।