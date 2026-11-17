Kal Ka Mausam 18 November 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में छठ के बाद अचानक ठंड बढ़ गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नए चक्रवात अकवान ने भी टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कल यानी 18 नवंबर को कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और कुछ राज्यों में तापमान गिरने की भी संभावना है। आइए कल देशभर में मौसम का हाल जानते हैं।
दिल्ली-एनसीआर में कल मौसम ठंडा रहने वाला है। मौसम विभाग ने कल 18 नवंबर को राजधानी में कोहरे छाने के साथ ही विजिबिलिटी भी कम रहने की संभावना जताई है। हालांकि दिल चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा।
दिल्ली के अलावा यूपी में भी कल कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम होने की आशंका जताई है। वहीं अगर बारिश की बात करें, तो कल पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
|शहर
|अधिकतम तापमान (18 नवंबर)
|न्यूनतम तापमान (18 नवंबर)
|दिल्ली
|26°C
|13°C
|मुंबई
|34°C
|23°C
|चेन्नई
|31°C
|23°C
|कोलकाता
|28°C
|22°C
|लखनऊ
|23°C
|18°C
|पटना
|28°C
|18°C
|रांची
|28°C
|16°C
|भोपाल
|28°C
|12°C
|जयपुर
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|शिमला
|20°C
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|नैनीताल
|18°C
|07°C
यूपी से सटे बिहार में कल मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग ने 18 नवंबर को राजधानी में आंधी-बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। हालांकि सुबह-शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगेगी और रात होते-होते तापमान में गिरावट आ सकती है।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कल उत्तराखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन रात को तापमान तेजी से लुढ़क सकता है। वहीं हिमचाल प्रदेश के कुछ इलाकों में कल हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाएगा और तापमान भी गिर सकता है। अगर श्रीनगर और कश्मीर की बात करें, वहां पर रात में तापमान जीरो के नीचे जा चुका है। हालांकि कल 18 नवंबर को दिन में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है।
चक्रवाती तूफान 'अकवान' के तट के करीब बढ़ने के साथ ही चेन्नई और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में कल भारी बारिश की आशंका है। ये तूफान और अधिक तीव्र होकर 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। ये चक्रवात 19 नवंबर की सुबह अधिक शक्तिशाली होकर 'अति गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप ले लेगा।
उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए, इसके 20 नवंबर की दोपहर के आसपास एक अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश तथा यानम के तटों को पार करने का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार अधिकतम निरंतर गति 120-130 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 145 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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