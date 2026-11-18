Tomorrow Weather Forecast,19 November 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। राजधानी के सुबह-शाम को ठंड महसूस होने लगी है। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें, तो कुछ पर्वतीय इलाकों में रात में माइनस में तापमान पहुंच रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने देशभर के 13 राज्यों में चक्रवात तूफान का अलर्ट जारी करते हुए बारिश की चेतावनी दी है। आइए जानते हैं कल 19 नवंबर को देशभर में कैसा मौसम रह सकता है।

Advertisement

दिल्ली में कल घने कोहरे की चेतावनी ठंड के आगमन के साथ ही राजधानी दिल्ली में कोहरे की भी एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने कल यानी 19 नवंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रात होते- होते तापमान में भी गिरावट आ सकती है। कल राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है।

यूपी में भी कोहरे की चेतावनी दिल्ली ही नहीं यूपी में भी मौसम विभाग ने कोहरे की चेतावनी जारी की है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, कल 19 नवंबर को गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, उन्नाव, बलरामपुर, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, बांदा, चित्रकूट, हरदोई, झांसी, औरैया, ललितपुर, देवरिया, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज और गाजीपुर में घना कोहरा छा सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। कल पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

Advertisement

बिहार में बारिश-तूफान की चेतावनी यूपी में भले ही मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कल बिहार में आंधी-तूफान के साथ ही बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 19 नवंबर को सारण, पटना, गया, जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, अररिया, किशनगंज मुंगेर बेगूसराय और खगड़िया में आंधी संग बरसात हो सकती है।

पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना मैदानी इलाकों से ज्यादा ठंड पहाड़ों पर पड़ रही है। उत्तराखंड में सुबह के वक्त कोहरे और रात में ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कल नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर काशी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर में तापमान गिर सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चंबा, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मनाली, लाहौल-स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी होने की संभावना है।

Advertisement

पश्चिम बंगाल में कल बारिश की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 19 से 21 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। सभी मछुआरों को सलाह दी है कि वे समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका के मद्देनजर 19 और 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल के तट के आसपास और उससे दूर समुद्र में न जाएं।विभाग के अनुसार, कोलकाता में 19 से 21 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश होने और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

क्या कल छत्तीसगढ़ में होगी बारिश? छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद 20 और 21 नवंबर को बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

Advertisement

राजस्थान-मध्य प्रदेश में कल कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में कल बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कल 19 नवंबर को जयपुर, उदयपुर, चुरू, बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, अलवर, अजमेर और जालौर में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, दमोह, बालाघाट, विदिशा, बेतुल, रतलाम, सिवनी, मांडला, खंडवा, देवास और हर्दा में मध्यम बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।