Who is Ramswaroop Munde: कौन हैं रामस्वरूप मुंडे? कर्मचारियों को चांदी की थाली में सजाकर दिया 1 लाख से अधिक का बोनस

Who is Ramswaroop Munde: दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन अभी भी लोगों की जुबां पर बोनस ही चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस बार कुछ लोग बोनस को इतना बोनस मिला कि उसकी चर्चा देशभर में हो रही है। आज हम आपको एक ऐसी ही बिजनेसमैन के बारे में बताने वाले हैं, जिसने अपने कर्मचारियों को 1 लाख रुपये अधिक बोनस दिया है।
गुजरात के सूरत के कारोबारी ने अपने 20 कर्मचारियों को 1 लाख से अधिक रुपये बोनस में दिए हैं।इतना ही नहीं, इस रकम को खूबसूरत चांदी की पूजा थालियों में सजाकर कर्मचारियों को सौंपा गया। बोनस मिलने के बाद कई कर्मचारी भावुक हो गए। कारोबारी की इस पहल की अब इंटरनेट पर चर्चा हो रही है।
अपने कर्मचारियों को चांदी की थाली में सजाकर बोनस देने वाले व्यापारी का नाम रामस्वरूप मुंडे हैं। वो सूरत के वराछा इलाके में अपना कपड़ों का व्यवसाय चलाते हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने 20 कर्मचारियों को 1 लाख से अधिक रुपये का बोनस दिया है। ये पूरी राशि नकद में दी गई है।
रामस्वरूप मुंडे का बोनस देने का अंदाज इस वक्त काफी चर्चा में हैं। उन्होंने केवल पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि बोनस देने के पूरे आयोजन को कर्मचारियों के लिए यादगार बना दिया।कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को चांदी की पूजा थालियों में नोटों की गड्डियां सजाकर दीं। इस दौरान कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कई कर्मचारी अपने मालिक से इतना बड़ा बोनस पाकर भावुक हो गए।
रामस्वरूप ने बोनस में कर्मचारियों को चांदी की थाली में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नोट सजाकर दिए। रामस्वरूप मुंडे के कर्मचारियों के लिए भी यह पल किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। इस बोनस की चर्चा केवल रकम को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि इसे देने के तरीके को लेकर भी लोग कारोबारी की तारीफ कर रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, रामस्वरूप मुंडे और उनके कर्मचारियों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है। उन्होंने बताया कि वो उनके कर्मचारी परिवार के सदस्यों की तरह हैं। वो अपने कर्मचारियों को केवल काम करने वाले लोगों के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर बोनस का वीडियो वायरल होते ही रामस्वरूप मुंडे के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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