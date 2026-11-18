Tomorrow Weather Forecast,19 November 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी के सुबह-शाम को ठंड महसूस होने लगी है। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें, तो कुछ पर्वतीय इलाकों में रात में माइनस में तापमान पहुंच रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने देशभर के 13 राज्यों में चक्रवात तूफान का अलर्ट जारी करते हुए बारिश की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं कल 19 नवंबर को देशभर में कैसा मौसम रह सकता है।

दिल्ली में कल घने कोहरे की चेतावनी ठंड के आगमन के साथ ही राजधानी दिल्ली में कोहरे की भी एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने कल यानी 19 नवंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रात होते- होते तापमान में भी गिरावट आ सकती है। कल राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है।

यूपी में भी कोहरे की चेतावनी दिल्ली ही नहीं यूपी में भी मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी जारी की है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, कल 19 नवंबर को गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, उन्नाव, बलरामपुर, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, बांदा, चित्रकूट, हरदोई, झांसी, औरैया, ललितपुर, देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज और गाजीपुर में घना कोहरा छा सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। कल पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

बिहार में बारिश-तूफान की चेतावनी यूपी में भले ही मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कल बिहार में आंधी-तूफान के साथ ही बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 नवंबर को सारण, पटना, गया, जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, अररिया, किशनगंज मुंगेर बेगूसराय और खगड़िया में आंधी संग बरसात हो सकती है।

पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना मैदानी इलाकों से ज्यादा ठंड पहाड़ों पर पड़ रही है। उत्तराखंड में सुबह के वक्त कोहरे और रात में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कल नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर में तापमान गिर सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चंबा, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मनाली, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में कल बारिश की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 19 से 21 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। सभी मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका के मद्देनजर 19 और 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल के तट के आसपास और उससे दूर समुद्र में न जाएं।विभाग के अनुसार, कोलकाता में 19 से 21 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश होने और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

क्या कल छत्तीसगढ़ में होगी बारिश? छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद 20 और 21 नवंबर को बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।