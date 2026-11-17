Kal Ka Mausam 18 November 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में छठ के बाद अचानक ठंड बढ़ गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नए चक्रवात अकवान ने भी टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कल यानी 18 नवंबर को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और कुछ राज्यों में तापमान गिरने की भी संभावना है। आइए कल देशभर में मौसम का हाल जानते हैं।

दिल्ली में कल छाएगा कोहरा दिल्ली-एनसीआर में कल मौसम ठंडा रहने वाला है। मौसम विभाग ने कल 18 नवंबर को राजधानी में कोहरे छाने के साथ ही विजिबिलिटी भी कम रहने की संभावना जताई है। हालांकि दिल चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा।

यूपी में भी कल छाएगा कोहरा दिल्ली के अलावा यूपी में भी कल कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम होने की आशंका जताई है। वहीं अगर बारिश की बात करें, तो कल पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कल आपके शहर में कितना रहेगा तापमान?

शहर अधिकतम तापमान (18 नवंबर) न्यूनतम तापमान (18 नवंबर) दिल्ली 26°C 13°C मुंबई 34°C 23°C चेन्नई 31°C 23°C कोलकाता 28°C 22°C लखनऊ 23°C 18°C पटना 28°C 18°C रांची 28°C 16°C भोपाल 28°C 12°C जयपुर 30°C 15°C शिमला 20°C 08°C नैनीताल 18°C 07°C

क्या कल बिहार में होगी बारिश? यूपी से सटे बिहार में कल मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग ने 18 नवंबर को राजधानी में आंधी-बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। हालांकि सुबह-शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगेगी और रात होते-होते तापमान में गिरावट आ सकती है।

पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कल उत्तराखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन रात को तापमान तेजी से लुढ़क सकता है। वहीं हिमचाल प्रदेश के कुछ इलाकों में कल हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाएगा और तापमान भी गिर सकता है। अगर श्रीनगर और कश्मीर की बात करें, वहां पर रात में तापमान जीरो के नीचे जा चुका है। हालांकि कल 18 नवंबर को दिन में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में कल बारिश का अलर्ट चक्रवाती तूफान 'अकवान' के तट के करीब बढ़ने के साथ ही चेन्नई और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में कल भारी बारिश की आशंका है। ये तूफान और अधिक तीव्र होकर 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। ये चक्रवात 19 नवंबर की सुबह अधिक शक्तिशाली होकर 'अति गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप ले लेगा।