Tomorrow Weather 26 November 2026: नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है और लोगों के जैकेट बाहर निकल आए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि कल से देशभर के कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ने वाली है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों के अंदर राजधानी में तापमान 8-10 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं यूपी-बिहार में भी सुबह के वक्त कोहरा छाना शुरू हो गया है। आइए जानते हैं कल यानी 26 नवंबर को देशभर में मौसम कैसा रह सकता है।

क्या कल दिल्ली में छाएगा कोहरा? नवंबर के खत्म होने से पहले ही दिल्ली-एनसीआर में ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कल 26 नवंबर को हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि दिन निकलने के बाद कोहरा छट जाएगा और मौसम साफ होने की उम्मीद है। वहीं IMD ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिशा और पहाड़ों से चलने वाली हवाएं राजधानी में ठंड बढ़ाने वाली हैं।

यूपी-बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली से सटे यूपी-बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अगले 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरे यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं सुबह शाम के वक्त कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी छा सकता है।

इसके साथ ही बिहार के अधिकांश हिस्सों में कल सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।

कल आपके शहर में कितना रह सकता है तापमान?

शहर अधिकतम तापमान (26 नवंबर) न्यूनतम तापमान (26 नवंबर) दिल्ली 25°C 09°C मुंबई 32°C 19°C चेन्नई 33°C 24°C कोलकाता 28°C 18°C लखनऊ 27°C 12°C पटना 27°C 19°C रांची 24°C 13°C भोपाल 27°C 09°C जयपुर 29°C 14°C शिमला 21°C 08°C नैनीताल 22°C 8°C

क्या कल छत्तीसगढ़ में बारिश होगी? छत्तीसगढ़ में कल से दौरान ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान जताया है। इसके बाद तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं नवंबर के आखिरी दिनों में बारिश की भी संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है जिसके बाद ठंड बढ़ सकती है।

26 नवंबर को इन राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

राज्य/क्षेत्र मौसम का पूर्वानुमान केरल और माहे कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल भारी बारिश, गरज-चमक और 40-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं आंध्र प्रदेश बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना लक्षद्वीप बिजली गिरने और तेज हवाओं का अनुमान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक गरज-चमक की चेतावनी